Происшествия
Два села Хабаровского края остались без электричества
Села Сусанино и Анненские Минеральные Воды Ульчского муниципального района уже третьи сутки без электроснабжения. Причиной прекращения подачи электроэнергии стала неисправность газодизельных генераторов.
Сегодня, 29 ноября, прокурор Ульчского района главе муниципалитета внес представление, в соответствии с которым администрация района должна принять безотлагательные меры к возобновлению бесперебойной подачи электроэнергии жителям сел и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.
По информации пресс-службы краевой прокуратуры, в настоящее время энергоснабжение в населенных пунктах Ульчского района не возобновлено, ведутся ремонтно-восстановительные работы, ход которых находится на контроле надзорного ведомства.
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