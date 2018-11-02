Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре чуть не «убежали» шпалы
Охотников за шпалами обезвредили транспортные полицейские города юности и сотрудники охраны ДВЖД. Мужчин "взяли" в момент совершения кражи на перегоне станций Комсомольск-2 – Силинка.
Одни от полицейских бегают по шпалам, а вот эти двое приехали за ними на своем грузовичке. Правда, воспользоваться плодами своих криминальных усилий и скрыться они не успели. Мужчин задержали прямо на месте временного складирования материальных ценностей. Комсомольчане как раз уже приготовили к хищению и грузили в свой автомобиль 24 железнодорожные шпалы, которые намеревались вывезти с территории. Кстати, 19 из этих деревянных шпал уже предназначались для повторной укладки в путь.
Незадолго до этого здесь же были задержаны с поличным еще двое любителей поживиться на железной дороге. Действуя по предварительному сговору, они пытались похитить 87 путевых костылей и 23 железнодорожных подкладки. А вот двух мужчин, 1979 и 1989 годов рождения, похитивших 30 метров рельс в Амурском районе, пришлось поискать. Хорошо, хоть не додумались разбирать пути. Свою криминальную добычу, которую намеревались сдать на металлолом, они «нашли» на территории временного складирования на перегоне станций Самболи – Нусхи.
С начала года количество случаев несанкционированного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта, связанных с хищениями, на ДВЖД снизилось на 15, 3%. Сумма предотвращенного ущерба оценивается в 1,1 миллиона рублей. Основными предметами посягательств по-прежнему остаются нефтепродукты и детали верхнего строения пути.
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