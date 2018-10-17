Происшествия
В Приморском крае транспортные полицейские уничтожили Дальневосточный гектар
В селе Даниловка под Уссурийском они обнаружили палаточный городок и задержали с поличным трех местных фазендейро, любовно взращивающих… 126 тысяч кустов культивированной конопли. У мужчин также изъяли 43 килограмма марихуаны, которая предназначалась на продажу любителям легких наркотиков в Хабаровском крае и в Приморье.
– Плантация конопли была обнаружена и уничтожена оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ЛО МВД России на станции Уссурийск в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2018». При взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Восточному военному округу, сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по Приморскому краю и военнослужащих местного гарнизона трое мужчин были задержаны как раз в момент сбора урожая, – рассказала начальник отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по ДФО Ольга Мироненко. – С помощью многоцелевого военного тягача правоохранители сровняли с землей без малого целый гектар с незаконно культивируемыми насаждениями.
Следственным отделом ЛО МВД России на ст.Уссурийск возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 228 и ч.2 ст.231 УК РФ. В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к культивированию конопли на дальневосточной гектаре.
В нынешнем году транспортные полицейские Дальнего Востока России изъяли уже в 2 раза больше, чем в прошлом году, наркотиков и сильнодействующих препаратов. По словам Ольги Мироненко, только за 9 месяцев из незаконного оборота было выведено почти полтора центнера марихуаны, 8 килограммов гашиша и гашишного масла, больше 200 граммов героина.
Вадим Решетняк,
Фото Александра Дзюни.
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