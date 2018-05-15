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В Хабаровске убийцу отца Аллахверанова приговорили к трем годам
В Хабаровске вынесен приговор в Железнодорожном районном суде 26-летнему таксисту, который в январе сбил насмерть отца Анара Аллахверанова – фигуранта уголовного дела об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева. Его приговорили к трем годам колонии-поселения.
Таксист возвращался домой с ночной смены, разогнал автомобиль до 90 километров в час, отвлекся от управления машиной и сбил пешехода. Удар был такой ужасающей силы, что Аллахверанову-старшему оторвало ногу.
Стоит отметить, что 26-летний мужчина 20 раз за последние 3 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Родственники погибшего намерены требовать компенсации морального и материального вреда. В эту сумму войдут и расходы на ритуальные услуги – тело мужчины было отправлено на родину, в Азербайджан, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
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