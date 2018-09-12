Честный отъем ценностей в Хабаровске: Гугл вам в помощь

В отделе полиции №8 города Хабаровска, похоже, нашли 401-й способ сравнительно честного отъёма ценностей?

Остап Бендер – идейный борец за денежные знаки – уверял, что в его арсенале «есть четыреста сравнительно честных способов отъема» денег. Есть предположение, что некоторые полицейские Краснофлотского района, идя по стопам «великого комбинатора», этаким методом тыка - железом в деревяшку, но нашли еще один способ изящного увода у граждан материальных ценностей.

Суть дела

У гражданина Д., согласно письму из прокуратуры края за подписью прокурора Каплунова, был проведен обыск «на основании рапорта оперативного сотрудника». Во время следственных мероприятий у гражданина Д. на квартире, согласно протоколу обыска, было изъято порядка 300 предметов, «похожих на клинковое холодное оружие». А там еще и детский пистолет, и ушатанная «в ноль» пневматическая винтовка, и парочка шумовых пистолетов. Для чего и как это делалось - другая, но не менее увлекательная история.

Все было бы четко, если бы гражданин подписал чистосердечное признание. Кто в таком случае будет заморачиваться, кто будет на «пальчики» смотреть и генетические следы отыскивать? Или проводить экспертизы, что - оружие, а что так, столовые приборы? Это очень дорого и долго. Особый порядок все стерпит и покроет нарушения закона.

Крепкий орешек

Но гражданин Д. уперся. Несмотря на многочасовое пребывание в наручниках, ничего не подписал. Пришлось несколько сот предметов, «похожих на клинковое холодное оружие», большой группе хабаровских экспертов в течение долгого времени изучать и тестировать. Не будем вникать в дебри экспертизы, перейдем к результатам. Практически все изъятое вернулось к гражданину Д. в целости и сохранности. «Да и ... с ним, пару маленьких ножиков сломали» - отмахивается гражданин Д.

Хочется спросить, а на какой случай ему такое дивное количество ножей? На это гражданин Д. разразился длинным монологом. Суть можно передать в трех предложениях: практически все мужики любят оружие; многие коллекционируют черте что, а он, приличный человек, нужные вещи - ножи; если заглянуть на многие кухни хабаровчан, то там можно найти десяток-другой клинков еще больше и страшней, чем у него. Хобби, конечно, странноватое, но нынешними законами не осуждаемое. Так что теперь все эти предметы у гражданина Д. находятся на законном основании, на каждый есть заключение экспертов.

Гражданину Д. вернули ножи, столовые и кухонные. И вполне себе солидные клинки – штыки, штык-ножи и прочее военное и полувоенное имущество. Согласно экспертизе часть предметов можно отнести к холодному оружию, но оно имеет больше историческое значение, чем пырятельно-убивательное. Эксперты в таком случае действовали строго по закону – шесть томов уголовного дела тому порука.

Закон что дышло

Но в 11-м отделе полиции (ныне ОП №8), что окормляет Краснофлотский район г. Хабаровска, видимо, или законы другие, или, смею предположить, у кого-то появилось желание «под шумок» отмутить себе, любимому, часть коллекции. Иначе как объяснить действия эксперта Егора Беленкова?

Вначале дознаватель отдела дознания, тогда еще старший лейтенант полиции, Артем Бурдинский - приятный молодой человек, отмеченный грамотами за ударный труд на ниве искоренения преступности, выдает постановление о назначении экспертизы по уголовному делу. Капитан Беленков, имея высшее юридическое образование и стаж экспертной работы три года, немедленно включается в работу, дав подписку о правах и обязанностях эксперта. Заодно он и за 307 статью УК РФ расписался.

Вскрыв мешок, опечатанный по всем правилам, эксперт обнаружил шесть предметов. Четыре из них он квалифицировал как якутские батыйи и два как протазаны. То, что это оружие, он установил влет, о чем собственноручно и расписался: «По внешнему виду, конструкции, форме и размерам данный предмет соответствует справочной литературе на сайте rusknifе.com/topic/9591-якутская батыйя, является якутской батыйей и относится к холодному охотничьему оружию». Неужели сейчас в качестве определителя что есть оружие, а что так, салатик резать, эксперты используют интернет-форумы? Зашел я на этот форум, попал не с первого раза: правильная ссылка выглядит несколько иначе - https://rusknife.com/topic/9591-якутская-батыйя/. Один, казалось бы, знак «/», а многое решает. Ба, да это форум больших любителей! Читается как сборник предположений, догадок, баек и прочего очень уж личного мнения. Очень хороший источник для вдохновения, я не спорю. Но для заключения эксперта?

Путая названия

Точно такой же метод - ссылки на интернет-ресурс - Беленков использует в отношении двух оставшихся предметов: «По внешнему виду, конструкции, форме и размерам данный предмет соответствует справочной литературе на сайте www.pro-kop.ru/articles/book_str_14.php, является протазаном». По указанному экспертом адресу меня встретила увлекательная беллетристика: «Протазан - предмет офицерского вооружения и даже знак офицерского различия. На европейских протазанах между втулкой и пером имеются два ответвления в форме полумесяца. В регулярных армиях Европы протазаны находились на вооружении штаб-офицеров и обер-офицеров на протяжении всей первой четверти XVIII века. В руке офицера они служили знаком места сбора, ими подавались команды ». Запомним это определение.

Вначале эксперт Беленков замерил геометрические параметры образцов и дал описание их внешнего вида, правда, при этом путая якутскую батыйю с европейским протазаном, но это на фоне трепа в форумах, на которые капитан полиции ссылается, – мелочь. Далее он гнул клинки шести предметов, потом втыкал по 10 раз «в сухую сосновую доску толщиной 500 мм при поперечном расположении ее волокон». У всех шести образцов «острие клинка внедрялось на глубину до 13 мм, при этом рука не соскальзывала на клинок, а древко удобно и надежно удерживалось в руке». И этого достаточно: «результаты проведенных осмотра, исследования, сопоставления и экспериментов дает основание к выводу о том, что предмет №…. является ...., изготовленным самодельным способом и относится к холодному охотничьему оружию». А что там про протазан выше было сказано? Таким образом и массивную суповую поварешку можно представить как «ударное оружие дробящего действия».

Дело техники

При проведении экспертного исследования и оформления его результатов широко применялись технические средства, начиная от транспортира еще советского ГОСТа и заканчивая вполне современным цифровым фотоаппаратом.

А как же твердомер «Крафт» (или аналогичный прибор) для измерения твердости клинка по методу Роквелла, что использовался остальными экспертами в деле анализа без мало 300 единиц? А никак. В списке технических средств, используемых экспертом Беленковым, он отсутствует. Так в чем же цель этакой экспертизы по материалам интернет-форума? Следующий шаг – художественная литература в качестве определителя? Эксперт уверяет, что исследование проводилось согласно принятой методике, и приводит три книги, на которые он опирался. Ни в одной из них и им подобных я не нашел указания, что в качестве справочной литературы в деле экспертизы может служить треп под пивко в подворотне. Или в данном случае - в интернет-форуме.

Имея опыт общения с собирателями и коллекционерами, взращиваю в себе стойкое предубеждение. Что, если ваша коллекция (неважно - значки, автомобили, пивные банки и т.п.) привлечет внимание «важного лица»? Слуги закона «возьмут под козырек»?

Эдуард Попов

Статья 307 УК РФ

Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод