В Хабаровском крае амурчане поднимают паруса

В Хабаровском крае общественная организация «Касатка» из Амурска вошла в число победителей конкурса президентских грантов среди СОНКО и получит 1 млн. 600 тыс. руб. на реализацию проекта «Амурчане поднимают паруса».

Напомним, что в Амурске три года назад группа энтузиастов решила возродить водные виды спорта. Собственными руками и на собственные средства восстановлено несколько единиц техники. Спуск лодок на воду вызвал интерес у подростков. Тогда и стало ясно, что юные амурчане хотят заниматься парусным спортом. Но не могут из-за того, у их родителей на лодки.

Общественная организация«Касатка» подготовила проект «Под белым парусом Амурск», который был реализован в прошлом году на средства правительства Хабаровского края. В результате 45 подростков, включая сирот из детского дома № 12, не только освоили мастерство управления парусной лодкой.

«Наш опыт работы с подростками, показал,что занятия парусным спортом эффективны для физического и нравственного становления личности подростка. Проект«Амурчане поднимают паруса» это продолжение реализованного в 2017 году «Под белым парусом Амурск»», - уверены в организации «Касатка»