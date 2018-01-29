Хабаровская плата за житье: Смерть в кипятке

В Хабаровске ветеран Великой Отечественной войны погиб во время коммунальной аварии

Пожилой человек стал первой жертвой этого отопительного сезона. Но порывов труб с горячей водой в квартирах хабаровчан к тому моменту случилось уже множество.

Трагедия произошла в ночь на минувшую субботу. Труба отопления рванула на кухне хабаровской квартиры в ДОС №3. Нестерпимо горячая вода поступала под большим напором и залила пол в коридоре и комнатах. Пар сгустился до такого состояния, что дышать было бы трудно даже физически крепкому человеку. Старик, которому исполнился 91 год, из этого ада сам выбраться не смог. Ему удалось лишь дойти до прихожей. Там Василий попытался надеть обувь, но, видимо, обессилел и упал на пол.



- Может, сердце... Ну я не врач, не знаю, что случилось, - сокрушается Виктор, сын погибшего ветерана. – Отец - участник войны, 1927 года рождения, участвовал в Мурманске в военных действиях 1944 года, потом – в боевых действиях на Дальнем Востоке. Прослужил в родном гарнизоне 28 лет. Болезни у него, как и у всех, конечно, были. Лет 20 назад перенес два инфаркта. Но он долгожитель, до 91 года дожить... Мне трудно сейчас очень.

Тело пролежало в парилке, в которую авария превратила квартиру ветерана, достаточно долго. Так, что появились следы термического воздействия. Ко времени, когда верстался номер, в краевом танатологическом центре эксперты уже провели вскрытие. Но специалисты заявили, что однозначный вывод о причине смерти делать пока рано. Для того чтобы дать окончательный ответ, образцы тканей сердечной мышцы и некоторых других органов направили на судебно-гистологическую экспертизу.

Кого винить в случившемся?

В ту ночь ветеран оставался дома в одиночестве. Рано утром его пришел проведать сын.

- Случайность. Стечение обстоятельств. Могло рвануть в любую минуту, но тут еще и внучка уехала в Москву... А так она с ним жила. Трубы эти давно уже стоят, не вчера поставлены, и никогда никаких проблем не было, - рассказывает сын погибшего. - Я приехал к отцу в полвосьмого, чтобы привезти ему еду. И вчера был у него до вечера. Поужинали вместе. Давление ему измерил, было 110 на 70. Для его-то возраста… А сегодня утром думаю: измерю еще раз давление, приеду. Открываю дверь - там все в пару. Кипяток. Отец лежит в коридоре, напротив ванной комнаты. Я туда, там кипяток. Когда сантехника вызвал и он перекрыл стояк, оказалось, что возле батареи, где эти трубы пластиковые, рвануло. К соседям вода начала уже проступать через стену.

Полагая, что в случившемся нет чьего-то злого умысла, Виктор не требовал искать и наказывать виновных. Следователи возбудили уголовное дело не по заявлению, а по факту смерти в момент коммунальной аварии.

- По предварительным данным, причиной смерти пожилого мужчины могли стать ожоги. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть человека). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе - точной причины смерти пожилого мужчины. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства краевого следственного управления Следственного комитета РФ, – пояснил Илья Гудков, помощник руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю.

О смерти ветерана ВОВ следователи смогут высказаться лишь через пару недель, когда будут готовы результаты гистологической экспертизы. Нет пока и результатов другой экспертизы, которую произведут с обрезками металлопластиковых труб, изъятых с места аварии в квартире погибшего старика.

Поспешное примирение

В другом случае, когда в результате коммунальной аварии хабаровчанка получила ожоги, до следствия дело не дошло. Потому что потерпевшая осталась жива.

Чуть более месяца назад в Южном микрорайоне женщина получила ожоги третьей степени. Авария случилась ранним утром в квартире пятиэтажки, расположенной по ул. Малиновского. Первым тревогу забил подросток. 13-летний мальчик спросонья принял клубы пара за дым и решил, что в квартире пожар. Пострадавшую доставили в ожоговое отделение второй краевой больницы. Её муж в первое же утро после ЧП обратил внимание на маркировку пластиковых труб, одна из которых лопнула во время аварии. И для горячей воды, и для холодной использовались одинаковые материалы. В санузле случился порыв общедомовой трубы, так называемого стояка, который доставляет ресурс конечным потребителям. Это хозяйство входит в зону ответственности управляющей компании. За несколько лет до ЧП ее специалисты установили трубы, которые, видимо, не соответствовали техническим параметрам. Руководство УК «ДВ-Союз» свою вину признало и выразило готовность возместить ущерб.

— Вопрос о компенсации материального ущерба в связи с аварией будет урегулирован, скорее всего, в досудебном добровольном порядке. Вопрос о компенсации лечения собственницы квартиры Леси Додоновой будет решаться с ней, — пообещал сразу после происшествия директор управляющей компании "ДВ-Союз".



Порывы пластиковых труб с горячей водой случаются гораздо чаще, чем их последствия предаются огласке. Подобные происшествия случались и в декабре прошлого года, например, в доме 64 на Матвеевском шоссе, и в ноябре - в бараке по ул. Воронежской. Полный список может занять слишком много места. Если люди остаются невредимы, то и внимания к их беде уделяется меньше. Зачастую приходится доказывать вину в аварии либо управляющей компании, либо сантехников, неверно подобравших материалы или плохо выполнивших монтаж. А до происшествия огрехи монтажа может заметить только высококвалифицированный специалист, да и то не всегда.

Михаил Сергеев

Фото автора