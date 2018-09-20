Хабаровск: Тунгусский приговор

В Хабаровске за растрату денежных средств, выделенных на строительство водозабора, осужден генеральный директор коммерческой фирмы

Суд Центрального района г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в связи с махинациями вокруг строительства Тунгусского водозабора. Коммерсант признан виновным в совершении растраты.

- Суд установил, что генеральный директор, действуя в составе организованной группы с директором МУП города Хабаровска «Водоканал», его подчиненными, а также представителями немецких фирм, совершили растрату вверенных директору указанного муниципального предприятия денежных средств, выделенных на строительство водозаборного сооружения, - отчиталась на своем официальном сайте прокуратура Хабаровского края.

Действуя согласно отведенной ему в преступной группе роли, коммерсант продал «Водоканалу» насосное оборудование по завышенной цене. Другие участники организованной группы подписали акты приема-передачи данного оборудования и перечислили за него деньги.

- Полученную разницу между завышенной ценой и реальной стоимостью оборудования подсудимый обратил в свою пользу и пользу участников организованной группы. Тем самым причинив в особо крупном размере ущерб бюджету городского округа «Город Хабаровск» на сумму более 19,9 млн рублей, - уточнили прокурорские работники.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Но суд вынес более мягкое решение. Судья принял во внимание досудебное соглашение о сотрудничестве, которое заключил генеральный директор этой фирмы в ходе предварительного следствия. Условия им были выполнены, в результате органом следствия к уголовной ответственности привлечен представитель немецкой компании. Показания осужденного будут использованы и при оценке вины других фигурантов дела, среди которых директор МУП «Водоканал» Владимир Стеблевский. Кстати, о том, что муниципальные работники использовали в сомнительных схемах при строительстве Тунгусского водозабора своих родственников, руководящих коммерческими структурами, сообщалось еще при обнародовании предварительных итогов следствия.

— Одна из фирм, которая участвовала в контрактных обязательствах, получила денежные средства, но работы выполнены не были. Денежные средства переводились буквально перед банкротством. Но есть фактические предположения, что информация о ее состоянии была известна. Представителем фирмы являлся близкий родственник одного из подозреваемых, — сообщал в марте прошлого года Илья Соловых, заместитель руководителя СУ СК по Хабаровскому краю.

Поскольку подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, раскаялся, активно способствовал следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличил соучастников, принял меры к возмещению причиненного ущерб в размере 2 млн рублей, суд приговорил его к 3 годам 6 мес. лишения свободы со штрафом 1 млн рублей. Данное наказание назначено условно с испытательным сроком 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Михаил Сергеев