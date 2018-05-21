В Хабаровске мужчина вышел из дома и исчез

В Хабаровске пропал 33-летний Максим Богатырыев. Он вышел из дома на улице Краснореченская 17 мая, и до сих пор его местоположение неизвестно.





Максим ростом 185 сантиметров, худощавого телосложения. У мужчины русые волосы, серо-голубые глаза. особая примета - небольшой шрам на верхней губе.





Мужчина был одет в темную куртку, черные футболку и штаны. Хабаровчанин был обут в серые кроссовки, при себе была черная сумка.





Стражи правопорядка и волонтеры обращаются с просьбой ко всем, кто видел Максима Богатырева, звонить по телефонам +7914 190 12 17 +7914 112 119 90 и 112



