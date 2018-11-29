Два села Хабаровского края остались без электричества

Села Сусанино и Анненские Минеральные Воды Ульчского муниципального района уже третьи сутки без электроснабжения. Причиной прекращения подачи электроэнергии стала неисправность газодизельных генераторов.

Сегодня, 29 ноября, прокурор Ульчского района главе муниципалитета внес представление, в соответствии с которым администрация района должна принять безотлагательные меры к возобновлению бесперебойной подачи электроэнергии жителям сел и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

По информации пресс-службы краевой прокуратуры, в настоящее время энергоснабжение в населенных пунктах Ульчского района не возобновлено, ведутся ремонтно-восстановительные работы, ход которых находится на контроле надзорного ведомства.