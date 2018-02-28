Осторожно, мошенничество: Правила жизни хабаровского пенсионера

Виктория Волошина, жительница Хабаровска, давно на пенсии, но продолжает работать. Зарплату и пенсию получает на банковские карты. С их помощью она расплачивается за покупки и услуги. Это удобно, считает она. Однако недавно Виктория выяснила, что «пластиковые» деньги можно легко потерять.

Звонок якобы из ПФ

«К концу рабочего дня мне позвонили на сотовый телефон. Женщина назвала меня по имени, отчеству, представилась специалистом Пенсионного фонда и сказала, что ей надо перевести мне сумму 9800 рублей, - рассказала пенсионерка. – Так как рабочий день уже заканчивается, деньги надо перевести на мою банковскую карту срочно, и попросила меня подойти к ближайшему банкомату. Спрашиваю: «Что за деньги?». В ответ: «Пенсия». Уточняю: «Прибавка?». В ответ: «Да». Уже идя по улице, спеша на запланированное мероприятие, говорю звонившей, что не могу с ней сейчас общаться. Освобожусь только через два часа, давайте вы мне перезвоните завтра. Она говорит, что деньги нужно перевести сегодня, иначе они «зависнут», и она готова ждать эти два часа.

Через два часа, вечером, в 19.00, женщина из Пенсионного фонда снова мне звонит. Говорю, вы, наверное, мошенница. Она: «Действительно, сейчас очень много мошенников, но они обычно спрашивают ПИН-код банковской карты, а я у вас ничего не спрашиваю». Так убедительно говорит, что деньги я получу сразу же, если буду действовать инструкциям. Не знаю, но почему-то ей верю, и в ближайшем банкомате вставляю карточку. Звонившая диктует мне путь перевода денег. Но сумма не проходит. Она говорит, что будет перечислять частями. Но и сумма в 5 тысяч рублей тоже не проходит. Зато сразу после этих манипуляций получаю СМС-сообщение о том, что «в связи с подозрением на несанкционированное использование Сбербанк Онлайн операция отклонена, доступ в личный кабинет заблокирован».

Скажу сразу: никаких денег с банковских карт пенсионерки снято не было. Карты заблокированы в связи с тем, что в отношении их произведены мошеннические действия. В отделении Сбербанка, куда она обратилась, делается перевыпуск карт.

В поле зрения мошенников - пенсионеры

По словам полицейских, специалистов по раскрытию мошенничеств и дистанционных преступлений, подобные истории сейчас – не редкость. Мнимый «звонок из Пенсионного фонда РФ» рассчитан в первую очередь на «развод» наименее технически подкованных граждан – пенсионеров. Суть обмана такова: злоумышленник звонит на ваш мобильный телефон и называет себя служащим Пенсионного фонда. Затем рассказывает «хорошую новость»: о положенных именно вам, например, доплатах к пенсии, которые ПФ предлагает перевести на банковскую карту. Для получения денег необходимо назвать данные вашей дебетовой карты. Проведя данный инструктаж несведущего пожилого человека, преступнику достаточно лишь быстро перевести деньги с его банковской карты. Мошенники логично выбрали в качестве жертв пенсионеров, которые наиболее подвержены влиянию «умных» речей и убеждению. Однако все же не стоит забывать, что сообщать конфиденциальную информацию о своих банковских картах не нужно никому. Даже сотрудникам банков, их обслуживающих.

У таких преступлений большая латентность: как правило, только одна из десяти историй становится известна сотрудникам полиции. Чаще всего люди не сообщают о неудачных попытках списания средств. Да и пострадавшие тоже не всегда приходят. В большинстве случаев незаконное списание денег с карты – результат беспечности пользователей.

Если у вас пытаются снять деньги с карты, прежде всего не теряйте голову. Очень важно сохранять спокойствие, всё проверить и при необходимости воспользоваться советом специалистов. Если кто-то просит бежать к банкомату, выдержите паузу и не делайте этого. Позвоните в банк либо в организацию, представитель которой вам якобы звонил. Это позволит вам всё проверить и сохранить свои деньги.

Не верьте на слово

Как сообщила начальник отдела по работе с обращениями граждан ОПФР по Хабаровскому краю Виктория Ульянина, к сожалению, пока ещё нередки случаи, когда жителям края звонят, а иногда и приходят домой разного рода мошенники, для пущей важности представляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда. Таким обманом они вводят людей в заблуждение и располагают к дальнейшему общению, которое заканчивается просьбой или призывом к срочным действиям, связанным с деньгами. Некоторые попадают на уловки мошенников.

- Предупреждаем жителей края, а особенно граждан преклонного возраста: сотрудники Пенсионного фонда России по квартирам не ходят, - говорит Виктория Ульянина. - Звонок по телефону от сотрудника ПФР не может содержать требование сообщить персональные данные, к которым относятся паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого счета, номер банковской пластиковой карты и т.п. При малейшем сомнении советуем до принятия каких-либо действий позвонить по справочному телефону своего территориального органа ПФР. Для жителей Хабаровска и Хабаровского района – 469-000 и 469-121. Телефон контакт-центра отделения ПФР - 8 (4212) 46-01-46.

Напомним, что узнать обо всех нововведениях, связанных с пенсиями или социальными выплатами, можно и на сайте ПФР. В «личном кабинете» гражданина es.pfrf.ru, на Едином портале госуслуг gosuslugi.ru или в мобильном приложении «Электронные сервисы ПФР», где можно увидеть размер всех своих выплат из Пенсионного фонда, заказать справку или получить письменную консультацию.

Как защитить себя?

Как отметили в Сбербанке, к сожалению, в 90% случаев списания денежных средств мошенниками виноваты сами пользователи карт.

- Любые способы защиты будут бессильны, если не соблюдать элементарные правила, -говорит Евгения Лайпанова, заместитель управляющего головным отделением по Хабаровскому краю ПАО «Сбербанк». - Первым делом, не стоит сразу доверять кому-либо, если он представляется официальным лицом и сотрудником той или иной организации, не представив серьезных доказательств. Нельзя выполнять никаких действий в банкомате под диктовку третьих лиц в трубке телефона, а также сообщать им персональные данные – такие как фамилия, данные документа, удостоверяющего личность, дату рождения, номер мобильного телефона, номер банковской карты, срок ее действия, CVV (код из трех цифр на оборотной стороне карты), ПИН-код, контрольную информацию.

Вернуть деньги, которые мошенники вывели со счетов, бывает очень трудно, добавляет она. Как правило, крупные банки компенсируют ущерб и возвращают финансы, если человек обратится за помощью в течение первых трёх часов. Но преступники обычно действуют быстро – стараются сразу снять их в банкоматах. Если сняли деньги со счёта, нужно уже обращаться в полицию.

В случае с Викторией Волошиной все обошлось более-менее благополучно, хотя поволноваться ей пришлось, и до сих пор в разговоре на эту тему она испытывает определенный мандраж.

Врезка

Золотые правила безопасности от Сбербанка

Никогда никому не сообщайте ПИН-код.

2. Не записывайте ПИН на обратной стороне карты, не храните его и на отдельном листочке (так его могут найти другие люди).

3. Три цифры на оборотной стороне карты (CVV2, CVC2 – коды карты), которые нужны для покупок в онлайн-магазинах, можно запомнить, а потом закрасить чёрным маркером. Чтобы тот, кто нашёл (украл) вашу карту, не смог купить товар в онлайн-магазине.

4. Составляйте сложные пароли к онлайн-банку и регулярно их меняйте.

5. Не передавайте карту третьим лицам. Когда расплачиваетесь за покупки, держите её в поле зрения.

6. Не сообщайте никому данные вашей карты

7. Сотрудники банка владеют всей информацией о вашей карте. Они никогда не будут спрашивать её данные и пароли.

8. При потере телефона или смене номера сразу же «отвязывайте» от неё мобильный банк.

9. Не держите все деньги на одной карте. Откройте накопительный счёт, ещё одну или несколько карт. В идеальном случае держите деньги на вкладном счете, а карту ежемесячно пополняйте на необходимую вам сумму, так вам будет легче контролировать свои расходы.

10. Также можно установить лимит снятия денег с карты. В этом случае даже если мошенники получат доступ к вашему счёту, они не смогут снять больше определённой суммы.

При использовании услуги «Мобильный банк»:

Ни в коем случае не подключайте к услуге «Мобильный банк» номера телефонов, которые вам не принадлежат, даже при обращении к вам людей, представляющихся сотрудниками Сбербанка России. При утрате мобильного телефона, на который подключена услуга «Мобильный банк», следует срочно обратиться к своему оператору сотовой связи для блокировки SIM-карты и в контактный центр банка для приостановки действия услуги «Мобильный банк». При смене номера телефона, на который подключена услуга «Мобильный банк», необходимо обратиться в любое отделение Сбербанка и оформить заявление на отключение услуги от старого номера телефона и на подключение «Мобильного банка» на новый номер. Будьте внимательны – не оставляйте свой телефон без присмотра, чтобы исключить несанкционированное использование услуги «Мобильный банк» третьими лицами. Помните: Сбербанк никогда не просит своих клиентов перезвонить по указанным в СМС телефонным номерам и сообщить персональные данные.

При использовании системы «Сбербанк Онлайн» и мобильных приложений:

Для входа в личный кабинет требуется только идентификатор и пароль (постоянный либо одноразовый пароль с чека). В случае если от вас требуют любую другую персональную информацию, то прекратите сеанс использования услуги и срочно обратитесь в банк. Сбербанк никогда не запрашивает пароли для отмены операций в системе «Сбербанк Онлайн». Отмена операций в системе «Сбербанк Онлайн» не предусмотрена. Не устанавливайте на мобильный телефон приложения, полученные из неизвестных источников. Банк не рассылает своим клиентам ссылки или указания на установку приложений через SMS/MMS/E-mail-сообщения. Используйте только официальные приложения Банка, доступные в официальных магазинах приложений производителей мобильных платформ. Обязательно убедитесь, что в авторах приложения указан «Сбербанк России». Используйте антивирусные программы для мобильного телефона/смартфона и своевременно их обновляйте. Сбербанк выпустил новую, уникальную на рынке версию мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» для платформы Android со встроенным антивирусом, который обеспечивает безопасность не только платежей, но и всего смартфона.

Что делать, если деньги пропали:

При любых подозрениях на мошенничество следует незамедлительно обратиться в контактный центр Сбербанка по телефонам: 8 (495) 500-5550; 8-800-555-5550, чтобы сотрудники заблокировали карту. Банк сможет отменить операцию в течение первых трёх часов.

3. Если средства всё-таки вывели, обращайтесь в полицию.

4. Также можно запросить в банке операции по карте и отчёт о звонках у мобильного оператора. Это поможет узнать, отправляли ли с вашего телефона запросы на снятие средств через мобильный банк.

Светлана Шкроб