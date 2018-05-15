В Хабаровском крае волонтеры высадили 3 тысячи кедров

Около села Бельго Комсомольского района Хабаровского края выло высажено 3 тысячи кедров. Активное участие в озеленении приняли волонтеры Хабаровской региональной общественной организации «Единство».

Ежегодно Уктурское лесничество проводит массовые посадки деревьев. В прошлом году было высажено пять тысяч саженцев лиственницы. Все они успешно прижились.

«Мы и дальше планируем учувствовать в посадке леса, ведь после этого ты чувствуешь, что точно оставил после себя что-то хорошее для потомков», - пишут волонтеры в социальной сети