В Хабаровске  прошел День здоровья и спорта

В Хабаровске к ежегодной акции присоединились активисты и сторонники «Единой России», а также представители «Молодой гвардии». В рамках Дня здоровья для гостей и жителей дальневосточгой столицы прошла общегородская «Зарядка для всех», которая была организована при поддержке партпроекта «Здоровое будущее». Массовая субботняя зарядка на площади им. Ленина собрала около тысячи участников.

«Здоровье необходимо укреплять с малых лет и следить за ним до старости. Поэтому сегодняшняя зарядка для школьников, их родителей, бабушек, а также ряд профилактических мероприятий по сохранению здоровья, организованных в этот день в Хабаровске – отличный вклад в сбережение здоровья российской нации», - подчеркнула председатель комитета по социальной защите населения и здравоохранению Законодательной Думы Хабаровского края, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Ирина Штепа.

По ее словам, партия «Единая Россия» поддерживает цели, обозначенные Президентом РФ в «Майских указах 2018 года», одним из инструментариев их достижения, координации и контроля является партийный проект «Здоровое будущее».

«Президент России Владимир Путин подписал на днях «Майские указы 2018 года», где Правительству страны поручено уделить особое внимание увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, а также увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55 процентов, – отметила Штепа. – Эта задача обозначена при разработке национальной программы в сфере демографического развития и соответствует целям партийного проекта «Единой России» - «Здоровое будущее».

Вместе с координатором проекта «Здоровое будущее» в зарядке приняли участие член Общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее» в Хабаровском крае, начальник Управления здравоохранения Администрации города Хабаровска Татьяна Скорик, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России»Евгений Солоненко, активисты проекта «Детский спорт», а также несколько десятков хабаровских молодогвардейцев.

После зарядки все желающие смогли продолжить спортивный праздник или присоединиться к ряду оздоровительных мероприятий в парковой зоне стадиона «Динамо». Здесь работало четыре сектора профилактики оздоровления и пропаганды физической культуры: медицинская, спортивная, детская и концертная.

В спортивном секторе прошла еще одна общеукрепляющая зарядка, соревнования по армрестлингу, перетягиванию каната, накидыванию колец, эстафета.

В медицинском секторе все желающие смогли измерить артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, определить остроту зрения и функцию внешнего дыхания, проверить зубы и научиться правильно делать зарядку. В детском секторе ребятам и их родителям рассказали, как правильно ухаживать за полостью рта, чистить зубы, а будущих мам дали несколько советов как правильно себя вести в разных ситуация, соблюдать гигиену новорожденных и младенцев. В концертном секторе можно было насладиться номерами творческих коллективов, а также послушать лекторий по темам поддержания здорового образа жизни, принять участие в викторине с призами.

Всего к акциям в рамках Дня здоровья и спорта присоединились более 3000 хабаровчан и гостей краевой столицы.