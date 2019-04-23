Происшествия
Драка закончилась стрельбой в торговом центре в Хабаровске
Полиция Хабаровска устанавливает обстоятельства конфликта в торговом центре, где мужчина получил ранение. Инцидент произошел в ночь на воскресенье.
"Полиция устанавливает факты конфликта, при котором один из участников применил травматический пистолет. Поступило сообщение о драке, которая произошла в фойе торгового центра, где находится ночное кафе. Позже поступило сообщение о том, что один из участников устроил стрельбу", - приводит слова представителя главка ТАСС.
Утром в воскресенье в одно из медучреждений города обратился мужчина с ранением, ему оказали необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение, травма незначительная. Личности участников драки установлены, сейчас устанавливается личность стрелявшего. Проводится проверка.
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