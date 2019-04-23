В Хабаровске раскрыто двойное убийство по горячим следам

В Хабаровске 20-летний мужчина обвиняется в убийстве (п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). В Индустриальном районе города на берегу реки Амур 16 апреля обнаружены тела 2 женщин с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело, создана усиленная следственно-оперативная группа. Преступление раскрыто по горячим следам: злоумышленника задержали в тот же день. Мужчина дал признательные показания, сообщил, что вместе со знакомыми женщинами приехал на берег реки. Возникла ссора, в ходе которой он нанес им ножом смертельные ранения.

Обвиняемый сейчас находится под стражей. Активное участие в раскрытии и расследовании преступления принимают сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



