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В Хабаровском крае мужчина зарезал друга и его сына
К жителю поселка Хурба Комсомольского района Хабаровского края приехал на день рождения 27-летний житель города Юности.
Упившись за здравие хозяина, комсомольчанин поссорился с ним, схватился за нож и тяжело ранил юбиляра. 15-летний сын хозяина пытался, вступиться за отца, но был убит на месте.
Убийца сбежал с места преступления. Стражи правопорядка задержали чрез сутки его в Комсомольске-на-Амуре и заключили под стражу, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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