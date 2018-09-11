Хмурь над Хабаровском развеяли чекисты

Попытку наводнить Хабаровский край героином пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности Обнаружена и изъята особо крупная партия наркотика у 44-летней хабаровчанки. Стоимость найденного оценивается в 20 миллионов рублей.

Сто тысяч доз

Ранее судимую за аналогичные преступления женщину задержали в момент реализации крупной партии наркотиков, сообщает пресс-служба ФСБ по Хабаровскому краю. В краевой прокуратуре дополняют: хабаровчанка продала героин в одном из торгово-развлекательных центров. Предполагается, что обвиняемая возглавляла организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной реализацией наркотических веществ на территории региона. Такой вывод делается на основании фактов, собранных в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По месту проживания у нее нашли и изъяли 9,5 кг героина. Это примерно 100 тысяч разовых доз «хмурого», как звучит название наркотика на специфическом сленге. Он считается одним из сильнейших: зачастую достаточно нескольких уколов, чтобы у человека развилась устойчивая зависимость от запрещенного препарата. Поэтому наказание за его хранение и тем более распространение очень сурово. К слову: изъятого хватило бы, чтобы подсадить «на иглу» все население Хабаровского района – по данным Росстата, на 1 января в этом муниципальном районе зарегистрировано 91334 жителя.

Количество героина, изъятого у хабаровчанки, впечатляет. Судя по ранее публиковавшимся в СМИ материалам, прежде объемы выявляемых партий в Хабаровском крае были в несколько раз скромнее.

Так, в 2016 году 2,7 кг героина оперативники изъяли у двух россиян цыганской национальности, пытавшихся перевезти наркотик из западных регионов страны в Приморье. Для этого они использовали специально приобретенный легковой автомобиль ВАЗ-21124. «Порошок» обошелся преступникам в 1,35 млн рублей – 500 руб. за грамм. Выручить же они могли до 8 миллионов: с устраиваемых закладок один грамм уходил за 2,5 – 3 тыс. рублей.

За попытку сбыть 2 кг героина в 2012 году без малого семь лет колонии строгого режима получил гражданин Украины. Его задержали на железнодорожном вокзале Хабаровска. По словам мужчины, наркотик он приобрел в Екатеринбурге для последующей перепродажи.

Примерно столько же героина изъяли в 2010 году в Вяземском. Наркокурьерами были трое пассажиров поезда «Москва – Владивосток». Ядро этнической преступной группы, в которую они входили, составляли выходцы с Северного Кавказа.

В 2008 году распространением героина на территории Хабаровского и Приморского краев руководил заключенный СИЗО. Находясь за решёткой, он сумел сколотить организованную преступную группу в составе 25 человек, 13 из которых были его родственниками. За год ОПГ наладила поставку наркотика с Алтая на Дальний Восток. В общей сложности преступники перевезли 1 кг героина.

Млад и стар не избежит нар

В этом году стражи закона в Хабаровском крае не первый раз выявляют героин. Так, в августе Железнодорожный районный суд Хабаровска приговорил к 5 годам лишения свободы 35-летнюю женщину за приобретение 1,08 г героина. Наркотик предназначался для личного потребления и хранился в двух шприцах. За полгода до того женщина уже была осуждена за аналогичное преступление, но на тот момент суд учел, что на руках у обвиняемой ребенок, не достигший 14-летнего возраста, и предоставил отсрочку. Теперь женщине придется на время забыть о родительском долге.

В феврале полиция задержала 57-летнюю жительницу Хабаровского края. В ее частном доме нашли 300 разовых доз героина общей массой 32 грамма. Помимо наркотика было изъято оборудование для фасовки порошка.

Увы, можно предположить, что вереница дел, связанных с оборотом героина в нашем регионе, закончится не скоро. Во Всемирной сети достаточно легко обнаруживаются ресурсы, которые напоминают площадки для торговли. В предыдущем номере нашей газеты (см. «Молодой дальневосточник XXI век» от 29 августа) мы уже рассказывали, как обстоит ситуация с раскрытием наркопреступлений в Хабаровском крае. Однако в региональном УМВД пока не комментируют, что делается в связи с этим на интернет-просторах, где преступники, судя по многочисленным признакам, чувствуют себя безнаказанно.

Евгений Васильев

В отношении задержанной возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере) и п. «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Ей грозит лишение свободы вплоть до пожизненного с отбыванием в колонии строгого режима.