Молочные реки в Хабаровском районе: Догорала «Заря»

В селе Осиновая Речка Хабаровского района загорелось родильное отделение для коров. Масштабный пожар уничтожил часть имущества сельскохозяйственного предприятия АО «Заря».

В загонах находились телята с кормящими их коровами. Пожар начался после завершения рабочего дня, когда на объекте остался только сторож. Сельчанин заметил дым и зарево, исходившие от крыши отсека, соединявшего два родильных отделения для скота. Кроме пожарных, к месту ЧП приехали руководство предприятия и представитель краевого минсельхоза, чтобы разобраться в ситуации и оценить ущерб.

- Самое главное, что скотина у нас не пострадала, мы её успели всю вывести на улицу. Сколько голов скота было? 200 - телята от ноля до трех месяцев. Все остались живы-здоровы, нас это радует, - рассказала у горящего коровника Анна Ланчакова, генеральный директор АО "Заря".

Ветер усиливал распространение пламени, оно охватило постройки на общей площади в 400 квадратных метров. Пожару присвоили категорию сложности номер два, потребовались дополнительные силы. Задачей пожарных было не допустить распространения огня на другие объекты. Коров с телятами без потерь успели перегнать на безопасное расстояние.

- Данное предприятие находится в процедуре банкротства, это наше акционерное общество "Заря", бывшее краевое предприятие. Значительного ущерба, по словам конкурсного управляющего, не нанесено. То есть это не повлияет на стоимость объекта после оценки его для выставления на торги, - объяснил Александр Зебрев, и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края - министра сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий.

Пожарным предстояло разобрать тлеющие останки постройки с двускатной крышей. Спасенным коровам оставалось переночевать под открытым небом всего одну ночь. На следующий день животных решили перегнать на Большой Уссурийский остров. Предположительно ЧП произошло из-за короткого замыкания, однако по этому факту проведут проверку специалисты.

В начале этого года Хабаровский краевой суд смягчил наказание для экс-директора сельхозпредриятия «Заря» Владислава Степанова. Реальный срок за махинации с субсидией ему заменили на условный.

Ранее наша газета сообщала о том, что в 2015 году следователи возбудили дело по факту выделения субсидий минсельхозом. Генеральному директору акционерного общества «Заря» Владиславу Степанову вменяли то, что в конце 2013 года он по фиктивным документам получил больше десяти миллионов рублей на возмещение якобы закупленных у ООО «Дальневосточная торговая компания» 835 тонн кормов для крупного рогатого скота. В декабре 2013 года министерство перечислило затребованную сумму в виде субсидии, а в это время коровы хозяйства умирали от голода. Да еще действовавшее в то время руководство предприятия попыталось повесить проверяющим «лапшу на уши», а точнее, выдать молотое зерно за концентрированный корм.

Кировский суд взыскал всю сумму причиненного ущерба в пользу краевого минсельхоза и приговорил экс-главу «Зари» к году и девяти месяцам, а гендиректора «Дальневосточной торговой компании» – к году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Краевой суд рассмотрел апелляцию обвиняемых и сменил им реальные сроки на условные. За время судебных тяжб фигуранты дела вернули государству шесть миллионов рублей.

В том же 2013 году по постановлению прокурора Хабаровского района за нарушение ветеринарно-санитарных правил содержания дойного стада ОАО «Заря» было оштрафовано. При проверке там обнаружили 48 животных, больных лейкозом. В хозяйстве не потрудились даже изолировать их от здоровых коров. Справедливости ради надо признать, что в управление Владиславу Степанову предприятие в то время досталось уже в весьма плачевном состоянии, с кредиторской задолженностью больше 100 миллионов рублей.

После скандала с субсидиями «Заря» обанкротилась. За время этой процедуры предприятием успели «порулить» несколько арбитражных управляющих, половина из которых имели о животноводстве весьма туманные представления. Коровы голодали, в ситуацию вмешивались краевые власти и депутаты. В итоге полного уничтожения поголовья удалось избежать.

Михаил Сергеев

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