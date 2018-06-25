В Хабаровском крае мужчина зарезал друга и его сына

К жителю поселка Хурба Комсомольского района Хабаровского края приехал на день рождения 27-летний житель города Юности.

Упившись за здравие хозяина, комсомольчанин поссорился с ним, схватился за нож и тяжело ранил юбиляра. 15-летний сын хозяина пытался, вступиться за отца, но был убит на месте.

Убийца сбежал с места преступления. Стражи правопорядка задержали чрез сутки его в Комсомольске-на-Амуре и заключили под стражу, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.