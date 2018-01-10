Хабаровский край: Хит – парад уродов и зверств

Газета «Молодой дальневосточник XXI век» предлагает вспомнить нашумевшие происшествия и уголовные дела, возбужденные в Хабаровском крае в минувшем году.

Январские тренды

Первое резонансное происшествие, случившееся в начале 2017-го, будто бы задало тему криминальной хронике на остальные 12 месяцев. 24 января собственным отцом были задушены и сожжены две девочки, из которых старшая не дожила и до шести лет. Той же ночью душегуб отправил на тот свет жену и свою бабушку. А по итогам года уже пятеро детей, убитых либо матерью, либо отцом или отчимом, фигурировали в уголовных делах, попавших в руки сотрудников краевой прокуратуры.

Хабаровчанин, убивший в январе прошлого года двух дочерей, вместо тюрьмы угодил в психиатрическую лечебницу. Выяснилось, что как раз из-за душевного расстройства он возомнил, что его родные дочери – подкидыши, а жена и бабушка – в дьявольском сговоре против него и христианства.

«Режьте их, вешайте! Сжигайте нечисть! Люди, опомнитесь и покайтесь. Победа за нами. С нами Бог!» - такую записку в ночь происшествия составил 37-летний Павел И. С десяток подобных посланий сыщики нашли в уцелевших от огня надворных постройках. О безумии под флагом веры «МД ХХI век» подробно рассказывал в №20.

В отапливаемом строительном вагончике полицейские обнаружили мертвую пенсионерку, в грудную клетку которой были воткнуты портновские ножницы. Жилой дом, в котором мужчина убил остальную родню, он поджег.

В 4 часа утра пожар начался не только в помещении, в котором было совершено преступление. Путь по улице Карельской к объятой пламенем избе пожарным перегораживал горящий микроавтобус. И соседям по частному сектору вначале было не до того, что творится за их забором. Они были заняты тушением возгораний у собственных стен.

В ближайшие от места ЧП дворы были заброшены трехлитровые банки с горючим. Полицейским удалось задержать убийцу в течении суток после преступления. 26 октября 2017 г. Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил его к принудительному лечению. Диагноз, поставленный мужчине, остается неизвестным. Материалы дела закрыты.

Шок и Шовкун

Девочку задушили летом прошлого года, когда ей не исполнилось еще и трех лет. Приговор её матери был оглашен 12 декабря 2017 года. Вместе с Еленой Шовкун на скамье подсудимых сидел её сожитель, Евгений Мироненко. Дело стало по-настоящему резонансным с первой минуты, когда вечером 10 июня во дворе дома на улице Краснореченской был найден труп ребенка. «МД ХХI век» изложил историю Олеси в трех журналистских материалах. В первом газете пришлось вступиться и защитить честное имя двух мужчин, ставших жертвами любительской «охоты на ведьм». До того как подлинные убийцы были найдены, молва в соцсетях назвала двух братьев причастными к убийству ребенка. Как оказалось, лишь в связи с тем, что автомобиль одного из них попал в ДТП рядом с местом обнаружения трупа. А после того как подлинные виновники были задержаны и хабаровчане узнали, что мама Олеси сама участвовала в истязании дочери, правоохранителям пришлось заботиться о том, чтобы обвиняемая не стала жертвой суда Линча.

Вторая статья в «МД ХХI век» рассказала о роли, которую сыграла в розыске подозреваемых соседка погибшей девочки. Еще за неделю до смерти Олеси мама перестала отпускать девочку на прогулку во двор. Соседку встревожило это обстоятельство, она пыталась зайти в гости к Елене Шовкун, но та дважды не впустила женщину даже на порог. Через запертую дверь уверяла, что с дочерью все в порядке. После того как нашли труп Олеси, именно эта соседка стала первой, кто узнал мертвого ребенка. И дала подсказку следователям, как установить личность сбежавших из съемной квартиры матери и отчима убитого ребенка.

Она припомнила, что за пару суток до гибели ребенка Елена и Евгений попали в ДТП недалеко от дома, после чего мужчину госпитализировали. Остальное было делом техники, оставалось лишь уточнить фамилию пострадавшего в стационаре. Обследовав предполагаемый путь, по которому сожители могли переносить тело в чужой двор, полицейские нашли записи камер видеонаблюдения.

Даже оперативникам стало не по себе при просмотре тех кадров. На них было видно, как сожители несли труп ребенка в соседний двор. Елена заботливо поправляла капюшон на голове крохотного трупа. Прижав к груди, Олесю на руках нес Евгений. Очевидно, что с капюшоном мать заботилась не о теле дочери, а о том, чтобы никто из прохожих не заметил, что девочка на руках мужчины мертва.

26-летнюю мать и 38-летнего отчима схватили через несколько дней после убийства. Они прятались в квартире у знакомых, недалеко от того места, где было найдено тело трехлетней Олеси. Почти сразу после задержания подозреваемых выяснилось, что Олесю методично избивали и в конце концов придушили. Только из-за того, что девочка просто плакала и этим раздражала сожителей. В этом признались сами подозреваемые. Кроме того, сам детский труп свидетельствовал против истязателей. Он почти полностью был покрыт синяками и ссадинами.

На первоначальном этапе расследования мать подтвердила свою вину в совершении истязаний и нанесении большого количества повреждений, однако вину в убийстве отрицала. Обвиняемый, в свою очередь, подтвердил свою вину не только в избиениях, но и в убийстве. Вечером, когда оно произошло, у Олеси поднялась температура - она заболела и капризничала. Мать ребенка и ее сожитель выпивали. Детский плач их раздражал. Удары наносили чуть ли не по очереди. Женщина хлестала дочь по щекам, отчим бил падчерицу кулаками и ногами. Так сильно, что девочка получила черепно-мозговую травму и потеряла сознание.

Мужчина сначала попытался реанимировать ребенка. Он делал искусственное дыхание и массаж сердца. Но потом, словно передумав спасать свою жертву, задушил ее. Мать девочки заявляла, что она, якобы, не видела, как сожитель убил малышку. Олеся - это ее второй ребёнок. Первого, который немногим старше погибшей, у горожанки забрали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Евгению Мироненко краевым судом назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Эти слова судьи присутствовавшие в зале встретили аплодисментами. Елене Шовкун, матери забитой до смерти Олеси, назначено наказание в виде 16 лет колонии общего режима.

Изуверы из Мирного

1 декабря 2017 года прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело, в котором также фигурируют двое сожителей и мертвый ребенок. В этом случае тело четырехлетнего мальчика не пытались спрятать. Смерть надеялись выдать за несчастный случай.

- По версии следствия, в квартире дома, расположенного в с. Мирное Хабаровского района, мать ребенка и ее сожитель в течение трех дней, с 7 по 9 декабря 2016 года, поочередно избивали руками, ногами и кипятильником 4-летнего малыша. В общей сложности по груди, голове и животу ребенка было нанесено более 100 ударов, от которых он скончался. Убедившись в смерти ребенка, обвиняемые вызвали скорую помощь и пытались убедить приехавших медиков, что ребенок сам упал и ударился головой, - рассказала мне Валентина Глазова, старший помощник прокурора Хабаровского края.

Ранее, в период с мая по ноябрь 2016 года, сожители совместно и по очереди избивали ребенка, чем причинили тяжкий вред его здоровью. Мать погибшего мальчика вину в совершении преступления признала частично, сожитель вину не признал. Он обвиняется по статье, максимальный срок наказания по которой также предусматривает пожизненный срок лишения свободы.

Комсомольский ревнивец

За убийство 6-летнего сына и покушение на убийство бывшей супруги 9 ноября 2017 года Хабаровский краевой суд вынес обвинительный приговор 42-летнему комсомольчанину. В судебном заседании установлено, что житель г. Комсомольска-на-Амуре в ночь с 15 на 16 декабря 2016 года, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из чувства ревности к своей бывшей супруге задушил своего 6-летнего сына. Затем тремя ножами причинил бывшей жене ранения шеи и позвоночника, которые явились тяжким вредом здоровья и не привели к гибели женщины лишь потому, что ей была своевременно оказана медицинская помощь.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступлений признал полностью. Дал полные и подробные показания относительно событий преступления, указав при этом, что в совершенном им преступлении виновата его бывшая жена, поскольку изменила ему. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Суд приговорил жителя г. Комсомольска-на-Амуре к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Чудо в Нелькане

15 ноября 2017 года в одну секунду погибли два пилота и четыре пассажира. Единственной выжившей после крушения стала трехлетняя Жасмина Леонтьева. О том, что девочка уцелела лишь чудом, «МД ХХI век» рассказывал в №47. В момент трагедии, кроме диспетчера, на вышке у летного поля находился директор аэропорта. Он ждал мягкой посадки, но вместо этого стал очевидцем падения Л-410. И первым, кто оказался у рассыпавшегося на части самолета, в двух километрах от аэропорта. Евгений Архинос предотвратил возгорание рухнувшего самолета, обесточив электроцепи машины. После этого вытащил из обломков выжившую Жасмину.

О том, что самолет упал вниз камнем, не планируя, можно было догадаться сразу по окружавшим место происшествия стволам деревьев. Просеки, которую делает при аварийной посадке наклонно летящий самолет, не было вовсе. Этот факт отмечал побывавший на месте трагедии губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. 23 ноября Межгосударственная авиационная комиссия (МАК) опубликовала предварительный отчет о причинах падения самолета Л-410.

- По результатам предварительного анализа информации установлено, что в процессе захода на посадку на высоте 150 метров на борту воздушного судна возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки. В дальнейшем произошло торможение самолета, энергичное кренение вправо и столкновение с землей. Попытки экипажа парировать кренение к успеху не привели, - говорится в сообщении Межгосударственной авиационной комиссии.

По уточнениям опытных летчиков, лопасти винта в правой силовой установке по какой-то причине развернулись в то положение, в котором должны были оказаться на земле, сразу после посадки. В результате левый двигатель по-прежнему тянул машину вперед, а правый стал тормозить самолет, хоть должен был сделать так лишь после того, как Л-410 побежит по посадочной полосе.

Выжившую Жасмину привозили для обследования и лечения в Хабаровск. Здоровье девочки было полностью стабилизировано, и она вместе с матерью вернулась на родину, в Нелькан. Полеты самолетов марки Л-410 в Хабаровском крае приостанавливали, но уже принято решение о возобновлении эксплуатации этих судов с января 2018 года.

Из «Библиотеки» в «Галерею»

Драка двух подвыпивших посетителей кафе ранним утром 20 августа закончилось смертью одного из них - чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Потерпевший скончался в больнице от полученной черепно-мозговой травмы. Второй участник спарринга - Анар Аллахверанов - ударился в бега. Для успешного розыска предполагаемого убийцы от имени МВД России было объявлено вознаграждение – 500 тысяч рублей за информацию, которая поможет поймать беглеца. 14 сентября суд по ходатайству следствия заочно арестовал 25-летнего Аллахверанова.

Уголовное дело первоначально было возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее Следственный комитет РФ переквалифицировал дело на статью об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений. 19 сентября Анар в сопровождении адвоката явился с повинной в здание краевого следственного комитета.

Сотрудничать со следствием и выйти из подполья Аллахверанов решил в ходе личной встречи с оперативниками, которая состоялась в пригородном гостиничном комплексе. Там, собственно, подозреваемый и жил в те дни. Сотрудник правоохранительных органов на условиях сохранения анонимности заверил, что спецназовская группа захвата в этой встрече не участвовала. Так что в принципе можно признать, что подозреваемый действительно проявил добрую волю к тому, чтобы сдаться властям.

Анар Аллахверанов тренировался в бойцовском клубе «Мастер». Его брат Натиг Аллахверанов, один из учредителей клуба, отбывает срок в колонии. Его посадили по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью: в 2013 году Натиг Аллахверанов избил человека, который задолжал ему деньги.

Убийства в УФСБ

На самоубийственное, совершенное в духе ваххабитских смертников нападение преступник пошел за восемь дней до своего совершеннолетия. 21 апреля 2017 года студент хабаровского техникума Антон Конев на своей личной страничке в «ВК» разместил плакат с надписью: «Встречай своих сынов, Валгалла!» и отправился в тир на ул. Тихоокеанской, 73а. В стрелковом клубе «Хаммер» 17-летний юноша оказался ближе к 16 часам. После посещения Антоном тира на полу в стрелковой галерее осталось лежать тело инструктора по стрельбе, мужчины 1962 года рождения. Проверка показала, что из оружейной комнаты исчезли пять единиц оружия. Три ствола из этого числа Конев использовал для стрельбы в здании ФСБ.

- 21 апреля т. г. в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей - граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен, - сообщалось в пресс-релизе Центра общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Конев расстрелял в приемной оперативника отдела по борьбе с терроризмом лейтенанта Якова Хасанова. Два посетителя - убитый и раненый - уроженцы Киргизии. Визитер открыл прицельный огонь, застрелив оперативника и приглашенного переводчика. Второй гражданин Киргизии тоже получил пулю в грудь. По данным видеонаблюдения, нападавший пытался его добить. Но раненый все же выжил. После стрельбы из пистолета подросток воспользовался карабином. Он пытался вывести из строя камеры видеонаблюдения. При перезарядке огнестрельного оружия ранил сам себя. Потом появилась группа немедленного реагирования и уничтожила стрелка. Следственно-оперативная группа обнаружила около трупа нарезной карабин «Сайга», спортивные пистолеты МР и «ЧеЗет». Еще два пистолета клуба «Хаммер» - ТТ и служебный ИЖ-71 - тоже изъяты оперативниками из незаконного оборота.

Группировка «Штольц», в которую предположительно входил Антон Конев, была известна правоохранительным органам, но способной на такие вылазки не считалась. Все входящие в состав этого неформального сообщества юноши были допрошены.

Коррупция в погонах и без

В минувшем январе полицейские стали участниками первого за год коррупционного скандала. В 2017-м в нашем крае о коррупционерах говорилось столько, что всех в этом обзоре возможно перечислить лишь сухим списком, не упоминая обстоятельств дела. Среди фигурантов были как правоохранители, так и правительственные чиновники, вплоть до министра.

Подполковник полиции Андрей Стефанов был пойман при получении последней части трехмиллионной взятки 12 января прошедшего года. Об этом «МД ХХI век» рассказывал в №4, в статье «Не посадим, так уволим!». До задержания Стефанов работал заместителем начальника полиции по оперативной работе УМВД по г. Хабаровску. В декабре 2016 года этот подполковник через посредников обратился к родственникам фигуранта уголовного дела о мошенничестве. За деньги он пообещал не передавать в органы следствия полиции новые оперативные материалы, которые могли стать основаниями для возбуждения ряда уголовных дел в отношении задержанного. Родственники сообщили об этом в ФСБ. Все дальнейшие переговоры велись под контролем спецслужб. 30 декабря 2016 года родственники передали посредникам первую часть взятки в размере 1 миллиона рублей. Деньги беспрепятственно дошли до заместителя начальника городской полиции. 11 января 2017 г. родственники передали вторую часть взятки в размере 2 миллионов рублей. 12 января в одном из торговых центров Хабаровска полицейский получил эти деньги от посредника, после чего был задержан.

- Сейчас продолжается проверка. Это не ограничивается одним Стефановым, еще раз говорю! Мы дойдем до каждого. А то, что касается его коллег, его подчиненных и той направленности, по которой он был задержан, мы проводим проверку. Проводит проверку следственный комитет. Там еще целый ряд многих факторов, которые еще будут изучены. Ни один факт не уйдет и ни один коллега не уйдет от наказания, если же он был причастен в какой-либо мере, - подчеркнул во время пресс-конференции генерал-майор Михаил Черников.

Герои наших публикаций

Бывший в то время начальником краевого УМВД Черников отправил в отставку и руководителя взяточника - начальника полиции г. Хабаровска Сергея Линника. Он знаком читателям «МД» уже давно. О его скандальных похождениях наша газета начала рассказывать еще шесть лет назад. Тогда он был «всего лишь» начальником уголовного розыска милицейского отдела №5. В ночь на 7 марта 2011 года Сергей Леонидович отдыхал в клубе Pleasure. Чуть позже в клуб захотели пройти его коллеги, которые провели тот вечер в баре развлекательного центра «Цеппелин». Охрана не впустила милиционеров в штатском. Они не прошли фейс-контроль. Линник обматерил секьюрити и вызвал патрульный экипаж, чтобы тот доставил непослушных охранников в «его» отделение.

- Непосредственный начальник Стефанова (Линник. - Прим. ред.) уволен из органов внутренних дел как раз за то, что не было системы профилактики и воспитательной работы. То есть в любом случае прямой руководитель должен был знать, видеть и оценить ситуацию вовремя. И поверьте, такие кадровые решения принимаются очень тяжело, - сетовал год назад генерал-майор Черников.

Игроман в погонах

О двух последних увольнениях полицейских «МД ХХI век» сообщал в №48, в статье «Ставок больше нет». Во время спецоперации, проведенной в ночь на 25 ноября 2017 года, в подпольном казино «Блэк и Джек» были задержаны начальник следственной части СУ УМВД России по Хабаровскому краю Руслан Резник и начальник отделения по борьбе с преступлениями в сфере ЖКХ, оборонно-промышленного комплекса, промышленности и строительства отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровску майор полиции Олег Мирошниченко.

Спецоперацию при силовой поддержке ОМОН проводили полицейские краевого управления по борьбе с оргпреступностью. Но до входа в клуб УБОПовцы не знали, что в нем развлекаются их коллеги. Просто время визитов совпало. И в том, что это действительно случайность, до сих пор искренне уверены некоторые сотрудники силовых ведомств. Но нет у тех же честных правоохранителей единодушия в том, что другие открывшиеся после спецоперации факты никак не взаимосвязаны.

Вследствие следствия

Оказалось, что 44-летний Игорь Капырин, подследственный ведомства Руслана Резника, по оперативным данным, активно общался и с лицами, задержанными за организацию игорного бизнеса на ул. Воронежской, 69. Только вот сам в число обвиняемых не попал.

Деятельностью Капырина правоохранители заинтересовались еще в позапрошлом году. Третьего ноября 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество). По результатам проверки прокуратуры Хабаровского края выходило, что Капырин от имени ЧОПов на основании доверенности заключал договоры по охране государственного имущества на территории Хабаровского края. Но в части фактического исполнения обязательств у прокуратуры возникли сомнения. С тех пор прошло больше года. Обвинительного заключения - результата трудов предварительного следствия - на утверждение в прокуратуру так и не поступило. Из-за буксующего дела Капырина начальнику Руслана Резника, Сергею Омельченко, прокурор не раз выносил требования в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. А после задержания в казино руководителя СЧ Руслана Резника прокуратура изъяла застаревшее дело о мошенничестве из производства полицейского следственного управления. 28 ноября 2017 года дело Капырина передали в краевое управление СК России.

Похоронное дело

О более мелком взяточничестве полицейских, но поставленном на поток, из-за которого приходилось заводить даже черную бухгалтерию, «МД ХХI век» рассказал в №36, в статье «Игра на трупах». К этой теме пришлось обратиться после того, как в офисе похоронного бюро «Диорама» прошли обыски. В статье говорилось о гонорарах, которые почти два десятка полицейских как минимум год получали из рук агента ритуальной «Диорамы». За передачу адресов, по которым только что скончались люди. Сотрудник похоронного бюро, из кассы которого выплачивались взятки, недвусмысленно намекнул мне по телефону о том, что уголовное дело против фирмы явно инспирировано конкурентами. Именно острая конкуренция заставляла гробовщиков платить за предоставление информации о покойниках. По опыту работы агенты знают, что кто первый вступит в контакт с родственниками усопшего, тот и получит контракт на оказание ритуальных услуг. В тетради, в которой агент «Диорамы» вел учет сообщений о покойниках, было 17 имен. Каждый из респондентов должен был получить вознаграждение в зависимости от того, сколько адресов он сообщит агенту, по две тысячи рублей за каждое сообщение. За штуку - немного, но суммы в этой черной бухгалтерии перевалили за сотню тысяч.

- Будут новые дела, они уже расследуются. В отношении сотрудника похоронного бюро - за дачу взятки, потом - в отношении посредника, поскольку посредник - бывший сотрудник полиции. Он, используя свои личные контакты, подыскивал информаторов. А затем выступал передаточным звеном между взяткодателем и взяткополучателем. Расследуются дела и в отношении ряда сотрудников полиции, которые были вовлечены в эту схему. Всем им грозит наказание за получение взятки должностным лицом через посредника, за выполнение заведомо незаконных действий. Предусмотрено наказание на срок от трех до восьми лет как со штрафами, так и без таковых, - сообщал мне осенью прошлого года заместитель прокурора Хабаровска Виталий Рудь.

В начале сентября 2017 года, когда была опубликована статья об обыске в «Диораме», руководитель другого ритуального агентства, «Акрополь-ДВ», был убит. В преступлении обвинили его бывшего сотрудника. «МД ХХI век» рассказал об этом деле в статье «Ритуальное убийство». Подозреваемый задержан. Он считал, что работодатель не доплатил ему за сотрудничество сумму порядка ста тысяч рублей. Уголовное дело еще не дошло до судебных инстанций.

Михаил Сергеев