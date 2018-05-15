Хабаровск попрощался с премьер-лигой

Матч с ФК «Краснодар» для «СКА-Хабаровск» стал последней домашней схваткой в сезоне-2017/18 и, соответственно, прощальной в премьер-лиге. Со спортивной точки зрения игра для хозяев не имела никакого значения (напротив, южанам очки были куда важнее). Но недаром ведь говорят: проиграно все, кроме чести.

Перед поединком автору этих строк невольно вспомнилась премьерная игра армейцев в элите против питерского «Зенита». Какой был тогда ажиотаж! Прощание же с премьер-лигой прошло довольно буднично. Что ж, у побед много отцов, а поражение – всегда сирота.

Увы, даже хлопнуть дверью подопечным Сергея Передни не удалось. Вновь поражение – 0:1. Но самое обидное, что клуб продолжает не забивать, уже давно установив свой личный антирекорд. Шутка ли, в весенней части сезона СКА не может забить с учетом кубкового матча 930 (!) минут.

Нет, армейцы бились, старались, но… Прямо фатальное невезение какое-то. В первом тайме Константин Савичев пробил в штангу. А в самом конце (о, чудо!) судья соизволил назначить пенальти в ворота соперника хабаровчан. Но и он был не реализован: экс-игрок сборной России Максим Канунников не сумел переиграть голкипера.

А свой единственный гол южане провели в добавленное к первому тайму время, что им вполне хватило для победы.

- Против нас сегодня играла очень хорошо организованная команда, и мы очень тщательно готовились к этому матчу, - скажет потом Сергей Передня. - Начало получилось несколько скомканным. Секульски совсем не попал в игру и нам пришлось сделать такую раннюю замену. Хотя у нас было несколько моментов, один раз мяч попал в штангу. Перед игрой я сказал игрокам, что терять нам уже нечего и попросил раскрепоститься и показать хороший футбол. Не получилось. Не смогли забить даже с пенальти. Если честно, то очень обидно.

Армейцам, которые во втором круге проиграли все домашние матчи, осталось сыграть лишь одну игру: 13 мая их ждёт в Питере «Зенит». И на покой!

Сергей Шевченко