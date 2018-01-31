Собачьи войны в Хабаровске: Берегите питомцев

В Хабаровске ненавистники наших братьев меньших рассыпали отраву для собак - на Пятой площадке, в поселке им. Горького, в Северном районе, на «Амуркабеле», в районе кирпичного завода и остановки «Памятник партизанам».

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Конечно, есть жертвы. Так наши дети учатся добру и справедливости: выходит ребенок погулять, наслушавшись добрых рождественских сказок, а во дворе собака умирает в судорогах, с кровавой пеной из пасти! А потом, обучившись на таких сюжетах и поняв, что жизнь в России не имеет ценности, нападает с топором или с ножом на своих одноклассников.

"Неизвестные лица во дворах очень аккуратно раскладывают приманки. В страшных мучениях погибли три собаки, которые утром бегали и играли во дворе дома по ул. Карла Маркса, 146. Хозяева видели, как собаки что-то схватили из пакета. Через три часа питомцев не стало», - пишут зоозащитники в социальной сети.

Некоторые хабаровчане пошли еще дальше. Зоозащитники держали на передержке собаку, чудом выжившую после пожара в одном из частных домов. Выходили ее, вылечили. На рождественских каникулах собаку украли и убили. Если бы просто убили! О тело животного гасили окурки, обрезали уши, облили и подожгли…

С другой стороны, горожане жалуются в социальных сетях, что собаки нападают на взрослых и детей. Стоит напомнить, что пик активности безнадзорных животных приходится на период с полуночи до 4 часов утра. Днем, как правило, «промышляют» домашние собаки, выпущенные «добрыми» хозяевами погулять. Естественно, без намордников. Почему владельцы собак сами не выгуливают своих питомцев на поводках, зная, что это хищники и порой, особенно во время «собачьих свадеб», непредсказуемы?

Чтобы обезопасить своего питомца, нужно обязательно выгуливать его на поводке и тщательно следить, чтобы животные ничего не подбирали с земли. Если вы увидели на улице подозрительную машину или людей, которые ранним утром или поздним вечером раскладывают пищевые приманки, обязательно сделайте фото или видео и срочно звоните в зоозащитные организации.

Большинство отравленных собак можно спасти, если оперативно вколоть собаке препарат B6 из расчета 3 мл на 1 кг веса и срочно отвезти в ветеринарную клинику. Если отравили крысиным ядом, B6 не поможет, нужен К1, довольно редкий в наше время препарат. Достать можно через больницы или заказать в Москве на аптечных сайтах.

«Звоните, если вдруг случилась беда: 8-984-174-36-61, 8-962-223-26-63. Вам окажут первую информационную помощь, помогут договориться с клиникой», - советуют зоозащитники.

Юрий Вязанкин