Будь здрав в Хабаровском крае: Отеческие стимуляции глав-рвача

В Хабаровском крае руководящий папа Вяземской районной больницы простимулировал родную дочь почти на миллион рублей.

По мнению оперативников ФСБ, у щедрого главврача дочка главного бухгалтера и две работницы отдела закупок имели слишком высокие премиальные. За какие такие закупки им посыпались бонусы, пока не разглашается.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении 53-летнего бывшего главного врача учреждения здравоохранения «Вяземская районная больница» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, главный врач больницы с 1 августа 2015 года по 30 марта 2018 года выплачивал повышенную стимулирующую надбавку сотруднице отдела кадров, которая являлась его дочерью, что в итоге привело к необоснованной выплате денежных средств в сумме 900 тысяч рублей. Хотя на самом деле оснований для выплаты такой надбавки не имелось. В этот же период аналогичным способом выплачены повышенные надбавки еще двум сотрудницам отдела государственных закупок, одна из которых - дочь главного бухгалтера больницы, а вторая – родственница заместителя главного врача. Каждая из них получила свыше 1 миллиона рублей, которые им не положены.

Действиями главного врача были существенно нарушены трудовые права других работников медицинского учреждения. Активную роль в раскрытии и расследовании преступления принимают сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю. Расследование уголовного дела продолжается, подчеркивалось в сообщении СУ СК России по Хабаровскому краю.

Сергей Еремеев