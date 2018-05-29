Ситуация в Хабаровске: Как купить нофелет?

В Хабаровске отпечатки корявых пальцев сотрудников государственных структур в один момент могут испортить вам жизнь.

Хабаровчанин Илья захотел сделать себе подарок к Новому году. Зашел в салон сотовой связи «Связной», что на остановке «Энергомаш» в Хабаровске. Тут-то глаза и разбежались: на полке стоял новенький навороченный аппарат гораздо лучше того, о каком мечталось. Но на 30 тысяч дороже. Лицо Ильи приобрело выражение расстройства. Девушка за прилавком оказалась наблюдательной.

- Вы можете оформить рассрочку, - предложила она.

- Как здорово, - согласился Илья и протянул паспорт.

Девушка пощелкала пальцами по клавиатуре и вдруг объявила:

- Ваш паспорт в розыске! Я вызываю службу охраны.

- Может, вы ошиблись? – удивился Илья.

- Нет, - девушка еще раз что-то перечитала на мониторе.

- Верните паспорт!

- Не верну! Сейчас приедет ЧОП.

- Тогда я вызываю полицию! – возмутился Илья.

Когда оба наряда столпились в «Связном», продавец выкатила распечатку ценной информации: документ с такими данными утерян и его разыскивают.

- Пройдемте, - вежливо взяли полицейские под локоток. Идти было недалеко, в то время через дорогу еще существовал 5-й отдел полиции: - Располагайтесь.

Расположиться пришлось часов на пять – дознаватель освободилась только поздним вечером.

По базе данных выяснилось, что отметка об утере паспорта (причем дважды!) и розыске сделана УФМС Солнечного района. Как так?

- Знаете, - сказала дознаватель, - мы сейчас сделаем выемку документа. Тут 327 часть третья намечается – использование подложных документов.

Явились понятые, от которых пахло так, как будто они нетрезвые.

- Паспорт изымаем и отправляем на технико-криминалистическую экспертизу, с вас - подписка о невыезде, - констатировала сотрудник полиции.

- Сколько будет длиться экспертиза? – спросил Илья, пребывая в политическом шоке: сам юрист госучреждения, назавтра он был должен оформлять документы трех юридических лиц по нотариальным доверенностям. Конечно же, в них значились данные того самого, "подложного", документа.

- Сорок суток, - равнодушно заметила дознаватель.

К полуночи, с подпиской о невыезде и без документов, Илья доплелся до дома.

Завтра был понедельник. Завтра предстоял нелегкий разговор с начальством.

Кстати, именно в понедельник, за один день, была проведена экспертиза документа. Эксперт признаков подделки не обнаружил. В тот же день пришел в хабаровский отдел полиции и ответ от начальника отдела УФМС Солнечного района: «… паспорт имеет статус «действительный».

В общем, дознаватель вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ильи, и за три часа до наступления Нового года он получил свой оригинальный документ, изрядно испортив нервы.

Над этим случаем кто-то бы посмеялся, кто-то бы вздохнул облегченно, мол, слава Богу, все образовалось. Но Илья – человек, чья специальность – право. И пребывая в недоумении, что вот так запросто в Хабаровске можно нарушить гражданские права, он спросил у начальника отдела дознания:

- Что, даже никто не извинится?

- Ну никто ж не умер, - был ответ.

Не умер, да. Но Илья имеет инвалидность, естественно, что переживания доставили проблем, он хотел получить ответы на вопросы:

- Кто из должностных лиц включил данные паспорта на его имя в базу ФМС России со статусом «недействительный»?

- Имел ли право сотрудник магазина «Связной» смотреть базу ФМС России?

- Кто из организаций, государственных органов, должностных лиц должен был вести учет «действительных» и «недействительных» паспортов?

И, наконец:

- Почему в возбуждении уголовного дела отказано по факту отсутствия состава преступления, а не события?

Илья обращался неоднократно и в полицию, и в прокуратуру, дошел до суда и уполномоченного по правам человека. Кстати, Игорь Чесницкий в своем ответе указал, что при вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела неверно дана оценка событию, что отсутствовало само событие преступления, что процессуальное решение признано незаконным и отменено, а материалы отправлены на дополнительную проверку. А вот дать оценку бездействию сотрудников прокуратуры Центрального района не представилось возможным: прошло три года, сотрудники уволились. Что касается законности объявления паспорта в розыск, то прокуратура Солнечного района ответила, что Солнечный паспорт в розыск не объявлял, а за действия хабаровской полиции она не отвечает.

По всему выходит так: на сайте государственной структуры (УФМС) гражданина страны легко можно оболгать, из-за этого даже подозревать в преступлении, можно причинить ему беспокойство и портить нервы. И все легко сойдет с рук, ведь «никто не умер». А не дай бог умер, так и вовсе проблема закрыта? Между тем иски о защите чести и достоинства сроков давности не имеют. Илья намерен защищаться. А что касается возмещения морального вреда, увы, идут годы – растут суммы.

Ирина Северцева