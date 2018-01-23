Хабаровская история одного домашнего насилия: Настоящий подполковник

История о том, как благодаря «защитнику Родины» хабаровчанка лишилась квартиры, спокойной жизни и едва не потеряла ребенка

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Недавно в городе Торжке случилась трагедия. 29-летнюю женщину зарезал муж, экс-сотрудник ФСКН Сергей Гусятников. При этом в квартире находился ребенок. Полиция прекрасно знала, что жизнь женщины под угрозой (ножевые ранения от супруга она уже получала), но никаких мер предпринято не было, так как агрессор был силовик - почти их коллега. История хабаровчанки Юлии отчасти похожа на эту. Отличие в том, что пока еще мытарства женщины не закончились и она пока еще жива и здорова.

Юлия – симпатичная, улыбчивая женщина. Удивился, что ей 42 года, думал, что не больше 30. Сразу и не поймешь, какая сила кроется в этой хрупкой хабаровчанке, которая смогла дать отпор «настоящему подполковнику».

Так получилось, что вокруг Юлии всегда были военнослужащие – отец, первый муж. Брак не был недолгим, супруг уехал в Москву, она осталась одна с двумя сыновьями в двухкомнатной благоустроенной квартире в одном из военных городков в Хабаровском районе. Занялась бизнесом, купила машину. Шибко в деньгах не купались, но и бедно не жили. Так бы это и продолжалось, если бы не младший сын Петр.

Орхидейный период

- Младший сын как-то говорит: «Девять лет живем одни. Вот на телевидении шоу «Холостяк». Давай с кем-нибудь познакомишься!». «Я? – ему отвечаю. - Да там одни маньяки!» А сын мне: «Нам надо папу! Только хорошего». Его отец живет в столице, мы связь не поддерживаем. Мальчишке нужнее был папа. Тогда ему вот-вот должно было десять лет исполниться.

Юлия зарегистрировалась на сайте знакомств, скоро и претендент на руку и сердце нашелся – Александр, бывший военнослужащий, подполковник в отставке, на двенадцать лет старше женщины.

- Думала, что военный – хорошо, надежные мужчины, все-таки из семьи военнослужащих. Сама себе придумала то, что хотелось, это я сейчас понимаю. Познакомились, красиво ухаживал. Мы быстро поженились.

Покорил он Юлию, как она считает, мужскими поступками. Например, как-то ей сказал: «Ты почему такой дорогой кредит платишь? Давай перекредитуемся, я на себя кредит возьму! Давай вместе жить!».

- Александр быстро нашел общий язык с сыном, проверял уроки - все, о чем мечтает женщина и мать. Я тогда думала: «Девять лет жила одна. А тут раз, и как в сказке». Я люблю орхидеи. Первый букет именно из этих цветов. Подумала, что это знак.

Как-то Александр говорит Юлии: «Давай твою машину продадим, я тебе свою отдам, а мне новую купим!». Она продала, взяла кредит, чтобы купить любимому мужчине машину. Автомобиль купили на имя Александра. На новенькой машине подполковник в отставке привез к Юлии в ее двухкомнатную квартиру свои вещи – все двенадцать коробок.

- Как бывший военный он не был обеспечен жильем, ему должны были выплатить субсидию. Для того чтобы субсидия была больше, он предложил взять младшего сына на иждивение. Подошло время субсидии, а у него - проблемы с сердцем. В предынфарктном состоянии Александра положили в госпиталь, сделали стентирование коронарных сосудов сердца. В реанимацию обычно не пускают. А мне удалось пробраться. За два месяца Александр ни разу не ел больничной еды. Пылинки с него сдувала. После этого была вторая операция на сердце, но уже в Москве. В это время дали субсидию, но с условием, что я свою квартиру должна сдать государству. Получили субсидию, взяли кредиты и купили большую трехкомнатную квартиру в Хабаровске. Вторым собственником была я.

Квартирный период

После того как купили квартиру, Александр стал предлагать Юлии переписать свою долю жилища на него. Прожили они вместе к тому времени три года. Женщина придумывала, прощала мужские огрехи, старалась быть мягкой, нежной, все-таки муж, а за ним, как за каменной горой. А тут страшное горе: выяснилось, что старший сын – наркоман, сидел на соли и на спайсах.

- Я стала бороться за сына, отдала его в реабилитационный центр. Понимала, что кроме меня его никто не вытащит, он просто умрет. Год оплачивала лечение. Муж мне стал говорить, что если младшего в ежовых рукавицах не держать, то он тоже станет наркоманом, и стал рассказывать страшные сказки. Я думала, что он прав, все-таки старше, жизнь лучше знает.

Александр принялся с удвоенной силой предлагать переписать Юлину долю квартиры на него. Страсти накалялись. Как-то муж вырвал ключи от машины, начал бить женщину. Она вырвалась, убежала, написала заявление в полицию. Подруга забрала к себе. Александр вроде бы опомнился, стоял на коленях: «Не знаю, что произошло, прости».

- Он морально сильно изматывал. Мог неделями не разговаривать. Во всем всегда была виновата только я и мои дети. Он так и говорил: «Я - царь этой квартиры и семьи». Мои мозги были настолько запудрены, что считала себя виноватой. Все-таки старше, такой жизненный опыт.

Бойня

Семья готовилась отпраздновать пятилетие. Юлия приготовила праздничный ужин, младший сын, четырнадцатилетний Петр, навел порядок. Мальчика держали в строгости. На нем лежала традиционная пятничная уборка. После уборки муж брал чистый носовой платок и проверял люстры, должна быть сверхчистота. Посуда, вымытая и поставленная сушиться, если к приходу Александра не разобрана, значит, скандал в доме. Объяснялось тем, что дисциплина должна быть, потому что это - пацан и только так его можно уберечь от наркомании. Были и назидательные трехчасовые беседы, как и положено у некоторых защитников Родины - мат-перемат.

- Я говорила тогда, как можно матом ругать за мат? Ребенок учился в частной школе, участвовал во всех олимпиадах, вел школьные вечера.

И вот пятница. Шесть часов вечера. Заходит в квартиру Александр с мальчиком.

- Муж сказал, что увидел Петра с сигаретой во дворе с пацанами. Молча раздеваются. И тут началось: Александр бьет сына по затылку, оглушает его и начинает избивать. Он просто его убивал. Я оттащила мужа, а он большой, сильный. Лужа крови. Тогда мне сын и сказал, что у него нос сломан. А я ничего от стресса не понимала, просто шоковое состояние было у меня. Когда спросила мужа: «А если бы Петр дал сдачи?», мне Александр ответил, что тогда бы он просто ребенка убил.

Александр пошел на кухню, сварил кофе, выпил чашечку, приказал ребенку убрать лужу крови и уехал на корпоративную вечеринку в той компании, где работал.

- Я позвонила подруге, сказала, что не понимаю, что происходит и что делать. Лицо у мальчика на глазах чернело, опухало. Мы поехали в больницу. Там нам поставили диагноз - сотрясение мозга и отправили в больницу №2 им. Д.Н. Матвеева на площади Ленина. Сделали снимок. Нос Александр Петру просто раздробил. Нас отправили домой: пока есть отеки, операцию делать нельзя. Муж позвонил часов в десять: «Ну, что у нас?». Я коротко сказала, что сломан нос, и положила трубку.

Юлия не верила, что это случилось, не хотела верить, что нужна операция. Петр был здоровым ребенком, никогда ничем серьезнее насморка не болел.

Сделали операцию, собрали из осколков нос. Женщина написала заявление в полицию. Через двадцать восемь дней после инцидента на дознании подполковник извинился, стал шелковым, стоял на коленях перед женой, ездил к психологам, ходил молиться в церковь перед иконой Казанской Божьей Матери, клялся-божился никогда больше руку не поднимать.

Состоялся суд. Было предъявлено обвинение по статье 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Экспертиза признала сломанный нос легким вредом, потому что ребенок всего лишь неделю пролежал в больнице после операции.

- Я поняла, что смириться с этим не смогу, и подала на развод. Муж меня избил и написал заявление в полицию, что я неадекватная, кидаюсь на мебель, и просил со мной провести профилактическую беседу. После суда по разделу имущества, я съехала с сыном на съемную квартиру. Он говорил мне, что добьется того, что я перепишу на него свою долю в квартире.

Черный вдовец

Юлия была у Александра женой номер четыре. Она познакомилась с женой номер два. И когда узнала, с кем жила, стало страшно. У второй жены нос и ребра были сломаны. Куралесил, оказалось, Александр по-тяжелой, также хотел отсудить квартиру. Избил женщину беременную, она потеряла ребенка. Жен номер один и три также избивал.

- Мы с сыном недавно еще раз сходили к врачу, требуется повторная операция. Подала заявление в прокуратуру, чтобы переквалифицировали вред здоровью. Судмедэкспертиза подтвердила, что нанесен средний вред здоровью. Теперь Александру светит 112 статья, а это возможное лишение свободы до трех лет. Скорее всего, будет условный срок. У Александра есть на руках оружие. Он отступать не собирается. Думаю, что со мной может что-нибудь произойти.

P.S.

Петр стал лучше учиться, пятерка по поведению, грамоту принес за хорошую учебу. У ребенка с матерью отношения стали доверительные. Когда жила с мужем, у Юлии поднималось давление, болел желудок так, что дышать не могла. После того как ушла, забыла, что такое боль, похудела на 15 килограммов. Кстати, старшего сына Юлия спасла. Он уже три года как не принимает наркотики.

Сегодня Юлия сетует, что до брака у нее были квартира, гараж, машина и вера в то, что военные – надежные мужчины….

Юрий Вязанкин

Имена в материале изменены.

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