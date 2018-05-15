В Хабаровском крае охотники стали меньше охотится в заповедниках

В Комсомольском районе Хабаровского края государственные инспекторы ФГБУ «Заповедное Приамурье» патрулировали на реке Горин вблизи кордона Бич-Хоуни для выявления и пресечения нарушений заповедного режима и контроля за пожарной обстановкой заповедника.

Оперативно-рейдовые мероприятия выпали на майские праздники не случайно. Это время массового отдыха на природе, что повышает вероятность лесных пожаров. Также 29 апреля открылась охота на водоплавающих птиц, поэтому патрулирование осуществлялось двумя экипажами. В ходе рейда выявлено 4 нарушения, составлены протоколы. По акватории реки Горин пройдено водным транспортом 350 км.

«К территории заповедника прилегают охотугодья общего пользования, где по известным причинам допускается охота. Но не все охотники соблюдают правила: случаи нарушения границ заповедника редки, но все же случаются. Охотникам выгодна близость заказников и заповедников, ведь на их землях и водах много непуганого зверя и птиц»,- отмечает старший госинспектор Ирина Жирикова.- Несмотря на открытие сезона охоты все же радует тот факт, что нарушений стало заметно меньше по сравнению с прошлым годом».