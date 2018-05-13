Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан - «Я сам!»

Хабаровчанам становится все сложнее сдерживать свои эмоции, напряжение растет. Есть вероятность возникновения конфликтных ситуаций с ближайшим окружением, они по доброте душевной будут пытаться помочь советом.

Вам же может показаться, что советы не только не принесут пользы, но даже навредят. Однако постарайтесь проще относиться к критике, не расценивайте ее как зло, прислушайтесь к себе, и вы найдете ответ на главный вопрос. Самым лучшим выходом для вас будет - отбросить навязанные принципы и действовать согласно своему представлению о жизни. У вас есть возможность выбирать то, что необходимо вам, не оглядываясь при этом на реакцию своего окружения.

Овен – «На весах»

Для принятия важного решения вам необходимо взвесить все «за». Подумайте о близких и тех, кто зависит от вашего решения - оно должно быть справедливым для всех. Если же вы уже отнеслись к кому-то нечестно - вскоре придется отвечать за свои поступки.

Телец – «По знакам»

Вы совершенно растеряны, кажется, будто стоите на перепутье и выбранное направление может стоить слишком дорого… В этой ситуации постарайтесь не быть безучастным, откройте глаза, относитесь ко всему происходящему крайне внимательно, помощь близко, главное - не прозевать судьбоносные знаки.

Близнецы – «Старайся»

Ваши амбиции относительно ваших умений слишком высоки, вы не сможете добиться желаемого, не приложив к этому усилий. Манипуляция людьми, без всяческого поощрения также не принесет результатов.

Рак – «Вера в себя»

Сейчас вы находитесь на распутье, большую часть времени занимают мысли о близком человеке. Возможно, вы переживаете любовное приключение или стоите перед выбором, как быть дальше. Постарайтесь во что бы то ни стало не обращаться за советом, он только собьет вас с пути, в этот раз вы должны принять решение самостоятельно.

Лев – «Борьба»

Трудности не отступают, не смотря на ваши отчаянные попытки их решить. Задумайтесь, возможно, принятое решение было не подходящим именно для этой проблемы, или же вы выбрали путь наименьшего сопротивления. Вам нужно собраться с силами и начать предпринимать более решительные действия, не смотря на свои страхи и неуверенность в себе.

Дева – «Интересное впереди»

Отношения с неприятным человеком подходят к концу, и вас ждет новый, увлекательный этап в жизни. Этот этап принесет вам новые знания и новый опыт. К тому же совсем рядом долгожданные перемены. Вероятно, вы смените род деятельности или заведете увлекательное хобби. Не исключено, что кто-то сделает вам интересное предложение.

Весы – «Поддержка близко»

Ваши начинания увенчаются успехом, вас ждет явный рост по карьерной лестнице, а накопленные умения и навыки наконец-то оценят по достоинству. Настал подходящий момент открыть свое дело, заручившись поддержкой компаньона или единомышленника.

Скорпион – «Перемены летят»

Ваш страх перед чем-то новым заставляет цепляться за отжившее себя прошлое. Такая позиция сводит вас с ума, мешает росту и тормозит прогресс начинаний. Как бы вы не сопротивлялись происходящему, перемены все равно придут, и они будут счастливыми. Стрелец – «Прошлое в прошлом»

На этой неделе вам предстоит распрощаться с тем, к чему вы уже успели привыкнуть. Эта зависимость долгое время не отпускала, но настал ваш черед строить новую жизнь. Возможно, вы осознали некоторые нюансы и пересмотрели отношения с человеком или стиль жизни.

Козерог – «Буду лучше»

В вашей семье будет царить гармония и радость. Кроме того, вы преодолеете трудности в общении с коллегами по работе, и ваше финансовое положение стабилизируется. Работа станет более ответственной и, соответственно, более оплачиваемой.

Водолей – «Налаживается»

Эта карта означает, что трудный и изматывающий тело и душу период подходит к концу. Хорошее известие принесет надежду. Однако вы еще некоторое время не сможете перестроиться на новый лад, переживая и боясь возврата в плохую ситуацию. Боль потихоньку пройдет.

Рыбы – «Время - деньги»

Вы тратите время впустую, пытаясь выдумать велосипед. На самом деле, все гениальное уже было кем-то придумано, и этот гений, к сожалению, не вы. Сейчас не время биться за свои проекты, лучше продолжить уже начатые кем-то. Заручиться поддержкой единомышленников будет гораздо проще, если вы предложите им идти по уже накатанной колее.