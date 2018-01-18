Из зала суда: Адвокаты Аллахверанова попросили суд не рассматривать ряд доказательств

Процесс по делу об убийстве спортсмена Андрея Драчева начался в Хабаровске. Прессу впустили в зал только на несколько минут до прихода судьи. Предварительные слушания велись в закрытом режиме

. На скамье подсудимых - Анар Аллахверанов. Молодой человек, который несколько лет занимается боевыми искусствами. 20 августа 2017 года на улице в центре Хабаровска между ним и другим спортсменом - Андреем Драчевым произошла драка. Как показала экспертиза, чемпион мира по пауэрлифтингу погиб от ударов, которые получил, находясь в беспомощном состоянии, когда уже лежал на земле. Как считают следователи, подсудимый понимал, что убивает человека, и обвинили его по уголовной статье, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного. Интересы Анара наняты представлять сразу три защитника.

- Следствие настаивает на убийстве, совершенном из хулиганских побуждений. Мы крайне с этим не согласны и поэтому оставим право определять то, что произошло, в суде, – объяснил мне позицию защиты Константин Лысенко, адвокат Анара Аллахверанова. - Надеюсь, у СМИ хватит благоразумия не нагнетать обстановку и не давить своим мнением на представителей власти, в том числе и суд. Наш доверитель действительно сожалеет о случившемся. Никакого умысла в убийстве Андрея Драчева у него не было, не было желания ни убивать, ни причинять тяжкий вред здоровью. Это роковая случайность. Мы не согласны с обвинением, которое предъявлено, и намерены в суде доказать, что оно не соответствует тем обстоятельствам, которые произошли в инкриминируемый период. Сегодня на закрытом судебном заседании решался вопрос о мере пресечения, содержание под стражей продлили до шести месяцев. Назначили новое судебное заседание, чтобы рассмотреть заявленное стороной защиты ходатайство об исключении ряда доказательств, полученных, по нашему мнению, с нарушением закона.

Следующее заседание по делу Аллахверанова состоится 23 января. Четыре предыдущих месяца он провёл в СИЗО. Еще месяц до этого был в бегах и сдался властям после того, как был объявлен в международный розыск.

Политика невмешательства

Владимир Овчинников, свидетель драки Аллахверанова и Драчева, тоже оказался на скамье подсудимых. 12 января в Центральном районном суде Хабаровска состоялось второе заседание по его уголовному делу. Поскольку 20 августа 2017 года Владимир еще числился сержантом патрульно-постовой службы полиции, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. В суде сторона защиты пыталась выяснить, не было ли у погибшего пауэрлифтера неприязни к представителям иных национальностей. Но брат и отец Андрея Драчева на этот вопрос ответили отрицательно. В день убийства пауэрлифтера сержант Овчинников не был на дежурстве, в кафе он отдыхал. Когда началась драка, он не стал вмешиваться в конфликт спортсменов.

- Бездействуя как должностное лицо из ложно понятого чувства товарищества и тем самым используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, не предпринял мер по предотвращению и пресечению противоправных действий Аллахверанова, не осуществил задержание последнего и не сообщил об указанном происшествии в ближайший территориальный орган или подразделение полиции. Более того, по прибытии на место преступления наряда сотрудников войск национальной гвардии, в тот момент, когда потерпевший был ещё жив и имелась реальная возможность по предотвращению его убийства, сотрудник полиции стал убеждать их не предпринимать каких-либо мер реагирования к Аллахверанову, - сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Хабаровскому краю Илья Гудков.

Суд Центрального района Хабаровска назначил следующее заседание на 1 марта. Предполагается выслушать показания еще двух свидетелей. Возможно, они раскроют новые подробности дела об убийстве Андрея Драчева.

Михаил Сергеев

P.S.

Отец Анара Аллахверанова погиб 16 января в дорожном происшествии. 58-летний мужчина ранним утром был сбит автомобилем «Тойота Королла» на улице Карла Маркса, в районе остановки Кирпичный завод. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Во время происшествия мужчине оторвало ногу. Тело Алиара Али Оглы планируют захоронить на исторической родине. Отправкой гроба в Баку предстоит заниматься землякам и друзьям двух сыновей погибшего. Сами они находятся за решеткой. Старший - Натиг Аллахверанов - в местах лишения свободы, младший - Анар Аллахверанов - в следственном изоляторе.

Экспресс-тест показал, что водитель легковой машины, получивший права в 2011 году, был трезв.