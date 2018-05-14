В Хабаровске масштабно отметят Масштабная праздничная Лень славянской письменности

В Хабаровске 20 мая состоятся народные гулянияв краевом парке имени Н.Н. Муравьева-Амурского, организаторами которых выступили Хабаровская епархия и министерство культуры Хабаровского края.

В 13:00 на сцене, расположенной в краевом парке имени Н.Н. Муравьева-Амурского, для хабаровчан и гостей города выступят лучшие творческие коллективы Хабаровска и воскресные школы храмов.

Концертную программу откроет архиерейский хор Спасо-Преображенского кафедрального собора. Участие в концерте примет и хор отдела по делам молодежи Хабаровской епархии — в репертуаре ребят песни духовно-патриотической тематики.

Также в 13:00 от храма святителя Иннокентия Иркутского стартует пешая экскурсия для всех желающих «Православный Хабаровск», организованная активистами православным молодежного движения «Курс-Восток». Участники пройдут по историческим местам города: от храма святителя Иннокентия поднимутся в парк имени Н.Н. Муравьева-Амурского, посетят Градо-Хабаровский собор УспенияБожией Матери, завершится экскурсии на площади Славы у Спасо-Преображенского кафедрального собора.

В течение дня в парке будет открыта «Аллея мастеров», в работе которой примут участие храмы Хабаровской епархии, Петропавловский женский монастырь, воскресные школы, сестры милосердия Елизаветинского сестричества, мастера декоративно-прикладного искусства.

Храмы и монастырь предложат разнообразную выпечку, молочную продукцию, травяные чаи, мед, поделки, сувениры, вышивки, иконы.

Миссионерским отделом Хабаровской епархии будет организована акция «Беседа с батюшкой» — с 13:00 до 16:00 священнослужители ответят на вопросы гостей праздника.

Зрителей праздничной программы также ждут мастер-классы колокольного звона, игры и забавы для детей и взрослых, а также вкусная трапеза и чаепитие.