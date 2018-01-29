Из жизни хабаровской еды: Фаршем по фарам

Иногда пища может превратиться в грозное оружие типа пращи или кистеня. Вечером в Краснофлотском районе Хабаровска 30-летний гражданин пошел в магазин за пельменями и пивом. Возле остановки «Магазин №10» на улице Руднева герой рассказа решил перебежать дорогу. Мужчина был нетрезв (оттого, как ему казалось, и смел, и быстр).

В это время из остановочного кармана выезжал автобус «Дэу» маршрута №47. Водитель, заметив пьяного, успел почти полностью сбросить скорость и отвернуть машину к обочине. Однако столкновения избежать не удалось. Автобус врезался в пешехода.

Пакет с пельменями, сделав в воздухе кульбит, обрушился на ветровое стекло. Кинетическая энергия равиолей оказалась столь велика, что они превратились в аналог снаряда пращи и пробили в стекле внушительную дыру. Также у «Дэу» оказалась расколочена фара.

Виновник ДТП отделался лишь повреждением носа. Жертва же «пельменной бомбардировки» обречена на простой – автобус новой модели, в Хабаровском крае запчастей на него не найдешь. Марка «железобетонных» мучных изделий с фаршем осталась неизвестна. Может, правильно, что выпивший пешеход не купил что-то другое. Взял бы вареники, автобус, наверное, разбился бы вдребезги…

Андрей Канев