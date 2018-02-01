SOS. На поиски «Востока» отвели семь дней

Поиски рыболовецкого судна «Восток» в Японском море продлили еще на два дня. Однако во вторник они снова не дали результатов. Рыболовное морозильное судно "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек, пропало 25 января. На судне сработал аварийный буй, это произошло в Японском море в 50-70 милях от порта Посьет в Приморье.

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27 января были обнаружены два плота с пропавшего судна, людей на них не было. С тех пор больше ничего найти не удалось. Напомним, что поиски ведут два самолета Бе-200, прибывшие в Приморье из Хабаровска и Красноярска.

В МЧС уточнили, что активная фаза поисков будет продолжаться до вечера среды, после чего снова будет приниматься решение о продлении или завершении операции. Район поиска будет уточняться ежедневно в зависимости от ветра и волн.

Как сообщает ТАСС, в Невельск, где живут родственники почти всех членов экипажа, выехали психологи сахалинского главка МЧС. Вместе с работниками Фонда социального страхования, следователями и представителями инспекции по труду они поквартирно обходили семьи и проводили "информационно-сопроводительную работу".

Представители Фонда социального страхования информировали граждан о том, какие им необходимы документы, следователи задавали свои вопросы, рядом находились психологи, оказывавшие помощь. В одном случае пришлось оказывать экстренную помощь.

Сахалинская транспортная прокуратура проверяет, были ли у экипажа "Востока" страховки. По информации ведомства, судовладелец предоставил документы о страховании, но их надо проверять, и говорить о наличии страховок у экипажа преждевременно.

Сахалинская транспортная прокуратура совместно со Следственным комитетом на транспорте проверяет и другие документы судовладельца. Пока никакой информации о результатах этих проверок ведомства не сообщают.

Тем временем Дальневосточное следственное управление на транспорте рассматривает три версии случившегося с пропавшим в Японском море судном "Восток" с 20 моряками на борту - это нарушение правил судовождения, техническая неисправность и погодные условия. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Дарья Немцева.

"Следствие рассматривает три версии случившегося: нарушение правил судовождения, техническая неисправность судна и погодные условия. На данный момент получены объективные данные о штормовой погоде в предположительном районе и в момент срабатывания аварийного буя. Допрошен ряд свидетелей, у судовладельца и в портах изъята документация по судну", - сказала Дарья Немцева.

Она добавила, что следователи управления следят за ходом продолжающейся поисково-спасательной операции.

Виктор Оратай