Происшествия
В Хабаровске раскрыто двойное убийство по горячим следам
В Хабаровске 20-летний мужчина обвиняется в убийстве (п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). В Индустриальном районе города на берегу реки Амур 16 апреля обнаружены тела 2 женщин с признаками насильственной смерти.
По данному факту возбуждено уголовное дело, создана усиленная следственно-оперативная группа. Преступление раскрыто по горячим следам: злоумышленника задержали в тот же день. Мужчина дал признательные показания, сообщил, что вместе со знакомыми женщинами приехал на берег реки. Возникла ссора, в ходе которой он нанес им ножом смертельные ранения.
Обвиняемый сейчас находится под стражей. Активное участие в раскрытии и расследовании преступления принимают сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 331
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 508
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 285
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 753
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136