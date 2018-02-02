Заблуд в Хабаровском крае: Спаси и сохрани

Хабаровские спасатели на выходных на руках вынесли замерзающего человека из леса. Ночью в Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России от сотрудников полиции по Хабаровскому району поступило сообщение о хабаровчанине 1959 года рождения. Он заблудился в лесу и замерзает, но сумел вызвать помощь по сотовому телефону.

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По предварительной информации, мужчина находился в районе поселка Восход. Спасатели ДВРПСО МЧС России в составе 6 человек на аварийно-спасательной машине незамедлительно выехали в район. Поиск пропавшего человека усложнялся наступившей темнотой, пересечённой местностью и тем, что в том районе большое количество небольших лесных массивов. А также определенное количество садово-дачных товариществ, есть действующие, но часть брошена.

Для спасателей, полиции и волонтеров дополнительные проблемы создавал мороз под 30 градусов. Потерявшегося искали два часа. Сотрудники полиции, прочесывая лесополосу, с трудом разобрали слабеющий призыв замерзающего из глубины леса. Эвакуация мужчины была затруднена глубоким снегом и буреломом.

Старший группы спасателей Иван Асанов рассказал, в каком состоянии был найден потерпевший: «Мужчину нашли лежащим в снегу, он был в сознании, но идти сам уже не мог, ноги словно стеклянные». Завернув «потеряшку» в термоодеяло, спасатели вынесли его из леса, погрузили в свой автомобиль и оперативно доставили к трассе. Там пострадавшего передали медицинским работника. Машина скорой помощи мужчину транспортировала в лечебное учреждение г. Хабаровска.

По словам родственников, мужчина еще утром «пошел отдыхать в лес», а под вечер у него, видимо, не осталось сил, и он, похоже, потерял ориентировку. Турист-любитель отправился на пикник за городом, не имея при себе минимального комплекта выживания.

Коробок спичек или дешевейшая зажигалка в кармане практически ничего не весят, но позволят вам в случае потери в зимнем лесу дождаться помощи. Главное - не паникуйте, если потеряли направление, примите все меры для того, чтобы не замерзнуть. Для этого уйдите с открытого места, дабы избежать обжигающего ветра и, ногами убрав снег до промёрзшей земли, развести огонь.

В качестве укрытия – природного шалаша подходят большие ели. У комля мало снега, нижние ветви являются природным пологом. Ни в коем случае не садитесь или ложитесь в снег, обязательно сделайте подстилку. Для этой цели лучше всего подходят ветви хвойных пород, но можно использовать ветви любых деревьев.

Даже небольшой костер позволит вам согреться, алкоголь в таком случае просто создает иллюзию тепла. Следите за тем, чтобы одежда и самое главное - обувь не были промокшими, в таком случае обморожение конечностей гарантировано.

На морозе емкость аккумулятора современных сотовых телефонов стремительно падает. В нашем случае любитель зимних пикников сумел связаться только с родственниками, после чего аппарат отключился. Поэтому, если с вами сотовый телефон, то держите его как можно ближе к телу - во внутреннем кармане.

Даже если вы все время будете на связи, спасателям потребуется несколько часов, чтобы выехать и по вашим подсказкам точно определить место. Главное - не паникуйте, выход есть. «Всегда вокруг есть пища и вода. Надо только знать, где их искать. Нет безвыходных ситуаций. Главное – преодолеть страх и растерянность. Я могу выжить, не имея ничего, кроме воли к жизни. Знания ликвидируют беспокойство и страх», - писал Андрей Тараненко в своей книге «Кандидат в коммандос».

Берегите себя

Эдуард Попов