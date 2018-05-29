Происшествия
Ситуация в Хабаровске: Как купить нофелет?
В Хабаровске отпечатки корявых пальцев сотрудников государственных структур в один момент могут испортить вам жизнь.
Хабаровчанин Илья захотел сделать себе подарок к Новому году. Зашел в салон сотовой связи «Связной», что на остановке «Энергомаш» в Хабаровске. Тут-то глаза и разбежались: на полке стоял новенький навороченный аппарат гораздо лучше того, о каком мечталось. Но на 30 тысяч дороже. Лицо Ильи приобрело выражение расстройства. Девушка за прилавком оказалась наблюдательной.
- Вы можете оформить рассрочку, - предложила она.
- Как здорово, - согласился Илья и протянул паспорт.
Девушка пощелкала пальцами по клавиатуре и вдруг объявила:
- Ваш паспорт в розыске! Я вызываю службу охраны.
- Может, вы ошиблись? – удивился Илья.
- Нет, - девушка еще раз что-то перечитала на мониторе.
- Верните паспорт!
- Не верну! Сейчас приедет ЧОП.
- Тогда я вызываю полицию! – возмутился Илья.
Когда оба наряда столпились в «Связном», продавец выкатила распечатку ценной информации: документ с такими данными утерян и его разыскивают.
- Пройдемте, - вежливо взяли полицейские под локоток. Идти было недалеко, в то время через дорогу еще существовал 5-й отдел полиции: - Располагайтесь.
Расположиться пришлось часов на пять – дознаватель освободилась только поздним вечером.
По базе данных выяснилось, что отметка об утере паспорта (причем дважды!) и розыске сделана УФМС Солнечного района. Как так?
- Знаете, - сказала дознаватель, - мы сейчас сделаем выемку документа. Тут 327 часть третья намечается – использование подложных документов.
Явились понятые, от которых пахло так, как будто они нетрезвые.
- Паспорт изымаем и отправляем на технико-криминалистическую экспертизу, с вас - подписка о невыезде, - констатировала сотрудник полиции.
- Сколько будет длиться экспертиза? – спросил Илья, пребывая в политическом шоке: сам юрист госучреждения, назавтра он был должен оформлять документы трех юридических лиц по нотариальным доверенностям. Конечно же, в них значились данные того самого, "подложного", документа.
- Сорок суток, - равнодушно заметила дознаватель.
К полуночи, с подпиской о невыезде и без документов, Илья доплелся до дома.
Завтра был понедельник. Завтра предстоял нелегкий разговор с начальством.
Кстати, именно в понедельник, за один день, была проведена экспертиза документа. Эксперт признаков подделки не обнаружил. В тот же день пришел в хабаровский отдел полиции и ответ от начальника отдела УФМС Солнечного района: «… паспорт имеет статус «действительный».
В общем, дознаватель вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ильи, и за три часа до наступления Нового года он получил свой оригинальный документ, изрядно испортив нервы.
Над этим случаем кто-то бы посмеялся, кто-то бы вздохнул облегченно, мол, слава Богу, все образовалось. Но Илья – человек, чья специальность – право. И пребывая в недоумении, что вот так запросто в Хабаровске можно нарушить гражданские права, он спросил у начальника отдела дознания:
- Что, даже никто не извинится?
- Ну никто ж не умер, - был ответ.
Не умер, да. Но Илья имеет инвалидность, естественно, что переживания доставили проблем, он хотел получить ответы на вопросы:
- Кто из должностных лиц включил данные паспорта на его имя в базу ФМС России со статусом «недействительный»?
- Имел ли право сотрудник магазина «Связной» смотреть базу ФМС России?
- Кто из организаций, государственных органов, должностных лиц должен был вести учет «действительных» и «недействительных» паспортов?
И, наконец:
- Почему в возбуждении уголовного дела отказано по факту отсутствия состава преступления, а не события?
Илья обращался неоднократно и в полицию, и в прокуратуру, дошел до суда и уполномоченного по правам человека. Кстати, Игорь Чесницкий в своем ответе указал, что при вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела неверно дана оценка событию, что отсутствовало само событие преступления, что процессуальное решение признано незаконным и отменено, а материалы отправлены на дополнительную проверку. А вот дать оценку бездействию сотрудников прокуратуры Центрального района не представилось возможным: прошло три года, сотрудники уволились. Что касается законности объявления паспорта в розыск, то прокуратура Солнечного района ответила, что Солнечный паспорт в розыск не объявлял, а за действия хабаровской полиции она не отвечает.
По всему выходит так: на сайте государственной структуры (УФМС) гражданина страны легко можно оболгать, из-за этого даже подозревать в преступлении, можно причинить ему беспокойство и портить нервы. И все легко сойдет с рук, ведь «никто не умер». А не дай бог умер, так и вовсе проблема закрыта? Между тем иски о защите чести и достоинства сроков давности не имеют. Илья намерен защищаться. А что касается возмещения морального вреда, увы, идут годы – растут суммы.
Ирина Северцева
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 104
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 782
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 853
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 771
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136