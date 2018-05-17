Детская комната в Хабаровске: Мальчики едва не сгорели

Двое детей погибли, одному колесом поезда отрезало ногу, четверо доставлены от железнодорожных путей в больницу с травмами различной степени тяжести. Такова дальневосточная статистика четырех с половиной месяцев 2018 года.

Последнее из трагичных происшествий случилось в понедельник, около восьми часов вечера на левом берегу Амура у Хабаровска. На станции Приамурская двое 13-летних мальчиков залезли на железнодорожную цистерну. Они развлекались, перепрыгивая с одного вагона на другой. Во время прыжка один из подростков взмахнул рукой и нечаянно коснулся токоведущей жилы. На первый раз разряда не случилось. Возможно, потому, что ноги ребенка в это мгновение не касались вагона. Мальчик предположил, что линия отключена от электропитания, и, чтобы доказать это своему товарищу, снова взялся за контактный провод. При этом произошел электроразряд такой силы, что на пострадавшем загорелась одежда. Его приятель тоже получил ожоги, когда попытался руками потушить горящую на друге одежду. Подросток, схватившийся за провод, был доставлен в реанимационное отделение второй краевой больницы в крайне тяжелом состоянии. Даже спустя сутки после происшествия врачи не давали гарантии того, что удастся сохранить мальчику жизнь. Медики оценили поражение электротоком в 80 процентов тела.

Оба ребенка воспитывались в благополучных семьях, ранее к родителям никаких претензий по поводу воспитания детей не предъявлялось. Сотрудники транспортной полиции отмечают, что в школе, где учатся оба ребенка, в нынешнем году рассказывалось об опасностях, которые связаны с железнодорожным транспортом.

- Данный трагический случай, связанный с грубым нарушением правил поведения на железнодорожном транспорте, стал пятым по счету в текущем году. Предыдущее случилось на территории Хабаровского края 20 апреля. В районе станции Новый Ургал 13-летнюю девочку насмерть сбил железнодорожный состав. А 15 апреля рядом с Хабаровском, недалеко от станции Красная Речка, при аналогичных обстоятельствах погиб 17-летний паренек, - рассказала мне Дарья Лореш, инспектор по особым поручениям отдела ПДН УТ МВД России по ДФО.

По ее словам, определенные отрезки железнодорожного полотна становятся местом притяжения для подростков-экстремалов. Инспекторы ПДН выезжают туда для профилактики. Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно привести лишь одну цифру - в этом году полицейские отловили на железнодорожной насыпи 241 подростка. Столько же штрафов было выписано родителям или опекунам «экстремалов».

С популяризацией в сети Интернет неформального движения, которому в социальных сетях дали название «Зацепинг», инспекторы по делам несовершеннолетних взялись бороться с прошлого года.

- Нашими сотрудниками выявлено семь сайтов, где в свободном доступе была выложена подобная информация. Данные об этих адресах мы передали в транспортную прокуратуру. По всем выявленным интернет-страницам вынесено решение суда о блокировке, - объяснила Дарья Лореш.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что лучшим средством профилактики было и остается родительское внимание к увлечениям и интересам своих детей.

Михаил Сергеев