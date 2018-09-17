Хабаровский край: День знаний с педофильским уклоном

Подготовка к Дню знаний в Хабаровском крае этом году совпали с осенним обострением среди педофилов. Участились и происшествия с детьми, в которых нет сексуального подтекста.

Сотрудники правоохранительных органов не любят комментировать истории о детях, ставших жертвами различных извращенцев. Но в августе нынешнего года сообщения о подобных преступлениях стали проскальзывать в прессу, как неприятная жижа между сжатыми в кулак пальцами.

Последнее происшествие из этого ряда случилось в Индустриальном районе, 27 августа. Извращенец нападал на девочек в подъездах домов, расположенных в Южном микрорайоне. Первый эпизод был зафиксирован подъезде дома № 12 на улице Ворошилова. Объектом сексуальных домогательств 40-летнего мужчины в обеденное время стала 8-летняя девочка. Ребенок поднял крик и начал звать на помощь. Преступник убежал. Всего через полчаса рецидив произошел в подъезде дома № 29 по улице Малиновского.

По горячим следам сотрудниками ГИБДД во дворе дома № 1 на улице подозреваемый в действиях сексуального характера в отношении детей Ворошилова был задержан. Мужчину доставили в ресторан, где оперативники с одной из потерпевших просматривали записи с камер наружного наблюдения. Девочка опознала предъявленного ей обидчика.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю 40-летний мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч.3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (покушение на использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил мне по телефону помощник руководителя СУ по Хабаровскому краю СК России Илья Гудков.

Всего пятью днями ранее, 23 августа чуть ближе к центральной части Хабаровска сотрудники ДПС задержали другого извращенца. 23 августа, в первой половине дня в переулке Молдавском мужчина занимался самоудовлетворением, стоя у гаражей и глядя на детскую площадку, на которой играла местная ребетня. Информация об этом поступила из женской консультации, сотрудница которой увидела извращенца в окно. Подозреваемый был задержан и доставлен в ОП № 3.

В отделе полиции № 2 фактом растления малолетней пришлось заняться 18 августа. Примерно в пятом часу утра туда обратилась 38-летняя женщина. Она сообщила, что некий известный ей мужчина надругался над ее десятилетней дочерью. Хабаровчанка пояснила, что половой акт произошел в квартире дома на улице Аксёнова. Единственным подозреваемым в растлении малолетней стал 43-летний мужчина. Правоохранителям понадобились одни сутки для его задержания. До избрания меры пресечения подозреваемый был водворен в ИВС. Девочка опознала своего обидчика, а злоумышленник сознался в акте педофилии. В отношении обвиняемого возбужденного уголовное дело, предусмотренное пунктом «Б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Максимальные санкции, которые грозят педофилу, — лишение свободы сроком до 20 лет.

Топография подобных инцидентов не ограничивается Идустриальным районом. В Июле сообщение об извращенце поступало с улицы Бондаря, из дома № 6 и со двора гимназии № 11, с улицы Верхнеудинской. В этих двух случаях извращенцев выловить не удалось.

Омоложение преступности

В предверии дня знаний совсем юные дальневосточники становятся не только жертвами, но и исполнителями особо тяжких преступлений. Это пришлось констатировать полицейским, выступавшим 23 августа на пресс- конференции, посвященной подготовке правоохранителей к 1 сентября.

Начальник инспекции ПДН по Хабаровскому краю Наталья Белозерова привела шокирующие цифры. На сегодняшний день на учете состоят 1 700 школьников. Только за текущий год ими совершено 342 преступления разного характера. Среди распространенных — угон автомобилей, кражи и грабежи.

— 69 преступлений, совершенных подростками, относятся к категории «тяжкие». Чаще всего это квартирные кражи, совершенные группой лиц. Семьи, чьи дети стоят на учете ПДН, навещают специалисты несколько раз в месяц, — отметила Наталья Белозерова, начальник отдела организации деятельности ПДН УМВД России по Хабаровскому краю.

Юные убийцы

В этом году произошло несколько криминальных случаев, прогремевших на весь Дальний Восток, главными героями которых стали дети. Вечером 16 августа 2018 года десятилетняя девочка в селе Князе-Волконское вышла покататься на роликах. Больше живой её никто не видел. Для поиска - прочесывания лесных массивов и полей вокруг села привлекались военнослужащие из расположенных рядом частей и волонтеры. Через некоторое время тело девочки было обнаружено со следами насильственной смерти.

- В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данного преступления 15-летнего подростка. Он задержан, в ходе допроса дал признательные показания и сообщил детали совершения преступления. Подозреваемый рассказал, что ранее был знаком с потерпевшей. Вечером 16 августа 2018 года он встретил на улице девочку. На почве внезапно возникшей ссоры злоумышленник разозлился и совершил убийство. Отдельно необходимо отметить, что в ряде Интернет изданий размещалась информация о том, что к убийству девочки причастны несколько лиц. Следственные органы разъясняют, что сразу после обнаружения тела потерпевшей на начальной стадии расследования отрабатывались сразу несколько версий произошедшего. В круг заподозренных лиц попали несколько человек. С каждым из них проведены следственные действия и их причастность (за исключением 15-летнего обвиняемого) не подтвердилась. Исходя из скрупулезно собранных доказательств следствие делает вывод о том, что преступление совершил один человек. Это в том числе подтверждается генетипоскопической, медицинскими экспертизами, согласно которых на месте происшествия обнаружены биологические следы только одного человека – 15-летнего подростка. Установлено, что ранее подросток состоял на учете в отделении ПДН в связи с фактами бродяжничества, но в декабре 2017 года был снят с учета ввиду исправления. В этой связи, следственными органами начата проверка в отношении органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц, - сообщил мне по телефону помощник руководителя СУ по Хабаровскому краю СК России Илья Гудков.

Два берега – одна беда

На левом берегу Амура, в ЕАО дела обстоят не лучшим образом. В Биробиджане задержан несовершеннолетний по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине.

Следствием установлено, что 19 августа ночью в центре Биробиджана потерпевший с компанией возвращались домой, когда навстречу им вышел подросток. Он стал вести себя вызывающе, в связи с чем потерпевший сделал ему замечание. В ответ парень ударил ножом незнакомого мужчину, причинив тяжкий вред здоровью, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение. В ту же ночь личность нападавшего была установлена, а несовершеннолетний подозреваемый задержан следователем.

16-летний подросток состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних МО МВД России «Биробиджанский» в связи с неоднократным привлечением к административной ответственности, на момент совершения указанного преступления в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в связи с совершением аналогичного преступления. Учитывая данные обстоятельства, в рамках расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступного деяния, в том числе будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов профилактики по предотвращению совершения преступления несовершеннолетним повторно.

21 августа Биробиджанским районным судом несовершеннолетний подозреваемый заключен под стражу. Ходатайство следователя об избрании данной меры пресечения поддержал помощник прокурора города Биробиджана. В производстве следователя следственного отдела по городу Биробиджану следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Еврейской автономной области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

26 июля из Биробиджана в Хабаровскую краевую клиническую больницу № 2 в состоянии комы привезли пятилетнего малыша, избитого в поселке Лукаши Еврейской автономии. Сейчас борьбу за его жизнь ведут хабаровские нейрохирурги.

Как сообщил нашей газете и.о. главного врача краевой клинической больницы № 2 Мария Павлова, на сегодняшний день состояние малыша улучшилось. Ребенка перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение.

— Ребенок вышел из комы. Его состояние здоровья близится к удовлетворительному. Могу сказать точно, что малыш жить будет, — сообщила по телефону Мария Павлова.

После того как мальчика в тяжелом состоянии перевезли из Биробиджана в Хабаровск, мама оставила его под круглосуточным наблюдением врачей. Сама уехала обратно в столицу автономии. Но, как стало известно нашей редакции, она периодически навещает свое чадо.

— Еще один случай произошел в Советской Гавани. Там школьник убил взрослого человека. По всем этим происшествиям проводятся проверки, — напомнила 23 августа на пресс-конфееренции, посвященной подготовке к Дню знаний Наталья Белозерова.

Спикер отметила, что не меньше преступлений зафиксировано и в отношении детей. И из общей статистики только 14% — посягательства на половую неприкосновенность. К чести главного детского полицейского Хабаровского края отмечу, что она тут же объяснила лукавость этой статистики. В общее число преступлений, от которых страдают дети, входит и неуполата алиментов, по большей части со стороны разведенных нерадивых отцов. Эти относительно невинные правонарушения своей массой разбавляют жуть совсем уж вопиющих фактов несчастливого детства.

— Чаще всего идет статья 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Иными словами, невыплата алиментов, — пояснила ситуацию Наталья Белозерова.

«Трудные» дети

На территории Хабаровского края проживает более 268 тысяч несовершеннолетних, часть из них – в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. С неблагополучными семьями совместно с региональным управлением УМВД, прокуратурой края, следственным управлением и иными силовыми структурами проводится адресная работа.

Ежегодная социально-благотворительная акция «Помоги собраться в школу» дает возможность каждому жителю города Хабаровска помочь детям из многодетных, малообеспеченных, малоимущих семей, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сотрудники УТ МВД России по ДФО вместе с предприниматенлем, занявшимся благотворительностью, посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Они передали ребятам все необходимое к началу учебного года.

Спортивная форма, яркие школьные ранцы, красочные тетради, фломастеры, ручки, карандаши и другие школьные принадлежности были куплены транспортными полицейскими Хабаровска совместно с заместителем председателя Общественного совета при УТ МВД России по ДФО Владимиром Рыбалко.

- Дальневосточные транспортные полицейские надеются, что эти подарки помогут вам успешно начать учебный год и в дальнейшем показать себя только с лучшей стороны. Учитесь, набирайтесь сил, знаний и опыта! Вырастайте достойными гражданами нашей страны, - с такими словами к детям обратилась старший инспектор ОПДН УТ МВД России по ДФО, майор полиции Наталья Насонова.

Дети были в восторге от таких подарков, поскольку не просто получили их из рук полицейских, но и смогли сами выбрать себе все необходимое. Ребята поблагодарили сотрудников транспортной полиции, пообещали учиться только на "хорошо" и "отлично" и быть достойным примером для своих сверстников.

Девочки на продажу

В Хабаровске суд рассмотрел дело 27-летней сутенерши, которая занималась криминальным бизнесом вместе со знакомой. Под их началом работали две несовершеннолетние девочки, сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.

Следствие установило, что в начале сентября к подсудимой обратилась ее приятельница, которая предложила создать фирму интим-услуг. Женщина согласилась. В компании она выполняла роль диспетчера: принимала звонки клиентов, отвозила к ним «подопечных» и принимала оплату. За час фирма зарабатывала 2500 рублей, половину из которых организаторы оставляли себе. Остальные деньги уходили на аренду жилья, сотовую связь и транспорт. Лишь незначительная часть заработка доставалась юным проституткам.

По информации прокуратуры, когда девушки захотели выйти из криминального бизнеса, фигурантка стала угрожать им насилием.

О подпольном бизнесе правоохранители узнали в конце сентября 2017 года, тогда же было возбуждено уголовное дело. Во время следствия женщины дали признательные показания. Подсудимая получила два года и три месяца колонии общего режима. Сейчас суд рассматривает уголовное дело в отношении второй женщины – организатора фир