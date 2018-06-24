В Хабаровске «Волчья сотня» борется с продавцами алкоголя

В Хабаровске казаки «Волчьей сотни» по просьбе жителей района новостроек на улице Вахова провели проверки близлежащих магазинов.

За первые 10 минут было выявлено сразу две точки продаж ,где запрещено реализовывать алкоголь. В двух торговых точках был продан алкоголь несовершеннолетним. Активисты вызвали полицию. Стражи правопорядка на место происшествия добирались час.

Составлены протоколы, изъято большое количество алкоголя, владельцам грозит крупные штрафы. Жители сообщили что в районе много точек нестационарных торговых точек где продают алкоголь по ночам даже детям. Рейды продолжаются.

Ранее, казаками «Волчьей сотни» были выявлены , что в магазинах «Максим» на улице Московская 4 и «Раз Два» на улице Владивостокская 61 без проверки документов была продана алкогольная продукция несовершеннолетним. Полиция отреагировала оперативно, составлен протокол. Рейды продолжаются.