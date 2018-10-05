Тенденция в Хабаровске: Разбойное обострение

Рост числа вооруженных нападений совпал в Хабаровске с осенним пиком манифестаций душевных болезней

Годом ранее наблюдалась похожая ситуация. В нынешнем сезоне налетчики зачастили в денежные места в конце сентября. За последнюю неделю, с разной степенью успешности, преступники совершили четыре дерзких нападения в Хабаровске.

В отличие от душевнобольных, которых недуг выгоняет голышом на улицу или заставляет проявлять немотивированную агрессию, участников разбойных нападений, скорее всего, толкает на преступление корысть. Или нужда – поправить свое финансовое положение перед тратами на подготовку к грядущей зиме.

Железный человек

Последнее из нападений было совершено в ночь на вторник, 2 октября. Троим неизвестным и, вероятно, сильно нуждавшимся налетчикам, на неопределенное время повезло. Они смогли не только отобрать свыше трехсот тысяч рублей у продавца, но и вырваться из ловушки, в которую превратил место преступления случайный свидетель. 30-летний Вячеслав возвращался с работы домой, двигаясь от остановки Южнопортовая по направлению к ДОСам. Он заметил идущих навстречу молодых людей, скрывавших лица под масками. На одном была надета личина героя голливудского блокбастера - Железного человека. Двое его спутников диссонировали с предводителем манерой скрывать лица. У них были маски наподобие спецназовских, из трикотажной облегающей ткани с прорезями для глаз. Торопливость и некая нервозность движений троицы еще сильнее привлекли внимание прохожего.

Именно по манере двигаться свидетель составил свое представление о возрасте подозреваемых. По его мнению, налетчикам от 20 до 25 лет от роду. Когда незнакомцы спешно вошли в точку обслуживания клиентов «Билайн», у очевидца уже было полное понимание того, что произойдет внутри. Вячеслав сказал мне, что на колебания и размышления времени у него попросту не было. Чтобы убедиться, что происходящее – именно вооруженный налет, очевидцу достаточно было заглянуть внутрь через стеклянную дверь. Молодой человек объяснил мне, что сам работает консультантом, но не в салоне сотовой связи, а в фирме, торгующей более широким спектром электротоваров. Свидетелю преступления было легко представить себя на месте девушки, которая в тот момент находилась внутри, под дулами двух пистолетов.

Порция адреналина

Нападавшие с ходу бросили жертву лицом вниз на стол, приставив к голове стальной ствол. Потом отобрали ключи от металлического ящика, где лежали наличные и рассовали деньги по карманам. Находившийся снаружи молодой человек попытался заблокировать налетчиков на месте преступления. Он подпер ногой стеклянную дверь в салон в надежде, что сможет продержать их внутри до приезда полиции. О том, что люди в масках могут применить оружие на поражение против него самого, Вячеславу пришло в голову только тогда, когда запертые преступники начали целиться в него через стекло. Но даже после этого парень не отступился, а всего лишь инстинктивно прикрылся одной рукой. Выстрелов не прозвучало. Возможно потому, что оружие было не боеспособно, хоть и выглядело, как настоящее. Вячеслав уверял меня: он не сомневается в том, что пистолеты были не пластмассовые, а из металла. Это свидетель налета понял не только по внешнему виду, но и по характерному стуку, который раздался при соприкосновении ствола со стеклом. Участники разбойного нападения смогли выскочить на улицу. Они с разбегу, втроем навалились на преграду. Дверь отворяется наружу и ноги блокировавшего их очевидца попросту заскользили по тротуарной плитке как по льду.

Время на расправу с инициативным прохожим налетчики тратить не стали. Они бросились наутек, к улице имени 202-ой воздушно-десантной бригады. Куда они направились дальше, пока неизвестно. Натерпевшийся страху Вячеслав преследовать их не пытался. Он вошел в торговый павильон, чтобы убедиться в том, что с девушкой все в порядке. Позже, при опросе на месте происшествия, оперативники выяснили, что она недавно работает продавцом в этой торговой точке. После налета девушка оказалась близка к нервному срыву, так как всерьез решила, что пришла пора прощаться с жизнью.

Разбойное нападение было совершено перед самым закрытием магазина, без десяти девять. Людей вечером на улице было еще достаточно много, возможно, кто-то из прохожих видел убегавших налетчиков уже после того, как они сняли с лиц маски. Все трое были одеты в спортивную одежду, причем создавалось впечатление, что она куплена не по размеру, выглядела мешковато. Было заметно, что один из преступников заметно выше и шире в плечах среднестатистического хабаровчанина. Полицейские обратились в СМИ с просьбой откликнуться очевидцев, которые могут помочь следствию. Важны любые детали, по которым удастся выяснить хотя-бы маршрут отхода подозреваемых с места преступления. Чтобы поделиться информацией, достаточно набрать с любого телефона номер – 112. Звонок бесплатный.

Безналичное нападение

Двумя днями ранее, 29 сентября, было совершено разбойное нападение с фактически нулевым для преступника результатом. Оно случилось недалеко от полицейского отделения, расположенного на ул. Карла Маркса. Вечером субботы, еще засветло, неизвестный пытался ограбить офис Совкомбанка, который находится на первом этаже в жилом доме, неподалеку от остановки "Памятник партизанам". При этом пострадала работница банка. Преступник скрывал лицо за медицинской маской и был вооружен газовым баллончиком. Он с ходу потребовал у менеджера деньги. Получив отказ, брызнул в лицо женщине перцовой смесью. Пользуясь беспомощным состоянием жертвы, налетчик бегло обыскал комнату в поисках места, где хранятся наличные. Пока преступник обшаривал столы, женщина смогла отдышаться и выбежала на улицу, подняв шум. Это стало для разбойника сигналом к бегству. Он ушел ни с чем, так и не заметив кассы. В офисе была и еще одна сотрудница банка, которая как раз и занимается операциями. Вход в это помещение скрывает штора, за которую нападавший заглянуть не догадался. К тому моменту к месту происшествия уже спешила группа задержания охранного предприятия, напарница пострадавшей нажала тревожную кнопку. Потерпевшая получила химический ожог лица и глаз, кроме того, женщина разбила во время бегства колено, запнувшись на ступеньках крыльца. Район нападения был прочесан патрулями, подозреваемого по "горячим следам" не поймали. Его поиск будет вестись по приметам - преступник попал на видео.

Смешной куш

Вечером, 26 сентября, в Индустриальном районе краевой столицы неизвестный ограбил небольшой магазин, в котором торгуют телефонными аксессуарами. Павильон, в который зашел преступник, стоит у автобусной остановки "Улица Флегонтова". Камер наблюдения в нем нет и налетчик, видимо, знал об этом. Он не скрывал лица и не был вооружен. Продавец описал его как физически крепкого мужчину, возрастом не старше 30-ти лет, а габаритами заметно крупнее среднего. На голове у злоумышленника была бейсболка, на плечах – кожаная куртка. Он грубо потребовал деньги. Потерпевший, опасаясь быть избитым, не стал сопротивляться. Тем более, что большую часть дня магазин был закрыт на ревизию. Выручка к тому моменту была не более двух тысяч рублей. Агрессивно настроенный налетчик то ли был расстроен такой добычей, то ли ему показалось, что продавец собирается его задержать. Получив деньги, он развернулся к выходу, но тут же вернулся и эффектным приемом ударил жертву локтем по лицу. По горячим следам нападавший не был задержан. Несмотря на минимальную добычу, преступник будет обвинен в грабеже. Приехавший на место ЧП предприниматель был удивлен нападением. Ему и в голову не приходило, что преступник может выбрать своей целью столь малый бизнес. В павильоне он решил установить камеры и тревожную кнопку.

Некредитное решение

Днем ранее, 25 сентября, неизвестным было совершено разбойное нападение на офис микрофинансовой организации, расположенный на ул. Большой. Преступник, вооруженный пистолетом, пришел на небольшой рынок у остановки "Степная" среди бела дня. Вызов в полицию поступил в два часа пополудни. Менеджер, 23-летний молодой человек, вызвал оперативников сам. Сразу после того, как доложил руководству о налете. Очевидно, что преступник понимал, что попадет на видео и скрывал свою внешность. По словам работника ООО "Бюро кредитных решений", это был мужчина лет 30-35 в спортивном костюме. Накинутый капюшон дополнял шарф, за которым преступник прятал большую часть лица. Увидев у визитера оружие, сотрудник фирмы не стал искушать судьбу. Имевшиеся в организации 77 тысяч рублей он сдал без боя. Павильон никем не охраняется, рисковать жизнью менеджер не стал. Молодой человек работает в этой фирме меньше 3-х месяцев и опыта общения с налетчиками еще не приобрел. Тем не менее, он сохранил самообладание и попытался направить погоню по горячим следам. Полицейские сочли, что этот случай идеален для применения ищейки - времени прошло мало, запаховый след должен быть ярко выражен. Овчарку на место налета привезли с проблесковыми маяками. Пес уверенно повел кинолога вглубь жилого массива. Собака остановилась у подъезда 9-этажного дома, расположенного неподалеку, но выявить злоумышленника сразу не удалось.

Суд да дело

По мнению полицейских, неудача при попытке задержать подозреваемых по горячим следам не более, чем досадный для них штрих в заведенном уголовном деле. Но никак не финал. За ту же неделю в судах на территории Хабаровска было оглашено два приговора по разбоям, совершенным ранее. 1 октября, примерно в то же время, когда трое будущих преступников еще только готовились к налету на торговую точку «Билайн», соучастники другого преступления узнали, сколько лет им предстоит провести за решёткой. На скамье подсудимых сидели двое парней, которые познакомились с будущей жертвой во время совместной службы в мотострелковой части, а также односельчанин одного из осужденных, который помог контрактникам устроить потерпевшему адскую жизнь. Трое подельников похитили своего бывшего сослуживца, избили и пытались заставить взять кредит. Краснореченским гарнизонным военным судом они приговорены к заключению в колонии строгого режима на различные сроки: один из них – к шести годам, другой – к пяти, а третий – к четырем, в зависимости от роли, исполненной в преступлении каждым из соучастников.

Автосервис на Урицкого

Индустриальный районный суд 28 сентября вынес приговор подельникам, которые три года назад совершили разбойное нападение на автосервис, расположенный на Пятой площадке. Ранее злоумышленники уже привлекались к уголовной ответственности за различные тяжкие имущественные преступления. Они познакомились в одном из исправительных учреждений, а после освобождения в 2014 году продолжали поддерживать приятельские отношения.

В апреле 2015 года бывшие сокамерники вместе выпивали, а в итоге придумали прокатиться по ночному городу на машине. Один из них работал в автосервисе, неподалеку от места преступления. Иномарку он планировал взять там. Завести транспортное средство приятелям не удалось. После этого они решили сходить за отверткой к знакомому, который ночевал в офисе, расположенном в этом же здании. Но мужчина попытался прогнать нетрезвых визитеров. Одному из фигурантов это не понравилось, он достал нож и потребовал отдать ему все ценные вещи. В результате совершенного преступления банде удалось завладеть имуществом на сумму более 100 тысяч рублей. Мужчины похитили несколько сотовых телефонов, которые принадлежали потерпевшему и его брату, компьютерный монитор, золотые украшения и другие вещи, не представляющие никакой ценности. Такие, как, например, пульт от телевизора. Часть этого «добра» полицейские нашли во время обыска в квартире одного из соучастников, многодетного хабаровчанина. Фигурант настаивал, что ножа в этой истории не было, а потому и нападение нужно квалифицировать как грабеж. Следствие затянулось из-за того, что фигуранты уголовного дела не раз меняли свои показания и заставляли полицейских вновь и вновь возвращаться к расследованию. Материалы дела в итоге оказались уже у третьего судьи. Решение все то же: виновны. Многодетного отца суд приговорил к четырем с половиной годам колонии строгого режима, а его подельника - к пяти.

Михаил Сергеев