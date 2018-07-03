Хабаровский край: Дорога к острову

В Ульчском районе Хабаровского края сотрудники Дальневосточного проектно-изыскательского института транспортного строительства ведут геологоразведку, бурят штольни и мониторят состояние грунта. В этом месте проложат железнодорожные пути, по которым поезда смогут попасть на остров Сахалин.

Специалисты закончат проектирование летом 2019 года. Им предстоит определить, через какие населенные пункты лучше тянуть ветку, где создать разъезды, как сделать строительство максимально оптимальным. Строительство же «стальной трассы» начнется в 2021 году.

Стоимость проекта составит около 540 миллиардов рублей. Из них 252,8 миллиарда потратят на возведение шестикилометрового моста через пролив Невельского. Депутаты Сахалинской областной думы подсчитали, что благодаря переходу на материк на острове удастся вдвое снизить цены на продукты и другие товары. Также наличие моста, по мнению парламентариев, благотворно скажется на развитии Дальнего Востока.

Отправной точкой железнодорожного пути на остров станет село Селихино Хабаровского края. Конечной – поселок Ныш Сахалинской области. Длина магистрали составит 580 километров. В данный момент на Сахалин грузы переправляются по паромной переправе Ванино – Холмск. Однако это направление сильно зависит от погодных условий.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 7 июня 2018 года отметил важность моста для жителей Сахалина. По мнению главы государства, решение данной проблемы должно затрагивать сразу несколько аспектов. В их числе экономическая эффективность перехода, его загрузка, необходимость развития инфраструктуры, геополитические обстоятельства.

Андрей Канев