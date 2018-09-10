В Хабаровском крае 140 китайцев угнали три самосвала с прииска

Сто сорок китайских нелегалов, добывавших русское золото в районе им. Полины Осипенко, угнали с прииска три самосвала и исчезли в ночной тайге…

Происшествие, случившееся вечером в пятницу, более чем абсурдно. Ну, добро, стоял бы на дворе XIX век, когда манзы бродили по Приамурью, привлекаемые молвой о богатстве местных золотых россыпей. Но сегодня, как такое возможно на режимном предприятии?

А вот, оказывается, бывает.

Телефонное право

Рассказывает директор ООО «Золото Керби» Владимир Раменский:

- Мы прилетели на прииск во вторник в целом разобраться с ситуацией, поехали на участок, где работают граждане КНР, и обнаружили: повальное большинство въехало в страну по визам, не дающим права на работу. Естественно, тут же обратились в миграционную службу. Сотрудники, надо отдать должное, прибыли оперативно и даже начали оформление нелегалов, чтобы депортировать их из России. Но тут старшему группы кто-то позвонил, и все действия прекратились. Оказалось, звонил начальник районного отделения полиции, которому, в свою очередь, еще кто-то позвонил и приказал не трогать китайцев. А в пятницу вечером мне сообщили: рабочие самовольно сели в машины и уехали. Я написал заявление в полицию.

Чтобы успокоить читателя, волнующегося за судьбу Приамгуньской тайги, по которой бродят чужаки, скажем: китайцев задержали в Комсомольске-на-Амуре. В воскресенье они прибыли туда на двух автобусах. Правда, уже вроде как обычные туристы, закон не нарушавшие. С действиями сотрудников силовых ведомств разбираются управления собственной безопасности.

Но что, вы спросите, Раменский за директор такой, если не знает, что у него на предприятии творится? Отвечу: он директор новоиспеченный, всего-то несколько дней назад назначенный учредителем. СБИС, кстати, до сих пор в качестве руководителя предприятия выдает имя совершенно другого человека – Инь Чэна, гражданина Китая, давно прижившегося в России и именующего себя Яша.

Яшина шобла

- Вы на прииск летали с экологией разбираться? – спросили нас в местечке с удивительным названием «Аэропорт Нью Васюки», где не вертолеты должны заправляться, а по меньшей мере межгалактические корабли.

- А что там с экологией? – расстроились мы, едва не проскочив мимо темы.

- Да там китайцы золото моют, им на нашу землю наплевать, сливают в Керби химию, такая муть сверху идет в Нимелен, а там и таймень, и ленок, и кета нерестится, не будет скоро рыбы…

Может, и будет: следственный комитет начал проверку по поступившей информации. К слову, как заявили коллегам в администрации района, жители неоднократно обращались с жалобами на помутнение воды в реке, но, что называется, смотрите выше.

- Китайцы – народ работящий, - осторожно рассказывает Юрий Бондаренко, горный мастер ООО «Золото Керби». – На условия не жалуются, в запой не уходят, план выдают. И платят им своевременно: по 12 тысяч юаней.

- А русским?

- Бывают задержки.

Две недели назад на прииске впервые с начала сезона открылась «русская» столовая, до этого незначительному количеству наших соотечественников руководство выделяло на еду 4000 рублей в месяц, а дальше крутись, мужик, как можешь, чуть больше чем на 100 рублей в день.

- Цены в поселке не сравнить с городскими, - рассказывают старатели, - китайцы продуктами выручали…

- То есть сосуществовали вы дружно?

- Они свою работу делали, мы – свою…

И все же, когда люди узнают, что новый директор с командой и полицейскими прибыл знакомиться с делами и наводить порядок, невольно вырывается: «Разгонят, значит, Яшину шоблу, слава Богу!». Самого Яшу, кстати, на прииске не видели уже давно, на связь он не выходит.

Вот, казалось бы, сколько воды на мельницу противников китайского бизнеса на русской земле пролилось. Но решение пустить иностранных инвесторов в золотодобывающую промышленность принято на правительственном уровне, не будем это обсуждать, в конце концов, должна же страна как-то пополнять свой золотой запас, а край получать налоги. Обсудим лучше другое: как, вступив в отношения за деньги, сохранить государственное лицо.

Кто подставит инвестора?

ООО «Золото Керби» было создано исключительно для продажи в 2016 году и выставлено на аукцион, как сообщал сайт NEDRADV, за 250 миллионов рублей. В начале 2017-го за 230 миллионов его купила Дальневосточная горнорудная компания «БИТЭ» с резиденцией в Благовещенске.

Подробней остановимся на составе учредителей благовещенской компании. В него вошли: Аньхойское ООО «Горная инженерия БИТЭ», китайский гражданин Ли Пеню и русский предприниматель Сергей Завьялов. Как эти люди нашли друг друга и решили вместе делать бизнес, рассказывает директор Аньхойской «БИТЭ» Е Сицын:

- Задумываясь о расширении бизнеса, искал подходящие проекты для вложения средств в качестве инвестиций. Инь Чэн, учредитель и директор китайской компании «Шэнь Ань», которая также работает в горнодобывающей отрасли, познакомил меня с Сергеем Завьяловым, который сообщил, что он депутат Благовещенской городской думы, поэтому может решать разные административные вопросы. В Китае депутаты – очень уважаемые и ответственные люди, я подумал, что этому человеку можно доверять. Мы создали ДГРК «БИТЭ», где Аньхойской «БИТЭ» принадлежал 51% доли, поскольку основные средства в развитие общества должен был вкладывать я, я и хотел контролировать деятельность компании. 19% доли принадлежит Сергею Завьялову, а со стороны Инь Чэна выступил его родственник Ли Пеню, он получил оставшуюся часть. Это потом я узнал, почему Инь Чэн сам не вошел в состав учредителей - его компания задолжала китайской государственной компании большую сумму, а на тот момент наше совместное ООО в Благовещенске было зарегистрировано, директором решили назначить Сергея Завьялова. Он и Инь Чэн убеждали меня, что в России очень выгодно добывать золото. В марте 2017 г. Инь Чэн сказал, что продается «Золото Керби» и покупать надо быстрее, а то купит кто-нибудь другой. У партнеров не было таких денег, и я для ускорения процесса перевел на счет компании «Шэнь Ань» около 23 миллионов юаней.

ООО «ДГРК «БИТЭ» приобрело 100% акций ООО «Золото Керби» с золотым запасом почти 3 тонны.

- Директором «Золота Керби» был назначен я, - продолжает Е Сицын, - но фактически им стал управлять Сергей Завьялов, так как мог решать разные административные вопросы, он же мог распоряжаться и денежными средствами на счете, имея электронный ключ к «Банк-клиенту». У меня ключа не было.

Партнеры договорились, что Е Сицын инвестирует в «Керби» еще 3,5 миллиона долларов – на приобретение техники и лицензии на еще один участок. За лето прошлого года со счета Аньхойского ООО «Горная инженерия БИТЭ» на счет благовещенского тезки ушло 7 денежных переводов. Эти деньги Завьялов должен был перечислить в ООО «Золото Керби» на оговоренные нужды.

- Я перечислил и средства на оформление трудовых виз для 200 китайских рабочих, - рассказывает Е Сицын, - мне сказали, что каждая стоит 20 тысяч рублей. Как выяснилось, цена за визу – вполовину дешевле, но и эти средства не были потрачены по назначению. Рабочие получили коммерческие визы за тысячу.

Визы – маленькая, но красочная деталь, рисующая отдельно взятые российско-китайские отношения.

Но пришло время, и инвестор захотел знать, как его деньги работают, попросил у Сергея Завьялова отчет. И не получил его. Тогда он подумал: чтобы все выяснить, надо сменить директора в ДГРК «БИТЭ».

Китайская грамота

- Согласно уставу директор ДГРК «БИТЭ» может менять директора «Золото Керби», но смена директора «БИТЭ» может произойти только на основании решения общего собрания учредителей, - объясняет заместитель директора ООО «Золото Керби». – Что выясняется? Что устранение Е Сицына от контроля за деятельностью «Золото Керби» могло быть запланировано с самого начала. Еще при открытии ДГРК «БИТЭ» русский вариант устава предприятия составлял Сергей Завьялов, перевод на китайский осуществлял Инь Чэн. В китайском варианте записано: при голосовании в совете директоров голоса считаются: один человек - один голос, при голосовании на общем собрании учредителей – в соответствии с долями. В русском варианте устава последнее условие звучит иначе: голоса на общем собрании учредителей засчитываются так же: один человек – один голос.

- То есть Аньхойская «Горная инженерия «БИТЭ» со своими 51% никакого влияния оказать не может, и по сути менять директора благовещенского «БИТЭ» могут учредители, у которых меньшая доля, ведь их же двое.

- Более того, выяснилось, что еще в декабре2016 года нотариально были заверены документы собрания учредителей с подписью Е Сицына. Хотя достоверно известно, и это подтверждается пограничным штампом, в это время инвестора в стране не было. Сейчас в отношении этого факта ведется проверка, тут сразу два состава преступления возможны: мошенничество и подделка документов. Как на это решился нотариус – непонятно.

Силовой захват

Особенности в переводе устава выяснились, когда Е Сицын обратился к благовещенским адвокатам.

- В нашей практике такое, честно говоря, было впервые, - рассказывает адвокат Дмитрий Донцов. - Ни в одном типовом уставе такого условия не содержится.

- Когда создавали компанию, - парирует Александр Аверченко, юрист другой стороны, - было ясно, что золотодобывающий бизнес – очень сложный бизнес, причем сложный с самого начала, нужно пройти массу преград. Всем этим занимался, естественно, наш российский гражданин. Соответственно, чтобы в будущем, когда начнут появляться какие-то активы и развиваться компания, китайский учредитель со своими 51% не мог распоряжаться всем единолично, и был придуман такой способ, кстати, он распространен в Европе, но у нас еще нет, хотя не запрещен законом – что голосуется так: одна рука – один голос.

Ну что ж, раз в Европе принято, Е Сицын подарил незначительную часть своей доли двум близким людям – так не только процентов в доле оставалось больше, но и увеличивалось количество рук при голосовании – и созвал общее собрание. Местом проведения собрания была выбрана адвокатская контора Дмитрия Донцова.

Партнеры, владеющие 49% акций, на собрание не явились. Вместо них в офис влетели оперативники из отдела по тяжким преступлениям. Что было их целью? Помеха в проведении собрания?

- Мы проводим проверку по заявлению, - объясняли опера, не выпускающие никого из помещения, - сейчас приедет служебный автомобиль, всех доставим в отделение и все выясним. Вы не должны проводит собрание, пока мы проводим проверку.

Собрание учредители все же провели. В полицию участников все-таки доставили.

- На следующий же день в следственном комитете Благовещенска было возбуждено уголовное дело, - рассказывает Дмитрий Донцов, - без проверок, без экспертиз. Е Сицыну обещают задержание и предлагают: уезжайте, мол, а то вообще посадим.

Следственный комитет изъял из налоговой дело ДГРК «БИТЭ», налоговая незаконно приостановила регистрацию нового директора, а на собрании учредителей директором был избран Е Сицын.

Действия ИФНС были обжалованы, смена директора зарегистрирована.

Депутатская честность

Став директором благовещенской компании, Е Сицын смог ознакомиться с движением средств по счету. Стало видно, что перечисленные им деньги растворялись не только в «Керби», но и переводились на неизвестные счета. Видно, как ИП Завьялов предоставлял миллионные процентные займы компании «БИТЭ» и в этот же день возвращал их обратно. В перспективе возможно и преднамеренное банкротство предприятия - займов Завьялов изготовил на 100 миллионов рублей.

- В начале августа в Центральном суде Хабаровска, - говорит адвокат Дмитрий Донцов, - появился иск от гражданина Балояна о взыскании с ООО «Золото Керби» 28 миллионов по договорам аренды спецтехники.

- Какую технику предоставил Балоян? С одной стороны, предприятие продавали с машинами и ГСМ, с другой – Е Сицын выписками из банка подтверждает, что перечислял средства на ее приобретение.

- А Балоян и не предоставлял. Он выкупил долг «Керби» перед Завьяловым. Около шести договоров им заключено с ООО на аренду.

- Как правило, к договору прикладываются технические документы, в них указан собственник. Это Завьялов?

- Парадокс, но в документах об этом ничего не сказано.

В декларации о доходах, которую депутат городской благовещенской думы каждый год публикует для всеобщего обозрения, техники указано немного – грузовик, экскаватор, прицеп, пара лодок да машин, годовой доход – чуть более 600 тысяч при неработающей супруге. Вопрос, когда депутат слукавил – при составлении декларации или в бытность директором двух компаний, занимающим деньги самому себе, остается открытым. Как и вопрос, насколько силен его административный ресурс. Можно предположить, что связи и в СК Благовещенска, и в ФСБ Комсомольска имеются. Неужели все вместе учились в медицинском? (До того как заняться бизнесом, Сергей Завьялов был врачом общей практики.)

В ожидании справедливости

Сегодня благовещенские и хабаровские суды завалены исками от двух спорящих субъектов. С обеих сторон идут жалобы и заявления в различные силовые структуры.

- Мы предлагали: давайте вернем вам 3 с половиной миллиона долларов и разойдемся, - говорит адвокат Александр Аверченко.

- Такое предложение не имеет под собой разумных экономических оснований, - считает Е Сицын, - я инвестировал в Россию гораздо больше. И хочу разобраться с ситуацией, хочу, чтобы все было по закону. Китайско-российские партнерские отношения следует считать образцом развития связей между ведущими мировыми державами. В формировании двусторонних стратегических контактов Москвы и Пекина данные отношения были достигнуты на основе принципов взаимного уважения, прежде всего благодаря усилиям лидеров России Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина. В ходе Петербургского международного экономического форума Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Китай смогут в ближайшее время достичь уровня в 100 миллиардов долларов в двусторонней торговле. Российский лидер заметил, что его больше всего радует факт диверсификации и улучшения структуры торгового оборота двух стран, подчеркнув, что КНР – надежный партнер и под руководством председателя Си Цзиньпина успешно осуществлены крупные проекты.

В апреле 2018 года министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе своей рабочей поездки встретился с 17 представителями компаний китайской провинции Аньхой. Я также участвовал в бизнес-конференции по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке. Министр пригласил китайские компании инвестировать в Россию, в Дальний Восток. Поэтому я в полном недоумении от того, что произошло. Подобное ни в коей мере не служит укреплению международных отношений между двумя странами и формирует для китайского бизнеса в целом образ России как страны с высокими рисками для инвесторов.

Е Сицын более 17 лет работает с государственными корпорациями Китая, в частности с CNBM, занимающей в списке крупнейших компаний мира 259 место. Корпорация поручила ему провести с российскими партнерами предварительные переговоры. В середине сентября Е Сицын, как член бизнес-делегации, отправляющейся в Россию, готовится выступить перед соотечественниками. Его слово – весомо, его оценки о возможности инвестирования в новые российские проекты ждут.

- Мы должны убедиться, что происходящее – случайность в российском бизнесе и что иностранных инвесторов от противоправных действий охраняет российский закон, - уверен в своей позиции Е Сицын.

Ирина Северцева

Фото Юрия Сизова