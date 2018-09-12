Происшествия
Честный отъем ценностей в Хабаровске: Гугл вам в помощь
В отделе полиции №8 города Хабаровска, похоже, нашли 401-й способ сравнительно честного отъёма ценностей?
Остап Бендер – идейный борец за денежные знаки – уверял, что в его арсенале «есть четыреста сравнительно честных способов отъема» денег. Есть предположение, что некоторые полицейские Краснофлотского района, идя по стопам «великого комбинатора», этаким методом тыка - железом в деревяшку, но нашли еще один способ изящного увода у граждан материальных ценностей.
Суть дела
У гражданина Д., согласно письму из прокуратуры края за подписью прокурора Каплунова, был проведен обыск «на основании рапорта оперативного сотрудника». Во время следственных мероприятий у гражданина Д. на квартире, согласно протоколу обыска, было изъято порядка 300 предметов, «похожих на клинковое холодное оружие». А там еще и детский пистолет, и ушатанная «в ноль» пневматическая винтовка, и парочка шумовых пистолетов. Для чего и как это делалось - другая, но не менее увлекательная история.
Все было бы четко, если бы гражданин подписал чистосердечное признание. Кто в таком случае будет заморачиваться, кто будет на «пальчики» смотреть и генетические следы отыскивать? Или проводить экспертизы, что - оружие, а что так, столовые приборы? Это очень дорого и долго. Особый порядок все стерпит и покроет нарушения закона.
Крепкий орешек
Но гражданин Д. уперся. Несмотря на многочасовое пребывание в наручниках, ничего не подписал. Пришлось несколько сот предметов, «похожих на клинковое холодное оружие», большой группе хабаровских экспертов в течение долгого времени изучать и тестировать. Не будем вникать в дебри экспертизы, перейдем к результатам. Практически все изъятое вернулось к гражданину Д. в целости и сохранности. «Да и ... с ним, пару маленьких ножиков сломали» - отмахивается гражданин Д.
Хочется спросить, а на какой случай ему такое дивное количество ножей? На это гражданин Д. разразился длинным монологом. Суть можно передать в трех предложениях: практически все мужики любят оружие; многие коллекционируют черте что, а он, приличный человек, нужные вещи - ножи; если заглянуть на многие кухни хабаровчан, то там можно найти десяток-другой клинков еще больше и страшней, чем у него. Хобби, конечно, странноватое, но нынешними законами не осуждаемое. Так что теперь все эти предметы у гражданина Д. находятся на законном основании, на каждый есть заключение экспертов.
Гражданину Д. вернули ножи, столовые и кухонные. И вполне себе солидные клинки – штыки, штык-ножи и прочее военное и полувоенное имущество. Согласно экспертизе часть предметов можно отнести к холодному оружию, но оно имеет больше историческое значение, чем пырятельно-убивательное. Эксперты в таком случае действовали строго по закону – шесть томов уголовного дела тому порука.
Закон что дышло
Но в 11-м отделе полиции (ныне ОП №8), что окормляет Краснофлотский район г. Хабаровска, видимо, или законы другие, или, смею предположить, у кого-то появилось желание «под шумок» отмутить себе, любимому, часть коллекции. Иначе как объяснить действия эксперта Егора Беленкова?
Вначале дознаватель отдела дознания, тогда еще старший лейтенант полиции, Артем Бурдинский - приятный молодой человек, отмеченный грамотами за ударный труд на ниве искоренения преступности, выдает постановление о назначении экспертизы по уголовному делу. Капитан Беленков, имея высшее юридическое образование и стаж экспертной работы три года, немедленно включается в работу, дав подписку о правах и обязанностях эксперта. Заодно он и за 307 статью УК РФ расписался.
Вскрыв мешок, опечатанный по всем правилам, эксперт обнаружил шесть предметов. Четыре из них он квалифицировал как якутские батыйи и два как протазаны. То, что это оружие, он установил влет, о чем собственноручно и расписался: «По внешнему виду, конструкции, форме и размерам данный предмет соответствует справочной литературе на сайте rusknifе.com/topic/9591-якутская батыйя, является якутской батыйей и относится к холодному охотничьему оружию». Неужели сейчас в качестве определителя что есть оружие, а что так, салатик резать, эксперты используют интернет-форумы? Зашел я на этот форум, попал не с первого раза: правильная ссылка выглядит несколько иначе - https://rusknife.com/topic/9591-якутская-батыйя/. Один, казалось бы, знак «/», а многое решает. Ба, да это форум больших любителей! Читается как сборник предположений, догадок, баек и прочего очень уж личного мнения. Очень хороший источник для вдохновения, я не спорю. Но для заключения эксперта?
Путая названия
Точно такой же метод - ссылки на интернет-ресурс - Беленков использует в отношении двух оставшихся предметов: «По внешнему виду, конструкции, форме и размерам данный предмет соответствует справочной литературе на сайте www.pro-kop.ru/articles/book_str_14.php, является протазаном». По указанному экспертом адресу меня встретила увлекательная беллетристика: «Протазан - предмет офицерского вооружения и даже знак офицерского различия. На европейских протазанах между втулкой и пером имеются два ответвления в форме полумесяца. В регулярных армиях Европы протазаны находились на вооружении штаб-офицеров и обер-офицеров на протяжении всей первой четверти XVIII века. В руке офицера они служили знаком места сбора, ими подавались команды». Запомним это определение.
Вначале эксперт Беленков замерил геометрические параметры образцов и дал описание их внешнего вида, правда, при этом путая якутскую батыйю с европейским протазаном, но это на фоне трепа в форумах, на которые капитан полиции ссылается, – мелочь. Далее он гнул клинки шести предметов, потом втыкал по 10 раз «в сухую сосновую доску толщиной 500 мм при поперечном расположении ее волокон». У всех шести образцов «острие клинка внедрялось на глубину до 13 мм, при этом рука не соскальзывала на клинок, а древко удобно и надежно удерживалось в руке». И этого достаточно: «результаты проведенных осмотра, исследования, сопоставления и экспериментов дает основание к выводу о том, что предмет №…. является ...., изготовленным самодельным способом и относится к холодному охотничьему оружию». А что там про протазан выше было сказано? Таким образом и массивную суповую поварешку можно представить как «ударное оружие дробящего действия».
Дело техники
При проведении экспертного исследования и оформления его результатов широко применялись технические средства, начиная от транспортира еще советского ГОСТа и заканчивая вполне современным цифровым фотоаппаратом.
А как же твердомер «Крафт» (или аналогичный прибор) для измерения твердости клинка по методу Роквелла, что использовался остальными экспертами в деле анализа без мало 300 единиц? А никак. В списке технических средств, используемых экспертом Беленковым, он отсутствует. Так в чем же цель этакой экспертизы по материалам интернет-форума? Следующий шаг – художественная литература в качестве определителя? Эксперт уверяет, что исследование проводилось согласно принятой методике, и приводит три книги, на которые он опирался. Ни в одной из них и им подобных я не нашел указания, что в качестве справочной литературы в деле экспертизы может служить треп под пивко в подворотне. Или в данном случае - в интернет-форуме.
Имея опыт общения с собирателями и коллекционерами, взращиваю в себе стойкое предубеждение. Что, если ваша коллекция (неважно - значки, автомобили, пивные банки и т.п.) привлечет внимание «важного лица»? Слуги закона «возьмут под козырек»?
Эдуард Попов
Статья 307 УК РФ
Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод
- Заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключение или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде либо при производстве предварительного расследования наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.
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