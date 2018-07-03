В Хабаровском крае громадье планов не стыкуется с реалиями житья-бытья

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, поручив ей заниматься развитием транспортно-промышленного узла, в который входят Ванино и Советская Гавань.

Состоялось первое заседание рабочей группы, вобравшей в себя должностных лиц регионального и муниципального уровней, представителей бизнеса и поддерживающих его структур.

Рабочую группу возглавил первый заместитель председателя правительства края Василий Шихалев, он же обратился с вступительным словом, предпочтя исключительно положительные акценты. Не была упомянута свободная экономическая зона портового типа в Советской Гавани, когда тоже говорилось о новых рабочих местах и подвижках в социальной сфере. Как известно, зона ликвидирована, поскольку громадье планов оказалось затянувшейся болтовней. Впрочем, и отрицательный опыт - это тоже опыт, если его не замалчивать, если за бумагами не упускать реальности.

Почти по Шукшину

С докладом о разработке плана мероприятий по комплексному социальному и экономическому развитию транспортно-промышленного узла выступил заместитель председателя правительства края - министр экономического развития Виктор Калашников. Было сказано о режиме свободного порта Владивосток, который теперь распространяется и на Советскую Гавань, о кадровой составляющей инвестиционных проектов, о социальном обустройстве. Неожиданно возникла диспозиция, запечатленная в рассказе Шукшина «Срезал». Глава Ванинского района Александр Наумов спросил зампреда и министра, почему из планов исчезли такие важнейшие для территории объекты, как очистные и котельная, детская больница и железнодорожный переезд у станции Ландыши.

Первый зампред, видя замешательство коллеги, поспешил ему на помощь, заметив, что рабочая комиссия рассматривает стратегические вопросы. Но лучше бы он этого не говорил, ибо такой подход характеризует рабочую группу как собрание знатоков, но не как инструмент для решения насущного. К слову, пока местные реформаторы с трибун подают восточные районы края как точки роста, Ванинский и Советско-Гаванский районы покинула четверть их жителей.

Глава района, как шукшинский ниспровергатель авторитетов, стоял на своем: почему очистные в Советской Гавани в планах остались, а очистные в Ванино из этих планов вычеркнуты?

Ответа не последовало, а реальность такова. Мимо ручьев Пейке и Паюке, на крутых берегах которых громоздятся ванинские кварталы, как и у бухты Окоча между Пятым кварталом и центральной частью Советской Гавани, лучше не прогуливаться. Запахи как из сортира. Не возбраняется ругнуть советскую власть, которая не напрягла ведомства и они не построили полноценные очистные сооружения. Но ведь уже четверть века торжествует иная ипостась, но для очистки стоков в том и другом райцентре ничего не создано, а морская акватория превращается в общественную уборную.

Забуксовавшее заседание рабочей группы на стратегический уровень вывел первый зампред краевой думы Юрий Матвеев.

- Если в Ванинском районе мы имеем перевалку сыпучих грузов, а именно угля, и в этом сегодняшний день и перспектива со всеми нюансами, включая экологию, которую надо улучшать, то что мы имеем в Советско-Гаванском районе? Зерновой хаб? Рыбный порт? Но это лишь возможные варианты, а где расчеты, инвестпрограммы?

Дайте миллиард!

Первый заместитель генерального директора Сибирской угольной энергетическом компании (СУЭК) Максим Игнатьев поддержал критический запал главы Ванинского района. Он упрекнул правительство края за неповоротливость и волокиту, обратил внимание на болевые места, которые из кабинетов краевого центра предпочитают не замечать.

- В Ванино нет врачей, и люди вынуждены выезжать в Хабаровск на консультации и лечение, - высказался замглавы компании, которая построила на побережье терминал, кратно перешагнувший мощности порта, отмечающего в этом году свое 75-летие.

«Дочка» СУЭКа, известная как «Дальтрансуголь», пожалуй, являет собой пример социально ответственного бизнеса. Создан профильный класс в школе райцентра, там же начато благоустройство зеленой зоны, оказывается помощь здравоохранению, поддерживается спорт. Более того, «Дальтрансуголь» финансирует ремонт здания аэропорта. Правда, он не в Ванинском районе, а в Советско-Гаванском, но это лишь подтверждает стремление менеджмента ведущей в стране угольной компании сделать лучше жизнь в хабаровском приморье.

- Дайте нам миллиард рублей, и мы построим новую больницу! – с не меньшим эмоциональным порывом отвечал министр здравоохранения края Александр Витько.

- А вы будете за нас грузить уголь? - уточнил представитель СУЭКа, видимо, понимавший, что он перегнул палку, но сознававший, что его оценку разделяют в Ванино.

Конечно, врачи в ЦРБ есть, они трудятся в стационаре и поликлинике, на две ставки и больше, сутками не выбираясь домой. Но очевидно и другое: первичное звено - это ахиллесова пята отечественного здравоохранения, и чем чаще его реформируют, тем больше к нему претензий. На этом фоне рапорты об успехах на фронте высоких технологий вызывают неприятие. А если учитывать великое стояние, что который год наблюдается в фойе первой краевой больницы, где сходятся жители глубинки с направлениями ЦРБ, то любая похвальба воспринимается кощунством.

Александр Витько пытался объяснить топ-менеджеру СУЭКа, как плохо с финансированием профильных объектов, и в этом его поддержал Василий Шихалев. Но как работает поликлиника в поселке Заветы Ильича, почти на границе Ванинского и Советско-Гаванского районов, введенная в эксплуатацию при активном участии главы краевого здравоохранения? В этом, по местным меркам, дворце уйма пустующих кабинетов, а жители без малого 10-тысячного поселка отправляются на автобусе в Советскую Гавань, чтобы сдать анализы, получить консультацию врача. Почему учреждение не укомплектовано кадрами? Что с планами создать на его основе специализированный центр? Ответ напрашивается сам: если так распоряжаться финансами, выделяемыми на строительство, как это сделано в Заветах Ильича, толку не будет.

Зампред краевой думы в очередной раз вывел разговор из неподобающих деталей житья-бытья на стратегический уровень.

- Как вы намереваетесь выйти на сорок миллионов тонн перевалки угля в год, когда тоннельный переход через Сихотэ-Алинь способен пропускать тридцать семь миллионов тонн? - поинтересовался Юрий Матвеев у Максима Игнатьева.

- Это вопрос не моей зарплаты, - отшутился замглавы СУЭКа по связям и коммуникациям, хотя дальнейший обмен мнениями показал, что контакт с железной дорогой плотный и срыва намеченного не должно быть.

Сталинка на финском

Зампред правительства края - министр культуры края Александр Федосов в деталях проинформировал о формировании в Ванино учебно-производственного кластера. Правда, не совсем понятно, почему это сделал он, а не министр образования Алла Кузнецова. Это ведь она несколько лет назад, вопреки позиции ванинцев, своим решением закрыла школу в первом жилом районе порта, больше известном как финский поселок. Аргумент министра был такой: в школе-сталинке с пристройкой-брежневкой разместится филиал Советско-Гаванского промышленно-технологического техникума. Это оказалось писано вилами на воде. Филиал действительно открылся, но в пристройке к пятиэтажке, куда из барака была переселена вечерняя школа, позже упраздненная. Если учесть, что первый жилой район порта лишился почты, двух детсадов, очага культуры, не говоря о производственно-строительном комплексе, то очередной повод для возмущения граждан и социальной напряженности неизменно улыбчивый министр образования предоставила.

Где разместится многоотраслевой колледж, об открытии которого поведал зампред и министр культуры? Может, в здании на главной площади райцентра, в котором до своего закрытия квартировал филиал Комсомольского-на-Амуре политехнического университета? Но ведь это здание строилось как офис компании «Ванинолесоэкспорт», и вряд оно в полной мере соответствует требованиям учебного процесса.

Не наступает ли руководство краевого образования на те самые грабли, которые два десятка лет назад стукарезнули начальника управления профтехобразования Федора Довжко? Он распорядился открыть училище, которое заняло высвободившееся общежитие порта. Вряд ли в новоявленном учебном заведении была нужда, поскольку в Советской Гавани тогда подготовку кадров вели два училища. Незадача заключалась в том, что ванинское детище легендарного шефа краевого профтехобразования не имело производственной базы. Бывший майор ФСБ Сергей Булдаков, возглавивший училище в Ванино, добивался передачи ему мастерских строительно-монтажного управления, упраздненного «Дальспецстроем». Но в мастерских открылся китайский рынок, Булдаков уволился, а профтехучилище закрыли из-за отсутствия производственной базы.

Советско-Гаванскому промышленно-технологическому техникуму от «фазанки», готовившей строителей, достались два учебных корпуса и мастерские. От «ремеслухи», готовившей судоремонтников, - пятиэтажное общежитие гостиничного типа. Ребят из Ванино возил на занятия в город и обратно техникумовский автобус. Но он сломался… Хотя вряд ли это снимает вопрос: зачем создавать учебное заведение, по сути, не имея производственной базы, когда на расстоянии Южного и Северного микрорайонов, если переходить на хабаровские мерки, и аудитории, и мастерские, и столовая, и спортзал?

Михаил Карпач