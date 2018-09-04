Хабаровский край: Маковое раздолье

Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2018» в Хабаровском крае проводится на протяжении лета и выявляет случаи культивирования наркосодержащих растений, хранения, транспортировки и реализации наркосодержащих веществ в разных районах края.

Сотрудники полиции напоминают: посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В начале августа при проведении контрольной закупки стражи правопорядка выявили факт хранения и сбыта героина в крупном размере жителем в Комсомольске-на-Амуре. Непосредственно при задержании у 41-летнего гражданина было изъято 0,5 грамма наркотика. При обыске по его месту жительства полицейские нашли еще пять полимерных пакетиков с веществом, внешне похожим на наркотическое. Криминалистическая экспертиза подтвердила, что изъятое является героином массой около 3 граммов.

Еще у одного комсомольчанина полицейские обнаружили два пакетика с синтетическим наркотиком общей массой 0,44 г. Факт был установлен при осмотре транспортного средства подозреваемого. Перед этим в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники антинаркотической службы выявили факт сбыта 0,11 грамма аналогичного вещества. Мужчина объяснил, что заказал наркотические вещества через Интернет.

58-летний житель Солнечного района приспособил для выращивания наркосодержащих растений теплицы на своем приусадебном участке. Экспертиза установила, что садовод культивировал коноплю. Мужчина рассказал, что изъятые у него 54 куста он растил для собственного употребления. Санкции ч. 1 ст. 231 Уголовного кодекса за незаконное выращивание наркосодержащих растений – лишение свободы до двух лет.

Житель пос. Ягодный Комсомольского района решил не мелочиться и посадил на участке возле своего дома более полутысячи растений конопли. Сотрудники уголовного розыска насчитали 635 кустов. Как и другие фигуранты аналогичных уголовных дел, 41-летний мужчина заверил полицейских, что ни с кем не собирался делиться выращенным, а думал только о личном потреблении. Ранее подозреваемый судимости не имел.

Три с половиной килограмма высушенной конопли было найдено в пристройке к дому у 30-летнего ранее не судимого жителя села Болонь Амурского района. Молодой человек объяснил, что заготовил растения дикорастущей конопли для личного использования. Однако такое оправдание не освобождает от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание за преступление – лишение свободы на срок до 10 лет. Еще более крупную партию марихуаны нашли у 36-летнего также ранее не судимого жителя Верхнебуреинского района, который приспособил для хранения чердак заброшенного дома. Будучи безработным, мужчина заготовил и сложил в тайнике более 6 кг наркосодержащей растительной массы.

Специфический запах табачной массы, обнаруженной у жителя Вяземского, привлек внимание полицейских. Два бумажных свертка с ароматным содержимым были изъяты при досмотре мужчины. Как показала специальная проверка, найденный табак был пропитан гашишным маслом, общий вес которого в высушенном виде составил около 6 граммов, что является крупным размером. Подозреваемый признался, что изготовил наркотическое вещество для себя из растений конопли, которые обнаружил в лесополосе.

В селе Иннокентьевка Ульчского района заняться разведением конопли решили двое соседей, одному из которых 36 лет, другому 64. Плантацией стал участок земли, прилегающий к их домам. Сотрудники ОМВД России по Николаевскому району, обнаружившие насаждения, насчитали там более 200 кустов конопли.

По подозрению в незаконном сбыте и хранении наркотиков задержаны двое жителей Николаевска-на-Амуре. Один из них, 44-летний мужчина, передал своему 46-летнему приятелю 335 г гашишного масла. Его обнаружили в автомобиле одного из фигурантов. Ранее оба уже привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемые взяты под стражу.