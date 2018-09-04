Закон и порядок в Хабаровском крае: «Маком» - по конопле

Правоохранительные органы Хабаровского края успешно борются с плантациями конопли, производителями синтетической дури и незаконным распространением некурительных табачных смесей

Мир высококультурного Запада гудит от перспектив легализации наркотиков. Власти некоторых стран Европы и штатов США сняли запрет на употребление препаратов на основе каннабиса. Российский Дальний Восток не входит в число таких территорий, а потому нашим доморощенным травосеям и дымокурам не стоит осложнять жизнь ни себе, ни работникам правоохранительных органов. Статистика свидетельствует: выявят всех, как бы хорошо не было спрятано противозаконное зелье.

Сотки на наркоту

Традиционная оперативно-профилактическая операция «Мак», проводимая полицейскими, традиционно приносит свои результаты. В Хабаровском крае это… насаждения конопли, незаконно культивируемой некоторыми «любителями». За десять дней, с 15 по 24 июля, сотрудники антинаркотической службы обнаружили 46 мест произрастания и выращивания запрещенного к возделыванию растения. Общая площадь плантаций превысила 5,5 гектара – примерно по 12 соток на каждый участок. Всего же с января выявлено 70 подобных фактов – на 21% меньше, чем годом ранее. Но горький опыт пойманных с поличным не останавливает других «ботаников».

- На совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков людей толкает прежде всего желание быстрого обогащения, а не нужда и отсутствие достойной работы, - считает Олеся Циклаури, врио начальника пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

В то же время отмечается, что доля наркотиков каннабисной группы в общем обороте снижается и сейчас составляет 65%. Меньше стало и героина, основными поставщиками которого несколько лет назад выступали представители цыганской и азербайджанской этнических групп.

Смольный бизнес

С сомнительно безобидных доморощенных «котиков» наркоманы, а за ними и отдельные несознательные представители молодежи, все чаще переходят на запрещенные табачные смеси – насвай и на синтетику – «смолы». Первые вырабатываются, как правило, кустарным способом в странах ближнего зарубежья и ввозятся к нам гастарбайтерами. «Смолы» нередко – продукт высокотехнологичный. И рекламу их можно обнаружить чуть ли не на каждом шагу.

- В феврале этого года в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий на территории Московской, Новосибирской, Челябинской областей и Хабаровского края полицейскими выявлены и ликвидированы четыре нарколаборатории, производительность которых составляла от 20 до 100 килограммов синтетических наркотиков в неделю, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Собранные по горячим следам факты легли в основу 19 уголовных дел. Расследование продолжается региональными подразделениями МВД и Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Травка с отравкой

Особо коварный наркотик – насвай. В нашей стране о нем заговорили лет десять назад, когда увеличился приток мигрантов из стран Средней и Центральной Азии. Первое время насвай завозился гастарбайтерами для личного потребления, будучи некурительной табачной смесью. Затем это зелье появилось в продаже. Так, в 2014 году хабаровские полицейские изъяли 2 кг насвая ориентировочно на сумму 4 тыс. рублей у продавца овощей на Центральном рынке дальневосточной столицы. Смесь была расфасована в пакетики по 70 г, стоимость каждого из них – около 150 - 200 рублей. Торговля шла из-под полы. За реализацию товара, продажа которого запрещена, коммерсант получил административный штраф. Столь мягкое наказание объясняется отсутствием в составе некурительного табака веществ, контролируемых антинаркотическим и антитабачным законодательством. В то же время насвай оказывает дурманящее воздействие, а при регулярном употреблении вызывает наркотическое привыкание. И это только цветочки: в смеси выявляются весьма опасные компоненты. Воистину зело* зелье зло!

- В числе потребителей насвая немало подростков в возрасте от 11 до 16 лет, поэтому полицейские борются с его незаконным оборотом и проводят профилактическую работу со школьниками, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В ведомстве подчеркивают: несмотря на реорганизацию антинаркотической службы, ее специалисты продолжают пресекать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Заняты в этом около 180 сотрудников краевого УМВД, перешедших в состав специально созданного регионального управления. Работа идет ежедневно и вызывает большой интерес у жителей региона. Некоторых, например, интересует: не служат ли рекламой запрещенной «смолы» странные граффити, похожие на интернет-адреса и периодически появляющиеся на стенах зданий почти на каждом шагу? Куда зовут эти надписи и кто это проверяет? Будем надеяться, что полицейские знают ответы на вопросы, задаваемые читателями нашей газеты, и не откажутся продолжить разговор на эту животрепещущую тему.

Евгений Валентинов

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* Зело – то же, что очень (старослав.)

Иностранные граждане в этом году проходят фигурантами по шести уголовным делам антинаркотической направленности. Всего в Хабаровском крае с января полиция пресекла 1100 преступлений в этой сфере, 62% из них тяжкие и особо тяжкие. В суды направлены материалы 516 дел, по которым обвиняются 557 человек.

В феврале полицейские края совместно с коллегами из других регионов страны произвели масштабное задержание участников разветвленной, хорошо организованной сети по производству и сбыту наркотиков. Группа наладила продажу зелья по всей стране. Особо крупные партии перевозились автомобилями со специально оборудованными тайниками. При этом через социальные сети вербовались желающие подработать курьерами и на закладке «товара» для передачи конечному покупателю. В ходе оперативных мероприятий сотрудники наркоконтроля изъяли у участников группы 345 кг синтетических наркотических веществ, около 500 кг химических реактивов, использовавшихся в подпольном производстве, 87 единиц лабораторного оборудования. Наручники надели сразу на 27 человек.

В составе насвая нет веществ, контролируемых антинаркотическим и антитабачным законодательством. В то же время эти смеси изготавливаются с применением опасных для здоровья ингредиентов, в частности, экскрементов животных. Кроме того, в насвае обнаруживаются тяжелые металлы: кадмий, ртуть, свинец. Всё вместе это может привести к тяжелым поражениям печени и почек, спровоцировать развитие инфекционных заболеваний, включая гепатит.