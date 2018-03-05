«Космическое» дело в Хабаровске: Хризман и гостайна на денежной купюре

Дело «Дальспецстроя» закончилось сроками лишения свободы от 5,5 до 12 лет. Гостайна, из-за которой дело слушалось в закрытом режиме, опубликована на денежной купюре достоинством 2 тысячи рублей

Дальневосточный окружной военный суд приговором назначил бывшему директору «Дальспецстроя» Юрию Хризману 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ему также придётся заплатить штраф в размере 1,5 миллиона. Хризману-старшему запретили занимать должности в госкомпаниях, в войсках и в госучреждениях на два года. Главного бухгалтера стройпредприятия Владимира Ашихмина отправили в колонию общего режима на семь лет, экс-спикер Законодательной думы края Виктор Чудов проведёт там шесть лет, а также заплатит штраф — 900 тысяч рублей. Михаил Юрьевич Хризман получил пять с половиной лет колонии, размер штрафа — 800 тысяч рублей. Кроме того, Юрий Хризман вместе с Владимиром Ашихминым обязаны возместить Роскосмосу действительно космическую сумму - пять миллиардов 162 млн рублей.

Вникнуть в суть обвинений и тонкости дела, чтобы самому разобраться – было ли на самом деле что-то присвоено или хотя бы попросту растрачены государственные деньги, без всякой выгоды для должностного лица, мне, как журналисту, было сложно. Ведь прессу не пускали в зал судебных заседаний. Суд проходил в закрытом режиме. Потому что было объявлено: в материалах следствия содержится государственная тайна.

- Вы просто подумайте: поставка шин, поставка металла. Почему такие вещи стали вдруг государственной тайной? И сделайте вывод как журналисты. С какого перепугу дело и все материалы, которые никогда не были засекречены, вдруг в ходе судебного заседания стали секретными. Ну почему? Все строительство велось не секретно, поставлялось не секретно, а вдруг стало засекречено. Делайте выводы! - сказал журналистам еще до начала оглашения приговора Виктор Чудов, бывший спикер Законодательной думы края.

Себя он признал виновным. Но совсем не в том, в чем его обвинили следователи.

- Если вы считаете, что занятие предпринимательской деятельностью в нашей стране - это преступление, тогда да, только тогда я виновен! Выходит, что заниматься предпринимательской деятельностью - это преступно… Только такой вывод можно сделать из материалов моего уголовного дела. С которым, надеюсь, вы ознакомились, - уточнил Чудов с явным сарказмом.

Какие секреты прозвучали в ходе судебного следствия и не позволили журналистам вникнуть в материалы дела, мне объяснили адвокаты подсудимых.

- Вся государственная тайна была разглашена на купюре достоинством две тысячи рублей. На ней стоит геоточка космодрома Восточный. Никаких других тайн в уголовном деле нет. То есть место, где планировалось построить космодром, оно когда-то было секретным. Поэтому ставили гриф «секретно». Это уже давно «секрет Полишинеля», - объяснил мне Алексей Слепцов, адвокат Владимира Ашихмина.

Разумеется, крылатую ракету невозможно отправить на космодром Восточный, используя только картинку на денежном знаке нашего Центробанка. Но со спутника-шпиона разглядеть такой объект уже давно стало задачей заурядной.

- Вы должны понимать, что если дело засекречено, то нарушаются права. В том числе и обвиняемых. Мы не имеем право вести, к примеру, аудиозапись в ходе заседания. Мы не имеем права обращаться к прессе и рассказывать все в подробностях. Я думаю, что, скорее всего, с этой целью была секретность. Других целей не вижу. Теперь-то мы знаем все документы, которые есть в материалах уголовного дела. Там был только один документ секретный. И то он был секретен тогда, когда он издавался. Ну а сейчас-то уже и американцы, и все, кому это интересно, знают место расположения космодрома, - уточнил мне в день оглашения приговора Игорь Анисимов, адвокат Юрия Хризмана.

После оглашения приговора адвокат бывшего бухгалтера «Дальспецстроя» в первую очередь упрекнул собравшихся вокруг него журналистов в том, что пресса была весьма небрежной в формулировках. По словам юриста, в хищении средств, отпущенных на строительство космодрома, его подзащитного не обвиняли даже следователи. Но это прозвучало во многих статьях и телесюжетах. Между тем формальное нарушение должностных инструкций, которое было квалифицировано как злоупотребление должностным положением, по мнению защиты, совершалось без корыстной цели.

- Я объясню, в чем конкретно злоупотребление выразилось, если исходить из материалов стороны обвинения. Еще до подписания контракта на строительство космодрома была закуплена техника дорогостоящая. Подготовительные работы начались на месте будущего строительства. Это всё велось за собственные деньги «Дальспецстроя». Он для выполнения работ брал кредиты. Ну и уже после того, как был подписан контракт на строительство космодрома, часть этих кредитов была закрыта денежными средствами, предназначенными для строительства космодрома. Вот такое, собственно, злоупотребление, по мнению обвинения. Мы согласны с такой позицией, поскольку по итогам проверки конечная сумма была ноль. То есть хищений не было. То есть те кредиты, которые брали, они перекрывались другими деньгами. Подзащитные занимались самой обыкновенной хозяйственной деятельностью. Космодром ведь строился на месте, где вообще ничего не было. Просто – голый лес. Поэтому туда подвели автомобильные, железнодорожные пути, построили рабочий городок, целый поселок. Завезти людей, купить технику - это же большой объем. А деньги на это строительство были выделены значительно позднее. В конечном счете сумма балансовая вылезла нулевая, - подчеркнул адвокат Алексей Слепцов. И добавил: - Мы надеемся если не на оправдание, то по крайней мере на смягчение приговора. Поскольку семь лет лишения свободы, чтобы вам понятнее было, у нас дают только за убийство, никак не за ведение неправильного бухучета.

По поводу пяти миллиардов, которые суд обязал его подзащитного выплатить совместно с Юрием Хризманом, Слепцов уверен: таких денег у осужденных нет. И призвал воспользоваться элементарной логикой.

- Невозможно построить космодром, стоимость которого 25 миллиардов рублей, похитив пять миллиардов. Можете себе представить? Это же одна пятая! Как можно столько похитить и при этом построить космодром? Никак, - объяснил Алексей Слепцов.

Его коллега, начав с немыслимости назначенной к выплате суммы, поделился озабоченностью, которую у него вызывают подобные судебные решения.

- И Верховный Суд, и Конституционный Суд уже говорили, что нет никакого смысла назначать миллиардные штрафы. Потому что человек, находясь в местах лишения свободы, фактически никогда не сможет их выплатить, - посетовал адвокат Юрия Хризмана Игорь Анисимов. - После таких приговоров, а он не первый, не единственный, у меня нет уверенности теперь, что человек невиновный гарантирован от того, что сядет в тюрьму, не будет привлечен к уголовной ответственности. Подчеркиваю: невиновный. Тут, видимо, вмешивается какая-то ошибка, или не знаю, какое-то системное явление, процесс, который ведет к таким результатам.

Адвокаты недвусмысленно заявляли, что суровость приговоров они могут объяснить лишь политической конъюнктурой. При этом обращали внимание прессы на «побочный» эффект - фактический развал строительного гиганта "Дальспецстроя" после того, как Юрий Хризман устранился от управления. На это обстоятельство особое внимание обращал в приватной беседе со мной сотрудник правопреемника «Дальспецстроя» - ныне ФГУП «ГВСУ №6».

- Видимо, кому-то интересно зайти на рынок строительства больших объектов на Дальнем Востоке. В довольно короткий период случился развал всей строительной отрасли в макрорегионе. Это не только наш «Дальспецстрой», на слуху такие организации, как «Центр», еще целый ряд крупных строительных фирм, – объяснил мне Александр Ашихмин, сын осужденного экс-бухгалтера «Дальспецстроя». - Сами посудите, вот в ту сторону посмотреть, там в Хабаровске Рабочий городок. Туда посмотреть – Волочаевский городок. А туда – микрорайон Флегонтова. Это все – «Дальспецстрой». Тот «Дальспецстрой», в котором работали 12 тысяч человек высококлассных специалистов. Сейчас уже в три раза меньше, то есть восемь тысяч человек ушли.

Михаил Сергеев

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14 февраля 2018 года состоялось первое собрание кредиторов ФГУП «ГВСУ №6» (бывший «Дальспецстрой»). Мнения кредиторов о дальнейшей судьбе предприятия разделились. Некоторые из них (например, банк ВТБ) потребовали признать ГВСУ банкротом и приступить к реализации имеющихся у него активов. Однако большинство высказалось за спасение предприятия и введение в нем внешнего управления. Временный управляющий ФГУП «ГВСУ №6» Григорий Удельнов сообщил на собрании кредиторам, что предприятие продолжает функционировать, банкротиться не собирается. Рассмотрение отчета временного управляющего состоится в Арбитражном суде Хабаровского края уже после того, как этот номер газеты поступит в продажу, 28 февраля.