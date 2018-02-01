В Хабаровске таможенники рискнули, но шампанское не выпили

Специалисты отдела таможенного контроля после выпуска товаров (ОТКПВТ), проведя в 2017 году несколько вполне законных проверок обнаружили, что не все участники внешнеэкономической деятельности были с ними честны и откровенны.

Дабы не мешать бизнесу работать и зарабатывать, сделать менее затратным оформление перевозимого товара и ускорить процесс его получения, таможня совершенствует методы своей работы. Сегодня участнику ВЭД достаточно подать декларацию в электронной форме, правильно указав код своего товара, его стоимость и оплатить пошлину. Авторегистрация декларации и автовыпуск груза происходят в течение нескольких часов. Быстро, экономно, удобно, цивилизованно. Но ведь нашему человеку всегда не хватает чуточку экстрима! Пересечь границу в трех ветровках и двух парах джинсов, надетых одни поверх других, с карманами, набитыми ста двадцатью парами колготок и приклеенными скотчем к телу пачками зеленого чая с жасмином, - это то, без чего поездка в сопредельное государство просто теряет смысл и привлекательность.

Рискуя своей репутацией, наши бизнесмены проделывают примерно такие же штучки. Самое распространенное нарушение законодательства, по словам начальника ОТКПВТ Хабаровской таможни Натальи Супрун, это заведомо неправильно заявленный код товара. Что стоит указать, например, в декларации, что везешь не холоднокатаную, а горячекатаную сталь? Всего-то и изменится одна цифра в коде. Зато платить вообще не надо, ставка нулевая! Эта афера почему-то особенно полюбилась поставщикам оборудования и сантехники. Еще одно ухищрение – заявление недостоверных сведений о стоимости товара. Естественно, стоимость указывают заниженную (ну повезло человеку, сторговался! вот уже и на пошлине сэкономил). В 2017 году за этим делом застукали поставщика мяса. В рамках международного сотрудничества таможенники отправили запрос за границу и получили ответ о реальной стоимости продукта.

Серьезное направление в деле обмана таможни - переработка товаров вне таможенной территории. Речь идет о плановом ремонте российских судов в других странах. Таможенным Кодексом установлено, что без пошлины ремонтируются лишь суда, попавшие в аварию. Все остальные должны оплатить пошлину. Вот уже несколько лет таможенники убеждают судовладельцев не нарушать законов. Но тех почему-то не останавливает даже угроза уголовного наказания в виде лишения свободы от года до четырех лет. В 2017 году по результатам проверок было заведено сразу два уголовных дела по части 1 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей». В итоге оба судовладельца вернули государству деньги и отделались штрафом. На этот раз пронесло. Но повезет не всем.

- Акцент таможенного контроля смещается на этап после выпуска товаров, то есть когда он поступает в распоряжение владельцу, выпускается в свободное обращение, - рассказывает Наталья Супрун. – Таможенным кодексом предусмотрено, что в течение трех лет с этого момента мы имеем возможность провести проверку и в случае обнаружения нарушений доначислить денежные средства. Это не значит, что таможенный орган проверяет абсолютно всех участников внешнеэкономической деятельности. Наши специалисты умеют выявлять риски – существующую вероятность нарушения законодательства. Это кропотливая и напряженная работа. Однако она себя оправдывает. Так отделом таможенного контроля после выпуска товаров Хабаровской таможни в 2017 году было проведено 67 форм таможенного контроля – проверок, осмотров и досмотров, получено 20 объяснений. По их результатам было возбуждено 55 дел об административных правонарушениях и два уголовных дела. По итогам работы ОТКПВТ дополнительно начислено таможенных платежей, пеней, наложено штрафов на сумму более 21 миллиона рублей. Из них 15 миллионов 600 тысяч рублей уже взыскано с участников внешнеэкономической деятельности.

…И ДАЖЕ ИКРОЙ НЕ ЗАКУСИЛИ!

Более двух килограммов черной икры обнаружили таможенники в международном аэропорту Хабаровска.

Дорогостоящий деликатес в багаже жителя края нашли сотрудники Хабаровской таможни во время оформления пассажиров авиарейса Хабаровск – Нарита. Передать четыре контейнера в подарок своим японским друзьям молодого человека попросила его знакомая. Интересоваться содержимым посылки он не стал.

Икра рыб осетровых пород включена в Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации. Вывезти из страны такой товар разрешено в количестве не более 250 граммов на человека. При этом ответственность за содержимое багажа несет тот, кто его перемещает. Несоблюдение ограничений на вывоз охраняемых ценных ресурсов влечет за собой уголовную ответственность.

Товар изъят, отправлен на экспертизу для установления товароведческого наименования, происхождения и стоимости.

Евгения Георгиева.