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В Хабаровском крае волонтеры высадили 3 тысячи кедров
Около села Бельго Комсомольского района Хабаровского края выло высажено 3 тысячи кедров. Активное участие в озеленении приняли волонтеры Хабаровской региональной общественной организации «Единство».
Ежегодно Уктурское лесничество проводит массовые посадки деревьев. В прошлом году было высажено пять тысяч саженцев лиственницы. Все они успешно прижились.
«Мы и дальше планируем учувствовать в посадке леса, ведь после этого ты чувствуешь, что точно оставил после себя что-то хорошее для потомков», - пишут волонтеры в социальной сети
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