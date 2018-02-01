Преступность в Хабаровском крае: Все ниже и ниже

Преступность становится иной Время не стоит на месте, развиваются средства коммуникаций. Оперативная обстановка в крае держится на стабильном уровне. Ну а тот факт, что в прошлом году было поймано на 43% больше взяточников, полицейские объясняют повышением эффективности работы силовых структур.

Показатель этот нужно удерживать. Такую уверенность высказал врио начальника УМВД по Хабаровскому краю Арсен Исагулов на пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства в прошлом году.

Всего в крае, в сравнении с предыдущим годом, зарегистрировано на 24 тысячи меньше преступлений. Меньше стало убийств и других особо тяжких преступлений, разбойных нападений и грабежей.

- Особенно отмечу наш успех в борьбе с организованной преступностью, в частности в сфере азартных игр, - отметил главный полицейский края. - Пресечена деятельность преступных групп, организовавших подпольные казино. В Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске теперь их нет. Успехов добились в раскрытии преступлений, связанных с водными биологическими ресурсами, с поддельным алкоголем.

В минувшем году раскрыто 89 преступлений, совершенных в составе преступных групп. По этим уголовным делам к ответственности привлечено 186 человек.

- Преступность становится иной, - рассказал Арсен Исагулов. - Время не стоит на месте, развиваются средства коммуникаций. Некоторые схемы уже стали заурядными. Например, мошенники звонят абоненту и сообщают, что его родственник попал в ДТП. Необходимо срочно дать взятку инспектору. И люди до сих пор переводят деньги. Хотя, наверное, уже все знают, что это мошенническая схема. Человек, который переводит средства, сам становится взяткодателем. Как можно отдать деньги незнакомцу, чтобы тот передал их сотруднику ГИБДД? Помимо этого, номера своих кредитных карт диктуют по телефону, с кодом, который изображен на оборотной стороне… У нас работает подразделение "К", подписаны соглашения с банками. Началось снижение преступности в этой сфере. В этом году, совместно с УФСИН, несколько групп привлекли к уголовной ответственности, которые занимались такими видами мошенничества, находясь в местах лишения свободы.

По сравнению с 2016 годом, фактов хищений с помощью мобильной связи по краю зарегистрировано на 46,2% меньше. А вместо 513 краж с использованием пластиковых карт и электронных платежей зарегистрировано 137.

Зимой, по приказу из Москвы, урезан штат инспекции по безопасности дорожного движения. По мнению Исагулова, порядка в уличном движении меньше не станет.

- Мы сократили по линии ГИБДД 119 человек, в основном управляющий аппарат, - рассказал Арсен Исагулов. – Старались сокращать не работников, а вакансии. Так что число сотрудников на дороге не изменится. Увеличили штаты миграционной службы, управления по вопросам миграции. Отладили работу подразделения по борьбе с наркотиками так, что оно, на мой взгляд, заработало в полную силу.

Михаил Сергеев