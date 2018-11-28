Происшествия
В Хабаровске автобус с пассажирами врезался в столб
ДТП с участием автобуса произошло в Хабаровске, пострадали несколько пассажиров. По данным ЕДДС Хабаровского края, автобус врезался в столб.
Общественный транспорт двигался по улице Волочаевской в левом ряду в направлении Муравьева-Амурского. Справа от него в среднем ряду двигался Allion. Водитель Toyota резко, перед автобусом выкрутил руль влево, чтобы завернуть на Уссурийский бульвар.
Автобус ударил легковушку в левый бок, а после столкновения вылетел на газон и врезался в столб.
По информации портала prokhab.ru, в аварии пострадали четверо пассажиров маршрутного автобуса. У двоих переломы рук и ног, остальные в тяжелом состоянии — сказали медики на месте столкновения. Как стало известно, водитель и пассажир иномарки после ДТП бросили машину и скрылись с места происшествия.
Фото: prokhab.ru
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