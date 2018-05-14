Уголовницы в Хабаровском крае: А зори здесь тихие…

В Хабаровском крае осужденные женщины ФКУ ИК-12 поставили спектакль «А зори здесь тихие…» по сценарию одноимённого советского фильма 1972 года. Премьера театрального представления была приурочена ко Дню Победы.

Над постановкой спектакля девушки трудились с марта этого года. Они регулярно репетировали, самостоятельно готовили реквизит. В основном, все сценическое действие в произведении происходит в лесу. Для создания соответствующего антуража девушки вырезали и клеили из бумаги деревья, траву, болотные кочки. В итоге получилось все очень реалистично. Над костюмами осужденные тоже трудились самостоятельно: шили гимнастерки, вырезали бутафорские винтовки из дерева.

Участие в постановке спектакля приняли 15 человек. Самая трудная роль, по признанию актеров, была мужская. Единственного в произведении мужчину – Федотыча, так же сыграла одна из осужденных, по ее словам, сложность заключалась не только во вхождении в образ, но и в постоянном контроле за тембром голоса и за тем, чтобы от лица не отклеились накладные усы.

На премьере в зрительном зале были осужденные и сотрудники колонии. Спектакль вызвал сильный эмоциональный отклик у зрителей, в финале было мало тех, кто смог сдержать слезы.

Поставить спектакль предложили сами осужденные, до этого драматического кружка в исправительной колонии никогда не было, но теперь, после успешной постановки руководство учреждения не исключает возможности его появления. Девушки не намерены останавливаться на достигнутом. В ближайшее время запланирована постановка сказки «Про Федота стрельца, удалого молодца».