Хабаровчанин получил шесть лет за Интернет



Хабаровского тунеядца суд трудоустроил в колонии. Руслана закрыли надолго. Пять прежних судимостей его ничему так и не научили. Посадили не за тунеядство – эту статью Уголовного кодекса РФ давно отменили, хотя, может, и зря - после того как вспомнили о правах человека. А до этого бездельников привлекали к уголовной ответственности и даже сажали.

Нашего же далеко не самого лучшего гражданина РФ «со средним специальным образованием, холостого, военнообязанного и не имеющего легального источника дохода», осудили за очередное преступление. Он и раньше пробавлялся кражами и мошенничеством. Нигде не работал. И вот снова попался, что называется, на горячем.





Клети вам не сети

Афериста суд отправил в колонию строгого режима. На долгие шесть лет. Хотя поначалу его щадили - за так называемое примерное поведение. Например, первая судимость за мошенничество вообще «обошлась» в год исправительных работ с удержанием из заработка пяти процентов в доход государства. Условно, с испытательным сроком на такой же срок. Два с половиной года Руслану дали за кражу, однако освободили условно-досрочно уже через восемь месяцев и двадцать два дня.

Потом жалеть перестали. Выходит, не зря. Потому как снова и снова… Когда в очередной раз судили, вспомнили все его «подвиги» и приговорили, что называется, по полной, «путем частичного сложения назначенных наказаний». В результате - два года лишения свободы, а добавили… еще четыре.

Я вот давно хочу купить ноутбук. Но как-то по-честному привык соизмерять доходы с расходами. А вот безработный мошенник Руслан, как ни странно, ноут имел, и не самой плохой модели. И с его помощью в сети Интернет взялся торговать тем, чего в общем-то не имел.

Надувать своих покупателей он запланировал заранее. Говоря языком судебного документа, решил «совершить хищение чужого имущества путем обмана».

Как было установлено в ходе следствия, мошенник разместил заведомо ложную информацию о продаже товара с целью в дальнейшем похитить денежные средства потенциального покупателя. Реализуя свой преступный умысел, он разместил на сайте «Авито» объявления о продаже запчастей на автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», «Инфинити FX35», «Хонда Аккорд» и «Тойота Камри». Их, конечно же, Руслан не имел и в помине. С помощью электронной почты и телефонных переговоров аферист связался с потенциальным покупателем, который радостно высказал желание приобрести запчасти.

Договоренность была достаточно быстро достигнута. Покупателю мошенник подтвердил о готовности продать запасные части к дорогим иномаркам. Договорившись о цене в размере 72500 рублей, 85000 рублей, 50000 рублей и 70000 рублей соответственно, мошенник сообщил свои вымышленные анкетные данные и номера чужих банковских карт, попавших по случаю в его руки. Он даже отправил покупателю фотографии «своего» товара, которые, скорее всего, взял из того же Интернета. Покупатель «убедился» в подлинности снимков и полностью доверился жулику.

Самое интересное, что когда мошенника взяли, что называется, за шкирку, он особо не отпирался, признался во всем сразу и даже написал явку с повинной. Немного, правда, поспорил по поводу причиненного ущерба.





Книги – не лучший подарок

Любопытно, что потерпевший, который купился на уловки мошенника, не похож на «мальчика для битья». Он с 2009 года работает индивидуальным предпринимателем, специализируется на продаже автомобильных запчастей. Скорее всего, он подрабатывал в ООО, которое занималось этой же тематикой. В его обязанности входило размещение объявлений через сайт «Авито», «Дром», прием заказов от клиентов, ведение переписки непосредственно с клиентами, обращающимися в компанию. Компания выступала посредником между непосредственным продавцом запасных частей и покупателями.

Когда потерпевший нашел объявление афериста, первым делом проверил информацию о продавце. Последний на сайте «Авито» был зарегистрирован с 2014 года, никакой негативной информации о нем покупатель не увидел и начал договариваться о заказах. Цены были вполне приемлемы.

Кстати, надо отдать должное Руслану, заказы он отправлял и исправно оплачивал доставку своим адресатам. Вот только клиенты получали не качественные запчасти, а груду металлолома. И даже… книги. Не думаю, что автолюбители были им шибко рады. Хотя, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок…

Как рассказала на предварительном следствии менеджер сервисного отдела транспортной компании (затем ее показания были оглашены и в судебном заседании), процедура оформления груза происходила следующим образом: клиент, отправляющий груз, без предъявления документов, удостоверяющих личность, заполнял собственноручно бланк складской накладной. Клиент самостоятельно указывал фамилию и инициалы отправителя, телефон, данные получателя, далее в графе «сдал» собственноручно ставил подпись, после чего заполненный бланк сдавал менеджеру, копия бланка оставалась у него. Указанные бланки, заполненные клиентами, хранились в офисе компании. Учет их не велся, возможность, что не все они сохраняются, была вполне вероятна. Учет велся только по поручениям, которые заполняются менеджером электронным способом.

Представляю удивление предпринимателя, который вместо «навара» стал получать претензии возмущенных автомобилистов. Примерно через 25 дней ему начали названивать клиенты и говорить, что вместо заказанных запчастей получили непонятно что и даже старую литературу. Люди присылали фотографии, которые убедили незадачливого мужчину в том, что заказанные товары до клиентов так и не дошли. Он перезвонил продавцу, тот сделал вид, что удивился, мол, ничего подобного быть не может, возможно, произошла какая-то ошибка, обещал прояснить ситуацию. Однако в дальнейшем на звонки предпринимателя больше не отвечал. Бедолага понял, что связался с отпетым мошенником.





Платите проценты за должника

Предприниматель оказался порядочным человеком, который дорожит своим честным именем. Маленький пример: его заказчику понадобилась автоматическая коробка передач на автомобиль «Тойота Камри» с объемом двигателя 3,5 литра. Коммерсант созвонился с клиентом, выяснил необходимые подробности, связался со своим «продавцом», уточнил наличие у него данной запасной части и цену, сказал, что купит и попросил фотографии. Клиенту он порекомендовал оплатить сумму заказа сразу напрямую поставщику с целью избежать начисления банками процентов при переводе денежных средств с одной карты на другую. Тот перечислил семьдесят тысяч рублей, вот только получил хлам, как и все остальные заказчики.

К этому времени предприниматель уже убедился, что его поставщик – обыкновенный мошенник. Поэтому пообещал клиенту, что деньги за товар будут возвращены, и отдал собственные деньги. На суде он высказал мнение, что причиненный ущерб ему должен вернуть подсудимый.

Всего же общая сумма долга афериста перед ним составляла двести семьдесят семь с половиной тысяч рублей. Для погашения долгов перед клиентами супруга потерпевшего оформила кредитный договор: триста тысяч рублей на три года. Но обвиняемого это как-то особо не тронуло.

С него, конечно, со временем что-то взыщут. Вот только большой вопрос: когда? И еще интересный момент: обвиняемого освободили от уплаты процессуальных издержек. Бедненький…

Часто терпеть у нас должны… потерпевшие. Помню, когда меня обокрали, воров задержали. Мы тогда получали под миллион рублей (старыми). И мне – как издевка – приходили переводы по 12 рублей с копейками из зоны, где сидели мои «крадуны». Еще хлеще: муж-уголовник одной моей знакомой не потратил ни копейки на родного сына. Сейчас же сам собирается подавать «на алименты». И вполне может их высудить…





Вадим Решетняк



