Вячеслава Цеповяза из-за крабов перевели в хабаровский СИЗО

Высокопоставленного члена банды «цапков» перевели в хабаровский СИЗО после пиршества в Амурской колонии. Вячеслава Цеповяза по кличке Злодей называют правой рукой Сергея Цапка (руководителя «цапковской» преступной группировки) и финансистом банды. В ноябре 2010 года в станице Кущевская Краснодарского края бандиты устроили бойню, убив 12 человек (включая четырех детей). После ареста Цапок был приговорен к пожизненному заключению. Он умер в 2014 году от инсульта и острой сердечной недостаточности. Цеповязу дали двадцать лет лишения свободы. Он был этапирован в колонию №3 (Амурская область).

В августе 2018 года в Интернете появились фотографии, на которых видно, как Злодей поедает в камере шашлыки, икру и крабов. Собственно, камерой это тоже нельзя назвать. На кадрах запечатлена хорошая мебель, жалюзи, в руке у Цеповяза и его друзей мобильные телефоны. Поднялся скандал. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту превышения сотрудниками колонии полномочий.

В феврале нынешнего года «цапковского» на время проведения следственных действий перевели в хабаровский СИЗО. Пресс-служба УФСИН по Амурской области заявила, что начальник ИК №3 Александр Радьков будет уволен после того, как вернется из отпуска.

Вячеслав Цеповяз являлся директором предприятия «Слава Кубани». Перед арестом он успел переписать бизнес на свою жену Наталью Стришнюю. Женщина сначала поддерживала мужа, отправляла ему в колонию передачи и оплачивала услуги адвоката. Злодей получал от благоверной около 250 тысяч рублей в месяц. Однако в 2017 году между супругами произошел разлад, после чего они развелись и стали делить имущество. Соответственно, иссяк и денежный поток в колонию.

Выяснилось, что кадры «красивая жизнь Цеповяза в неволе» были сделаны в 2015 году. Сам Злодей утверждает, что фотографии выложила в Интернет бывшая жена, чтобы отомстить ему. И вообще он регулярно получает от Натальи Стришней угрозы и боится за свою жизнь и здоровье.





Андрей Канев