В Хабаровске убийцу отца Аллахверанова приговорили к трем годам

В Хабаровске вынесен приговор в Железнодорожном районном суде 26-летнему таксисту, который в январе сбил насмерть отца Анара Аллахверанова – фигуранта уголовного дела об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева. Его приговорили к трем годам колонии-поселения.

Таксист возвращался домой с ночной смены, разогнал автомобиль до 90 километров в час, отвлекся от управления машиной и сбил пешехода. Удар был такой ужасающей силы, что Аллахверанову-старшему оторвало ногу.

Стоит отметить, что 26-летний мужчина 20 раз за последние 3 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Родственники погибшего намерены требовать компенсации морального и материального вреда. В эту сумму войдут и расходы на ритуальные услуги – тело мужчины было отправлено на родину, в Азербайджан, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».