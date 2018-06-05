Жилье мое: Скованные одной целью в Хабаровске

Хабаровчане объединяются в общественную организацию, чтобы противостоять методам некоторых риелторов.

Если зайти на сайт хабаровского риелторского агентства «Подкова», то в глаза сразу бросается девиз: «Наша репутация проверена временем!». Видя такое заявление, хочется работать и еще раз работать с такой компанией! Отдать деньги, доверить самое ценное – право собственности на квартиру. Правда, иные клиенты потом жалуются, мол, не получили в итоге, ни денег, ни квартиры – так то происки конкурентов, не иначе…

В распоряжении нашей редакции оказался ряд документов, в которых хабаровчанин Алексей Смирнов (имя и фамилия изменены) рассказывает, как он обратился в компанию «Подкова» с просьбой продать принадлежащую ему квартирную долю (он являлся владельцем ? части квартиры по улице Вяземской). Мужчине срочно понадобились деньги на операцию (врачи обнаружили у него онкологическое заболевание).

Смирнов встретился с генеральным директором агентства «Подкова» Александром Пестеревым. Результатом встречи стало подписание доверенности на имя Юлии Бабий, представителя компании «Подкова». Бабий, как посредник, должна была по доверенности продать долю Пестереву. Смирнов в своем заявлении пишет, что договора купли-продажи он так и не увидел. Болезнь стала прогрессировать, поэтому мужчина лег в больницу. Между тем в договоре купли-продажи, по его словам, фигурировала сумма в один миллион рублей.

«Вместо одного миллиона рублей по расписке мне потом выдали пятьсот тысяч рублей, больше мы не встречались», - указал потом в своем иске в Железнодорожный районный суд Алексей Смирнов.

Таким образом, Александр Пестерев стал владельцем половины квартиры практически в центре Хабаровска. Теперь уже бывший клиент «Подковы» уверен, что часть его квартиры была приобретена Пестеревым за бесценок. Смирнов требует вернуть оставшуюся, по его мнению, сумму через суд.

Тройка. Диалог

Другая половина той самой квартиры по улице Вяземской принадлежит бывшей супруге Смирнова Елене (имя и фамилия изменены). Она сдавала жилье в аренду. После того как бывший муж Елены продал свою долю, в квартиру пожаловали «гости». Как рассказала Елена, человек, назвавшийся Сергеем Чешегоровым, заявил, что он представляет интересы Александра Пестерева и волен распоряжаться полученным недвижимым имуществом как хочет. Забегая вперед, сообщу, что троица Пестерев - Бабий - Чешегоров неизменно «мелькает» в рассказах людей, столкнувшихся с «Подковой». В последующих публикациях мы более внимательно заострим внимание на отдельных членах этого «триумвирата».

Итак, Чешегоров потребовал освободить жилье от квартирантов. Елене Смирновой он поставил условие: или выкупай долю бывшего мужа по нашей цене, или продавай свою долю. При этом доля «Подковы» была оценена гораздо выше, чем доля женщины. Вот такая бизнес-модель. Пестерев, кстати, всем, кто к нам обращался, предлагает схожую схему (мы об этом писали в прошлых номерах нашей газеты). Елена Смирнова на подобное не согласилась.

«После этого Чешегоров пытался давить на меня, - рассказывает Смирнова. - Он стучал в окна (квартира на первом этаже), постоянно звонил, оскорблял, угрожал заселить квартиру гастарбайтерами или вскрыть замки».

Но женщина оказалась не робкого десятка. Попытки повлиять на хабаровчанку заканчивались фиаско. На угрозу заселить квартиру гастарбайтерами она ответила, что, в свою очередь, тоже заселит свою половину гастарбайтерами, и еще неизвестно, кто победит в «равшан-джамшутовом» противостоянии. Один раз чужаки все-таки срезали замки и занесли в квартиру мебель. Но и эта попытка давления провалилась. Смирнова поменяла замки, а принесенные шкафы использовала в качестве серванта.

Срок годности

В результате сотрудники агентства «Подкова» добились противоположного эффекта – бывшие супруги примирились. Алексей Смирнов напомнил в своем иске, что согласие на условия «Подковы» он написал под воздействием тяжелых жизненных обстоятельств - представители этого риелторского агентства приходили с бумагами в больницу, где он лежал после операции. По словам Елены Смирновой, Александр Пестерев попытался внести раскол в семейный дуэт.

«Пестерев стал говорить Алексею, что хочет защитить его права, - говорит Смирнова. – Что я плохая, что я только и мечтаю, чтобы навредить бывшему мужу».

Здесь стоит сказать несколько слов о «робингудстве». В прошлых публикациях («Возвращение рейдеров?», «Как «отжать» квартиру») мы рассказывали о судьбе хабаровчанина, который судился со своими двумя племянницами за квартиру. Интересы девушек, которым суд присудил по ? долей в квартире, представлял Пестерев.

В беседе с нашим корреспондентом он заявил, что защищает интересы «девочек» (именно так он назвал девушек, которым в то время было 26 и 23 года). Он уверил, что «девочки будут жить в этой квартире!». Прошло два года. Одну девушку он передумал заселять (купил ее долю). Второй не досталось ни денег, ни доли – Пестерев в своем очередном иске потребовал определить порядок пользования жилым помещением. И в своем заявлении указал: «долю в праве пользования ей не надо выделять». В отношении себя риелтор не стал скромничать и потребовал передать ему целую комнату (квартира двухкомнатная). Несмотря на то, что владеет несколькими (!) жилыми помещениями. Это он тоже указал в своем иске.

Получается одно из двух. Или перефраз классика – «а была ли девочка?». Либо «робингудство» Пестерева имеет свой срок годности, и за два года «благородство» успело изрядно прогоркнуть.

Организация

В Хабаровске состоялось учредительное собрание группы граждан, которые намерены бороться с квартирным рейдерством и сопутствующей коррупции. В данный момент идет сбор документов для регистрации общественной организации.

Елена Евсеева, директор московской автономной некоммерческой организации содействия социальной и правозащитной деятельности «Мой дом. За высокое качество жизни» в своей статье «Психологический портрет квартирного рейдера» указывает на признаки людей, занимающихся рейдерством.

«У лиц, занимающихся квартирным рейдерством, – стойкие антиобщественные взгляды, которые они всегда объясняют «просто бизнесом», естественным, как они полагают, своим корыстным интересом. Они не считают нормы морали и права важными… Часто от квартирных рейдеров можно услышать неприкрыто злобные речи в отношении старых и пожилых людей, которые, по их мнению, имеют миллионы в виде квартир и уже могут отправляться на кладбище, передав свои квартиры более «нуждающимся».

…Мотив, которым они оправдывают свои действия, всегда найдется. Они нагло лезут в чужую жизнь, обвиняют людей в «плохих отношениях» со своими близкими. Это один из любимых приемов – заставить людей оправдываться, возмущаться явной ложью. Пытаются строить из себя Робин Гудов, защитников обиженных и оскорбленных».

Наша газета будет следить за ситуацией вокруг деятельности недобросовестных риелторских агентств.

Андрей Канев



