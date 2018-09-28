Хабаровск: Прошел ровно год после явки с повинной убийцы Драчева

Насколько за это время продвинулось дело? Какие сложные моменты выяснились в ходе судебного разбирательства в Хабаровске и не дают окончательно разобраться в том, кто виноват в смерти Драчёва? Ведь кроме нашумевшей видеосъемки на месте драки было достаточно и живых свидетелей, которые уже дали показания в суде.

Аллахверанов впервые вошел в здание СК по Хабаровскому краю, мирно беседуя с оперативником, 19 сентября 2017-го. А на судебном заседании, которое состоялось 19 сентября, но уже в нынешнем году, судья Светлана Назарова упрекнула адвокатов обвиняемого в том, что они не дают полноценно поработать, через час-другой после начала процесс приходится переносить на новый день.

- Вы не представляете доказательства, а только заявляете процессуальные ходатайства. Неприемлемо такое затягивание дела, поскольку вот уже месяц мы работаем по нескольку часов, - попеняла бригаде защитников Светлана Назарова.

Тут старая поговорка о встрече двух адвокатов, в беседе у которых неизбежно появляется три мнения по одному вопросу, может подойти лишь отчасти. Профессиональные защитники Анара работают слаженно, но втроем. Так что на недостаток идей этим юристам жаловаться грех.

- Стороной защиты установлены несоответствия в заключении эксперта, который обследовал труп погибшего. Мы сомневаемся в правильности выводов. Нет ответов на такие вопросы: почему удар Драчёву был нанесен справа, а гематома появилась слева. И повреждение ушной раковины получено от одного удара. Как такое возможно? А также общие вопросы, касающиеся телесных повреждений. Сторона защиты неоднократно ходатайствовала о назначении дополнительной экспертизы, но суд ходатайства отклоняет. На этот раз просим допросить эксперта Игоря Л., - обосновал 19 сентября причины для еще одного ходатайства адвокат Аллахверанова Александр Лобода.

На основании 58 статьи УПК РФ гособвинитель потребовал суд отклонить ходатайство. Адвокаты, услышав отказ судьи, попросили отсрочки для подготовки следующего. О том, как выглядел лицо Драчёва после рокового поединка, суду известно не только из сухих заключений специалистов.

- Носа у сына не было, его как будто вдавили, осталась одна ноздря. И глаза тоже не было, над бровью были небрежно зашитые рассечения. Я спросил у медработника, где глаз и нос, тот просто развел руками. После этого мне стало плохо, очнулся я уже на улице, — свидетельствовал в суде отец погибшего Константин Драчёв на заседании, состоявшемся еще в начале февраля нынешнего года. Многое повидавшему в жизни мужчине стало дурно в морге, куда его пригласили на опознание тела собственного сына.

Адвокаты Аллахверанова добросовестно отрабатывают свои немалые гонорары, придираясь к каждой точке с запятой в толстых томах уголовного дела. К сожалению, похожие истории со случаями, где один участник конфликта «перестарался» и избил другого до смерти, в наших судах заслушиваются нередко. И обычно доказательства по ним, в частности заключения медицинских экспертов, осмотревших труп погибшего спарринг-партнера, в массе однотипных уголовных дел пролетают через суд как поезд-экспресс.

Хорошо это или плохо? Это зависит от ответа на другой вопрос: все ли мы равны перед законом? Когда речь идет о смерти рыбака, погибшего в глухой деревне от побоев односельчанина, его законный защитник вряд ли станет скрупулезно придираться к тому, в какой последовательности шел осмотр трупа забитого до смерти человека. Но и заурядным обвиняемым, беспрекословно признающим вину, приходится отвечать в суде совсем не за убийство, как это инкриминируется обвиняемому в апрельской драке у кафе «Галерея». Нередко в подобных делах

выжившего спарринг-партнера обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Свежий пример тому появился на сайте краевого следственного комитета всего две недели назад, 12 сентября. В отчете пресс-службы рассказывалось о другой драке, но тоже на пороге кафе. Только не в Хабаровске, а в Комсомольске-на-Амуре. И на восемь месяцев позже хабаровской трагедии:



«По версии следствия, в ночь с 21 на 22 апреля 2018 года 26-летний обвиняемый вместе с приятелем отдыхал в кафе, расположенном в Комсомольске-на-Амуре. После закрытия заведения товарищи вышли на улицу, где между его приятелем и компанией незнакомых людей из-за малозначительного повода возник конфликт. Фигурант уголовного дела, опасаясь предстоящей драки с превосходящими по количеству соперниками, первым ударил одного из оппонентов кулаком по лицу. 32-летний мужчина упал на землю, получив при падении черепно-мозговую травму. Потерпевший доставлен в больницу, где скончался 8 мая 2018 года.

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания, раскаялся, сообщил, что не думал о том, что в результате его удара наступит смерть потерпевшего. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался».

Обвинительное заключение по этому уголовному делу будет передано в суд на основании ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Адвокаты Аллахверанова пытаются доказать, что их подзащитный тоже не имел умысла об убийстве Драчёва.

Защитники Анара не отрицают — драка была, но никто не хотел, чтобы проливалась кровь. Сейчас они делают все возможное, чтобы вменяемую их подзащитному статью переквалифицировали на 111 часть 4 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- Наш подзащитный не знал, каким будет исход драки, но убивать Андрея он не желал. Удар, от которого погиб Драчёв, — роковая случайность, а не злой умысел. При этом в материалах дела во многом представлена субъективная точка зрения, - пояснил Александр Лобода, адвокат Аллахверанова.

В первой половине сентября они представили на рассмотрение суда ходатайство: приобщить к материалам дела заключение эксперта, который дал заключение, от чего умер Андрей Драчёв.

- Согласно закону мы имеем право представлять интересы нашего доверителя (подсудимого) в удобном нам порядке. Из заключения специалиста от 22 января 2018 года следует: смерть наступила в результате тяжелой диффузной травмы лобной области. Погибший получил смертельную травму из-за удара ногой — он упал на землю и ударился. О том, что события разворачивались именно так, говорят и записи с камер видеонаблюдения, - заявлял 11 сентября на суде адвокат Лобода.

Защитники Аллахверанова настаивали, что органами следствия не установлены мотив, умысел и конкретный удар, от которого умер Драчёв. И напоминали суду, что ранее они уже указывали на эту недоработку. Но не смогли отыскать собственных ходатайств об этом в восьми томах уголовного дела.

Андрей Драчёв погиб 20 августа 2017 года после драки с бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым, у кафе в центре Хабаровска. СК квалифицировал действия Аллахверанова как убийство из хулиганских побуждений. Особый резонанс это происшествие вызвало не только потому, что погибший был незаурядным, известным человеком. Среди представителей спортивного сообщества было известно и о привычках второго участника уличного спарринга. Оппонент Драчёва, Аллахверанов, ранее не раз провоцировал на кулачный бой других спортсменов за пределами ринга. Свидетельства этому прозвучали и сразу после гибели Андрея, и во время судебного разбирательства.

Михаил Сергеев