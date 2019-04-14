Нападавшего на инкассаторов в Хабаровске задержали в Харькове



После громкого налета с «мокрухой» разбойник скрылся от следствия, поселился в Харькове и устроился фитнес-инструктором. В июле 2006 года банда из четырех человек напала на инкассаторов возле хабаровского завода «Продмаш». Двое перевозчиков денег с двумя мешками наличности выходили из здания, где было расположено отделение банка, в это время разбойники открыли огонь.

Один из них выстрелил 14 раз из пистолета. Второй пошел «на дело» с раритетным револьвером, который во время налета взорвался в его руке. Еще один громила исполнял роль водителя. Четвертый был разведчиком и «страховщиком» в случае, если что-то пойдет не так.

Один из инкассаторов был убит, второй ранен. Также оказался ранен охранник здания. Бандиты схватили мешки, сели в ожидающую их машину и скрылись. Добычей преступников стала сумма в размере 14 миллионов рублей.

После этого судьбы подельников сложились по-разному. Того, на чьей совести была смерть инкассатора, самого отправили на тот свет спустя несколько месяцев. Он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, в результате чего был застрелен.

Водителя поймали в 2007 году. Его приговорили к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы. Револьверного неудачника поймали в 2010-м. Он отправился на нары сроком на пятнадцать лет. «Разведчику» же удалось скрыться на долгие тринадцать лет. Он был объявлен в международный розыск.

Нашли «страховщика» в Харькове. Там он работал фитнес-инструктором и, судя по отсутствию новых уголовных дел, с прошлым «завязал». Однако теперь ему придется отвечать за бурное прошлое. Тридцатипятилетнего мужчину арестовали и привезли в Хабаровск. Он пока не особо хочет общаться со следователями.

А похищенные 14 миллионов так и не были найдены…



Андрей Канев