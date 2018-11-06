Мужчине дальневосточные транспортные полицейские вернули 9 тыс долларов

Жителю Сахалина вернули почти девять тысяч долларов США. Наличными. И не сделали его героем из старого анекдота. Помните – некий гражданин звонит на радио, и просит передать хорошую песню для товарища, который потерял бумажник с долларами и евро… В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту города Хабаровска обратился пассажир самолета, следующего из дальневосточной столицы в Южно-Сахалинск. Он заявил о пропаже документов и около девяти тысяч долларов США.

Мужчина сказал, что после завершения трудового контракта он находился в поселке Ванино и планировал вернуться домой на остров Сахалин морским транспортом. Только из-за шторма в Татарском проливе переправа Ванино – Холмск была закрыта. Ожидая изменения погодных условий, житель Сахалина сутки прожил в гостинице поселка, а затем решил приобрести авиабилет и отправился в хабаровский аэропорт, где и обнаружил отсутствие денег и документов. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по ДФО Дмитрий Годяев.

По словам офицера, транспортные полицейские Хабаровска связались со своими коллегами из Ванинского ЛО МВД России на транспорте, направили телефонограмму и рассказали о неординарном случае. Незамедлительно сотрудники транспортной полиции поселка Ванино отправились в гостиницу. Рассказав управляющему отеля о случившемся, стражи правопорядка осмотрели номер и обнаружили под креслом забытую впопыхах папку с деньгами, документами и личными вещами заявителя. О находке житель Сахалинской области узнал уже после прилета домой. Пришлось возвращаться – за своими-то долларами.

Деньги и документы сахалинцу вернули. Но транспортные полицейские отнюдь не вздохнули – с такими случаями им приходиться разбираться, что называется, сплошь и рядом. Недавно в Приморском крае, например, женщина потеряла кошелек с деньгами, пластиковыми картами и пин-кодами этих самых карт.

Она обратилась за помощью к полицейским в аэропорту Владивостока, куда прилетела рейсом № 491 из Якутска. Помнила только, что последний раз доставала кошелек, когда расплачивалась с таксистом, который привез ее в якутскую воздушную гавань. Полицейские связались с коллегами, которые помогли установить автомобиль и найти таксиста. К счастью заявительницы, нашелся и ее забытый кошелек.

Но все-таки основная задача транспортной полиции – это раскрытие и предотвращение преступлений. В октябре следователи отправили на скамью подсудимых сразу шестерых распространителей наркотической «синтетики». Решения суда четверо членов организованной преступной группы дожидаются под стражей, а двое находятся под подпиской о невыезде.

Оперативникам окружной транспортной полиции поступила информация о том, что на территорию Хабаровского края по железной дороге поступают крупные партии наркотических средств. Совместно с коллегами из Комсомольского ЛО МВД России на транспорте они задержали 24-летнего жителя Города юности, у которого изъяли синтетический наркотик, который в народе за быстрое действие и привыкание называют «скорость». При обыске у мужчины обнаружили еще партию товара. А дальше была раскрыта преступная схема организованной группы, занимавшейся незаконным сбытом наркотических средств на территории Хабаровского края так называемым бесконтактным способом.

Каждому из распространителей была отведена своя роль. По сети в Интернете члены организованной группы получали информацию о местах расположения «закладок» с наркотиками. Следователи УТ МВД России по ДФО установили, что в обязанности одних входила расфасовка наркотиков и размещение крупных и особо крупных партий в тайниках, другие раскладывали мелкие дозы, обмотанные изолентами разного цвета, чтобы не перепутать вес наркотика.

В общей сложности у распространителей изъяли свыше 1 килограмма 700 граммов «синтетики». Интересно, что они использовали в своих целях не только цветную изоленту. Например, у одного из «закладчиков» транспортные полицейские обнаружили крупную партию наркотиков в маникюрном наборе. А на днях у пассажира поезда Нерюнгри – Хабаровск они изъяли бутылки кетчупа с наркотиками.

В ходе личного досмотра у 31-летнего жителя Республики Саха (Якутия) сотрудники транспортной полиции обнаружили в дорожной сумке пластиковые бутылки с кетчупом, в которых находились свертки с веществом темного цвета. Исследование показало, что в полимерных пакетах находилось 143 грамма гашишного масла и 73 грамма гашиша. Мужчина, ранее уже судимый наркопреступления, признался, что самостоятельно заготовил дурманящее зелье в Забайкальском крае для личного потребления.

А в селе Даниловка под Уссурийском транспортные полицейские обнаружили палаточный городок и задержали с поличным трех местных фазендейро, любовно взращивающих… 126 тысяч кустов культивированной конопли. У мужчин также изъяли 43 килограмма марихуаны, которая предназначалась на продажу любителям легких наркотиков в Хабаровском крае и в Приморье.

– Недавно в нашем Управлении были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за девять месяцев 2018 года, – рассказал Дмитрий Годяев. – Танспортной полицией было направлено в суд свыше тысячи уголовных дел, из незаконного оборота изъято почти два центнера наркотических средств, в том числе около 40 килограммов «синтетики». Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период года минувшего. Кроме того, из незаконного оборота изъято три десятка стволов, свыше трех тысяч единиц различных боеприпасов. Разыскано 56 преступников и установлено местонахождение 18 людей, пропавших без вести.

За этими сухими цифрами – огромная работа людей в погонах. В начале следующего года транспортная полиция России отметит свой 100-летний юбилей. Наша, дальневосточная, немного младше…

Основные объекты, расположенные на территории Дальнего Востока, выполняют транзитные функции и имеют большое значение не только в региональном, но и общероссийском и международном плане. По территории округа проходят две железнодорожные магистрали общегосударственного значения, пересекающие и соединяющие восточные и западные районы страны.





Вадим Решетняк